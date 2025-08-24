MotoGP | GP Ungheria, Gara: la cronaca LIVE di Balaton Park

Sul nuovo circuito di Balaton Park tutto è pronto per la prima gara di MotoGP in Ungheria dopo più di trent'anni. Dalla pole position partirà Marc Márquez, reduce dalla vittoria nella Gara Sprint e pronto a fare doppietta sulla pista ungherese, affiancato in seconda posizione da Marco Bezzecchi, che dopo la fatica di ieri dovrà rifarsi. Chiude la prima fila Fabio Di Giannantonio con il terzo posto sulla griglia e finalmente a suo agio sulla Ducati GP25.

Valentina Bossi

