MotoGP | Jorge Martín migliora ma salterà il GP di Germania

Nuovi aggiornamenti sulla ripresa di Jorge Martín, che si è sottoposto a un controllo per accertare la corretta guarigione dello scafoide e delle fratture costali. I risultati parlando di un miglioramento, nonostante per il suo ritorno in MotoGP non sia ancora il momento.

Ripresa quasi totale della frattura alla mano

Jorge Martín è al momento al centro dell'attenzione di tutto il paddock di MotoGP, a causa della sua situazione contrattuale con Aprilia Racing, nonostante sia assente da diverse gare a causa dell'infortunio in Qatar. Proprio da questo incidente - che si è sommato ai due precedenti sostenuti nei test prestagionali e in allenamento - il campione del mondo in carica sta cercando di riprendersi il più in fretta possibile, nonostante i danni siano stati importanti. Dopo aver passato un periodo in ospedale per risolvere uno pneumotorace, ora il numero #1 sta iniziando gradualmente a fare attività fisica intensiva, con l'obiettivo di ritornare in sella il prima possibile. Per poter fare ciò, però, ha bisogno del benestare dello staff medico, che si sta occupando di monitorare il suo recupero passo dopo passo. A prendersi cura di Martín sono in particolare il Dottor Xavier Mir e il Dottor Angel Charte, entrambi specialisti dell'Ospedale Universitario Dexeus, del gruppo Quirón.

Proprio questo stesso ospedale infatti, la mattina del 30 giugno 2025 sono stati eseguiti gli accertamenti su Martín, che dimostrando un significativo miglioramento delle condizioni fisiche del pilota spagnolo. Per quanto riguarda la lesione allo scafoide, questa non è ancora completamente riparata, ma si può già constatare che la mobilità sia stata quasi completamente riacquisita, come sostiene il Dottor Mir.

Si osserva un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell'arco di movimento dello scafoide. Consolidazione non al 100%, il processo è positivo nonostante la riparazione non sia completa.

Esclusa la partecipazione al GP di Germania

La situazione è leggermente più complicata invece per quello che riguarda le fratture alle costole, che essendo state undici stanno impiegando più tempo a guarire rispetto al resto delle lesioni. Il controllo che è stato effettuato in ospedale, però, ha evidenziato un miglioramento anche sotto questo aspetto, nonostante il Dottor Charte confermi che la guarigione di alcune delle fratture non sia ancora completa. Per questo motivo a Martín sono state prescritte ancora due settimane per la ripresa completa, fissando un ulteriore esame per la settimana successiva ed escludendo quindi la partecipazione al Gran Premio di Germania, previsto dall'11 al 13 di luglio.

Significativa evoluzione dei focolai di frattura nella maggior parte delle lesioni costali sinistre. Nonostante la notevole evoluzione, alcune non sono complete al 100%. Evoluzione molto positiva, si ritiene che siano necessarie ancora due settimane per una guarigione completa. È in programma un esame privato all’inizio di settimana prossima per nuovo controllo. Si esclude la partecipazione al Gp di Germania.

