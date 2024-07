CIV | Misano 2: info e orari della Racing Night

È passato oltre un mese dall'ultimo round del Dunlop CIV, quando i protagonisti del campionato italiano si sono sfidati tra le colline del Mugello. Questo weekend si tornerà in Riviera per l'appuntamento più atteso dell'intera stagione: la Racing Night al Misano World Circuit, dove i piloti di Superbike e Supersport 600 gareggeranno Sabato sera.

Superbike a tinte mondiali: Dominique Aegerter wild-card di lusso

Nelle sei prove disputate fino ad ora, il Dunlop CIV Superbike trova in Michele Pirro un vero e proprio dominatore. Imbattuto nei primi due round tra Misano e Vallelunga, il pugliese del Barni Spark Racing Team si è ripetuto anche in Gara 2 al Mugello dopo aver gettato il successo in Gara 1 cadendo nelle ultimissime fasi. Dietro è tutto apertissimo: Alessandro Delbianco è stato l'unico a vincere nel 2024 in Gara 1 al Mugello, ma occhio alla coppia di Nuova M2 Racing. Samuele Cavalieri è attualmente 3° in campionato grazie alla sua impareggiabile costanza, mentre Luca Bernardi è 4° ma non sembra ancora aver raggiunto il proprio potenziale sulla Aprilia.

Il CIV Superbike vedrà, però, una new entry di spessore mondiale. Infatti, prenderà parte alla Racing Night Dominique Aegerter. Lo svizzero si è affacciato al paddock delle derivate di serie solo nel 2021, dopo un decennio di permanenza in Moto2. Con la Yamaha di Ten Kate Racing l'elvetico ha vinto ben due titoli WorldSSP. Passato nel WorldSBK da bi-campione in carica con la R1 del team GRT, Aegerter ha conquistato due podi nell'ultimo round stagionale a Jerez de la Frontera. A Misano Aegerter vanta quattro vittorie nel WorldSSP, tre podi in MotoE ed un 6° posto in Gara 1 nel 2023. La wild-card del #77 testimonia ancora una volta quanto il campionato italiano abbia guadagnato prestigio in questi anni, fornendo un banco di prova importante anche per un pilota di livello mondiale come Aegerter.

Davide Stirpe per confermarsi, Andrea Mantovani tenta la rimonta in 600cc

Dopo due anni di buio, Davide Stirpe è tornato ai vertici del Dunlop CIV Supersport. Il pilota romano ha vinto due manche in questa stagione, accumulando un vantaggio di 32 punti nei confronti di Andrea Mantovani. Il pilota ferrarese di Mesaroli Racing ha dovuto saltare il secondo round stagionale a Vallelunga per la concomitanza con la MotoE, in quel weekend impegnata al Montmeló. Mantovani è stato bruciato sia da Stirpe che da Emanuele Pusceddu (il quale si è gentilmente concesso ai nostri microfoni, ndr) al Mugello, ma vanta un 3° posto ed una vittoria nel primo round stagionale di Misano. A soli 4 punti dall'emiliano c'è Luca Ottaviani, uno dei grandi favoriti ad inizio stagione che vanta una vittoria e tre ulteriori podi in sella alla MV Agusta di Extreme Racing Service. Ma, nella classe più competitiva del campionato tricolore, sono tanti i nomi che possono puntare alla vittoria: su tutti Lorenzo Dalla Porta, già vincitore in quel di Vallelunga.

CIV | Gli orari della Racing Night di Misano

Le gare vengono trasmesse in diretta su Federmoto TV (che richiede un abbonamento, ndr), mentre andranno su SKY Sport MotoGP HD (ch. 208) Martedì 6 Agosto dalle ore 20:15 in poi.

Sabato 3 Agosto

14:15 | Gara 1 SS300

14:55 | Gara 1 PreMoto3

15:35 | Gara 1 Moto3

20:55 | Gara 1 Supersport 600

21:35 | Gara 1 Superbike

Domenica 4 Agosto

13:00 | Gara 2 PreMoto3

14:45 | Gara 2 Superbike

15:40 | Gara 2 Supersport 600

16:30 | Gara 2 Moto3

17:25 | Gara 2 SS300

Valentino Aggio

