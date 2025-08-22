MotoGP | GP Ungheria, Practice: Acosta si prende il turno, 14° Bagnaia

Al termine del turno di Practice la MotoGP ha i nomi dei piloti che per la prima volta accederanno direttamente alla seconda sessione di Qualifica al Balaton Park. Ad aprire le danze sarà Pedro Acosta, con la sua prima posizione in classifica, seguito a ruota da Marc Márquez al secondo posto e da Álex Márquez al terzo.

Acosta vola per primo in Q2, secondo posto per Marc Márquez

Dopo aver mosso i primi passi nel corso del turno della mattina, è stato tempo per i piloti di MotoGP di firmare dei time attack sull'asfalto del tracciato di Balaton Park. La pista che ospiterà il Gran Premio d'Ungheria ha delle caratteristiche particolari che sembrerebbero aver favorito Pedro Acosta, che allo scadere della sessione si è preso di forza la prima posizione. Il suo miglior giro, fatto registrare in 1:37.061, è stato fondamentale per conquistare un posto assicurato direttamente in Q2 e prepararsi quindi al meglio in previsione della Qualifica. Chi ha dimostrato di essere particolarmente a suo agio su questa pista è stato anche Marc Márquez, come provato dalla sua seconda posizione in classifica e i +0.006 di distacco dalla cima. A chiudere infine la lista di piloti che occupano la Top 3 del turno di Practice è Álex Márquez, che durante le pre-qualifiche ha messo insieme il suo miglior tempo in 1:37.342, rientrando comodamente nel gruppo che accede direttamente alla seconda sessione di Qualifica. Quarto posto invece per il compagno Fermin Aldeguer: lo spagnolo è stato particolarmente veloce in questa giornata di venerdì, girando in 1:37.375 e mettendo la sua firma su una delle dieci posizioni valide per il Q2.

Dentro per un soffio Quartararo, Bagnaia grande escluso

Buon piazzamento al termine del turno di Pratice per Enea Bastianini, che con la sua quinta posizione può tirare un sospiro di sollievo in previsione del turno di Qualifica, girando in 1:37.415. Si tiene così alle spalle Franco Morbidelli e un ottimo Joan Mir, che terminano rispettivamente in sesta e settima posizione e che si accaparrano alcuni tra gli ultimi posti disponibili per il Q2. Chi è rientrato più al limite è stato invece Pol Espargarò, che nel pomeriggio del venerdì ungherese è riuscito ad andare fino all'ottava posizione, portando con sè Luca Marini in nona. A staccare l'ultimo biglietto per l'accesso diretto al secondo turno di Qualifica è stato infine Fabio Quartararo, che con il suo miglior giro in 1:37.671 si porta a casa la decima piazza e rilega così in Q1 Jorge Martín, undicesimo allo scadere del tempo. Sessione decisamente più complicata invece per Marco Bezzecchi, che nel corso dell'ora disponibile non è riuscito ad entrare all'interno della Top 10, rimanendo confinato alla dodicesima piazza e dovendo di conseguenza passare per il Q1. Discorso analogo anche per Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, che sono stati protagonisti di un turno più anonimo e hanno concluso in tredicesima e quattordicesima posizione. A chiudere la classifica e il gruppo di piloti che dovranno affrontare anche il primo turno di Qualifica c'è Brad Binder, quindicesimo allo scadere del tempo, seguito da Ai Ogura al sedicesimo posto. Fanalini di coda Jack Miller e Miguel Oliveira, diciassettesimo e diciottesimo, seguiti a ruota da Raul Fernandez in diciannovesima posizione e Johann Zarco in ventesima, con Alex Rins in ultima piazza.

MotoGP | GP Ungheria: i risultati delle Practice

Credits: Mototiming

