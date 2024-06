CIV | Mugello, Gara 2: prime vittorie per Barbagallo e Fina, Ruda si ripete

Anche il Round Pata del CIV 2024 volge al termine con una Domenica piena di emozioni. Nelle classi di contorno del campionato italiano ci sono ben due prime volte: quella di Guido Fina in Supersport 300 e quella di Gionata Barbagallo in PreMoto3 (ora leader di classifica, ndr). In Moto3 si ripete Marcos Ruda, che rimane a punteggio pieno con il sesto successo dell'anno.

SS300 | Guido Fina si prende la vittoria dopo le squalifiche

Una gara per nulla adatta ai cuori deboli per aprire il programma della Domenica. Il CIV SS300 ha vissuto diverse condizioni metereologiche al Mugello: ad inizio gara l'asfalto era bagnato, ma ormai aveva smesso di piovere da tempo. Negli ultimi giri, invece, le gocce sono tornate a scendere copiose al Mugello Circuit. Sotto l'acquazzone è Chris Wright a vincere la prima gara di carriera nel campionato tricolore al termine di 11 giri infiniti per sé ed i colleghi, molti dei quali caduti. In ordine cronologico Marco Truoiolo, Salvatore Germano, Matteo Bonetti, Fabio Zanellato ed il vincitore di Gara 1 Giacomo Zannoni non hanno portato a termine la corsa mentre si trovavano nel gruppo di testa.

A suonare è l'inno sudafricano nella 300cc, con Nicola Plazzi che ha deciso di abbandonare i sogni di vittoria all'ultimo giro. Evidentemente il poleman di categoria ha decretato che le condizioni meteo fossero troppo insidiose per rischiare ulteriormente nella speranza del successo. Rimane il primo podio di carriera per Plazzi, che continua una grande crescita rispetto al 2023. I due, però, sono stati squalificati per irregolarità tecniche ore dopo la conclusione della corsa. A chiudere il podio (che poi sarebbe diventata la lotta per la vittoria, ndr) c'è un photofinish finito al millesimo per decretare chi tra Guido Fina e Alfonso Coppola si aggiudicasse il successo. Alla fine, nonostante lo stesso identico tempo, è proprio il pilota MCR Squadra Corse a vincere la prima gara di carriera all'interno del Campionato Italiano Velocità. Poco male per Coppola, che lascia la Toscana con 43 punti proprio su Fina. Sale quindi sul podio Emanuele Cazzaniga, il quale ha chiuso una gara deludente piuttosto distante dai primi della categoria. Quarto è Umberto Chiarena, che precede un'ottima Josephine Bruno (5ª). La giovanissima leader del CIV Femminile si trova al Mugello in qualità di wild-card. Roy Doti e Alex Iannazzo chiudono 6° e 7°, gli ultimi al traguardo.

CIV | SS300: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Moto3 | Marcos Ruda mantiene viva la streak: 6ª vittoria

Rimane viva la striscia di sei vittorie consecutive per Marcos Ruda nel CIV Moto3. Lo spagnolo, così come in Gara 1 Sabato, ha dovuto lottare con le unghie e con i denti contro un Elia Bartolini ancora vicinissimo al successo. Il pilota del Lucky Racing Team ha tentato, a differenza di Sabato, un attacco per la leadership. Purtroppo, la differenza di potenza tra la sua moto e la 2WheelsPoliTO dello spagnolo hanno fatto sì che Ruda si prendesse la testa della corsa ben prima della linea del traguardo.

Ancora più ampia è la forbice tra la coppia di testa ed il resto della categoria. Cristian Lolli beffa Erik Michielon di soli 4 millesimi sul traguardo, ripagando con la stessa moneta il pilota SM Pos Corse dato che i due avevano finito a ruoli invertiti in Gara 1. Nella stessa volata coi due in lotta per il podio ci sono anche Pierfrancesco Venturini (5°) e Valentino Casalboni (6°). Ancora più staccati Valentino Sponga, Daniel Da Lio, Samuele Baldi e Emanuele Andrenacci che chiudono la top 10.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

PreMoto3 | Finale al cardiopalma: Barbagallo vince di 0.003

Pensavate che non si potesse essere più vicini di 9 millesimi, ovvero il vantaggio con il quale Cristian Borrelli aveva vinto Gara 1 sul compagno Lorenzo Pritelli. Invece i ragazzi del CIV PreMoto3 hanno saputo fare di meglio: Gionata Barbagallo conquista la prima vittoria di carriera in una volata mozzafiato per chiudere il programma gare del Mugello. Il pilota Echovit Pasini Racing è uscito per secondo dalla “Bucine”, riuscendo così ad aggiudicarsi la vittoria nei confronti degli avversari. Proprio uscire per primo dall'ultima curva è stato l'errore capitale di Edoardo Savino, vicinissimo alla vittoria in quello che è il suo primo anno tra le ruote alte. L'alfiere Leopard Academy by Roc'N'Dea ha preso la testa della corsa con un sorpasso al limite su Martin Alberto Galiuto il quale, per resistere all'avversario, è caduto alla “Palagio”. Savino si è così preso il compito di tirare la volata, ovviamente persa così come in altre classi oggi.

Savino non è nemmeno riuscito a conquistare la 2ª piazza, dato che il #31 è stato beffato sulla linea del traguardo anche da Lorenzo Pritelli. Il pilota Bucci Moto è ancora una volta 2°, questa volta a soli 3 millesimi dal primo successo della carriera. A 7 millesimi chiude Savino, poi l'ex tabella tricolore Cristian Borrelli. Il pilota Bucci Moto chiude 4° e perde così la leadership del campionato in favore proprio di Barbagallo, che ora conta 3 punti di vantaggio sul pilota lombardo. A 228 millesimi dalla vittoria chiude una strepitosa Elisabetta Monti, la quale si conferma velocissima tra le curve del Mugello ma non riesce a sferrare un attacco nei confronti degli avversari.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Dal Mugello - Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Mugello, Supersport Gara 2: Davide Stirpe si prende la vittoria in volata