MotoGP | GP Ungheria, Gara: la cronaca LIVE di Balaton Park

Con Marc Márquez in partenza dalla pole e due italiani in prima fila, la Gara del Gran Premio d'Ungheria è pronta alla lotta per la vittoria.

Valentina Bossi /
Sul nuovo circuito di Balaton Park tutto è pronto per la prima gara di MotoGP in Ungheria dopo più di trent'anni. Dalla pole position partirà Marc Márquez, reduce dalla vittoria nella Gara Sprint e pronto a fare doppietta sulla pista ungherese, affiancato in seconda posizione da Marco Bezzecchi, che dopo la fatica di ieri dovrà rifarsi. Chiude la prima fila Fabio Di Giannantonio con il terzo posto sulla griglia e finalmente a suo agio sulla Ducati GP25.

Valentina Bossi

  • 14th
    Acosta sempre più vicino a Bezzecchi, con la lotta per la seconda posizione più accesa che mai

  • 14th
    OUT ALDEGUER

    Il pilota spagnolo ha avuto problemi sulla moto nel primo settore, perdendo la buona quinta posizione tenuta fino a quel momento

  • 13th
    A metà corsa esatta Bagnaia ha recuperato cinque posizioni rispetto alla partenza, con il ducatista che ora si trova in ottava posizione.

  • 12th
    Con Marquez in testa la situazione sembrerebbe essersi stabilizzata, con la Top 3 composta da Marquez, Bezzecchi e Acosta, seguiti da Morbidelli e Aldeguer in Top 5.

  • 11th
    MARQUEZ IN TESTA

    Lo spagnolo mette definitivamente alle sue spalle Bezzecchi, prendendosi la prima posizione

  • 10th
    Marquez si riavvicina a Bezzecchi, staccandosi ancora di più da Acosta

  • 10th
    Posizioni stabilizzate anche nelle retrovie, con:

    6 - Martin

    7 - Marini

    8 - Bagnaia

    9 - Binder 

    10 - Espargaro 

    11 - Quartararo

    12 - Oliveira

    13 - Zarco 

    14 - Ogura

    15 - Rins

  • 8th
    Bezzecchi ancora in testa a 19 giri dalla fine, con Marquez alle sue spalle e Acosta terzo. Quarto Morbidelli, seguito da Aldeguer

  • 8th
    LOTTA PER LA VITTORIA

    Marquez tenta l'attacco su Bezzecchi in curva 1, innescando una bagarre che continua per tutta la durata dell'ottavo giro della corsa.

  • 7th
    LOTTA ACOSTA - MORBIDELLI

    Bagarre per la terza piazza, con Acosta che sorpassa di forza Morbidelli e si prende l'ultimo posto sul podio

  • 7th
    Marquez sempre più vicino a Bezzecchi, mentre Acosta ha messo nel mirino Morbidelli per la terza posizione

  • 6th
    CADUTA PER MILLER

    L'australiano è uscito di pista nel primo settore, accodandosi al gruppo

  • 6th
    Giro veloce di Marquez, che accorcia il gap su Bezzecchi

  • 5th
    MARQUEZ SU MORBIDELLI

    Il #93 finalizza il sorpasso su Morbidelli, prendendosi la seconda posizione e andando ora a caccia di Bezzecchi

  • 5th
    Con lo slittamento di posizioni rientrano momentaneamente in Top 10 Binder e Pol Espargaro, rispettivamente in nona e decima piazza al momento

  • 4th
    Long Lap effettuato per Fabio Quartararo, che rientra in dodicesima posizione

  • 4th
    CADUTA PER MIR E FERNANDEZ

    I due piloti spagnoli sono stati protagonisti di un incidente nel secondo settore

  • 4th
    Ottima progressione per Martin, che partendo dalla 16esima posizione si trova già al sesto posto

  • 3rd
    Ha inizio il riavvicinamento di Marquez su Morbidelli, mentre Marini perde la sesta posizione contro Jorge Martin

  • 3rd
    A tre giri dalla partenza le prime posizioni vedono:

    • Bezzecchi
    • Morbidelli
    • M. Marquez
    • Acosta
    • Aldeguer Marini
    • Martin
    • Quartararo
  • 2nd
    SCIVOLATA PER ALEX MARQUEZ

    Errore anche per lo spagnolo di casa Gresini, che perde posizioni e rientra in 19esima posizione

  • 1st
    CADUTA PER BASTIANINI

    Incidente al terzo settore per il pilota italiano, che ha corso un grande rischio nella variante, ma ne esce indenne

  • 1st
    Ottima partenza per Bagnaia, che si trova già in ottava posizione, alle spall

  • start
    AL VIA IL GRAN PREMIO DI UNGHERIA 2025

    Ottimo spunto per Marco Bezzecchi, che si libera di Marquez e si prende la prima posizione, Morbidelli al secondo posto

    CAMBIO DI MOTO PER DI GIANNANTONIO

    Problemi sulla moto per l'italiano, che rientra ai box per fare lo scambio

    GIRO DI RICOGNIZIONE

    I piloti lasciano la griglia per il giro di ricognizione, preparandosi al via della corsa in Ungheria

    Gomma soft sia all'anteriore che al posteriore per tutti i piloti della prima fila della griglia, mentre nelle retrovie la scelta è più differenziata

  • Share Link

    Cielo sereno sopra il circuito, che in questa domenica non presenta più il forte vento dei giorni scorsi e sembrerebbe promettere condizioni stabili, rendendo ancora più cruciale il tema della scelta delle gomme.

    Ancora una volta pole position per Marc Marquez, che si prepara a fare doppietta di vittorie e portarsi a casa il trofeo anche nella gara lunga dell'Ungheria.

  • Share Link

    LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA

    Griglia di partenza diversa rispetto a quella della Gara Sprint, con Alex Marquez che sconta tre posizioni di penalità. Occhio anche a Quartararo e Bastianini, che dopo gli incidenti della giornata di ieri dovranno scontare rispettivamente uno e due long lap penalty.

    BENVENUTI A BALATON PARK

    Buongiorno a tutti e benvenuti nella cronaca live della Gara di MotoGP in Ungheria. Con poco meno di 15 minuti al via, i piloti si preparano sulla griglia di partenza.