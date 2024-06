CIV | Mugello, Superbike Gara 2: non c'è storia sotto l'acqua, Pirro si rifà

Dopo un passo falso come quello di Gara 1, era fondamentale rifarsi il più velocemente possibile. Michele Pirro torna sul gradino più alto del Dunlop CIV Superbike al Mugello in una gara iniziata con la pioggia, con le condizioni che sono poi velocemente migliorate. A completare il podio le due Honda di Luca Vitali e Simone Saltarelli.

Michele Pirro alla 5ª vittoria stagionale

È una vittoria trionfale quella di Michele Pirro in Gara 2 sul tracciato toscano. Partito dalla pole position, il pilota Barni Spark Racing Team ha scavato un solco di circa quattro secondi a partire dal primo passaggio, mettendo già in cascina quello che è il 5° successo stagionale. Il pugliese ha spinto molto nei primi giri di gara, salvo poi “rilassarsi” su un ritmo più lento rispetto agli inseguitori. Negli ultimi passaggi Pirro ha nuovamente aumentato il passo, complice l'asciugarsi della pista, vincendo in tranquillità la contesa.

Doppio podio per Honda, Delbianco 4°

Dopo tante giornate storte, finalmente Honda torna a sorridere anche nel CIV Superbike. Una moto del costruttore di Tokyo torna finalmente a salire sul podio per la prima volta dal weekend della Racing Night 2023, ma di certo non si poteva pensare che avrebbe festeggiato con ben due moto. Luca Vitali ha preceduto Simone Saltarelli al termine di un duello entusiasmante tra i due, tornando così sul podio a suon di giri veloce nella parte centrale della corsa. Erano più di due anni che Honda non metteva due moto sul podio: era il 18 Aprile 2021 proprio qui al Mugello quando Vitali arrivò 2° davanti a Lorenzo Gabellini, allora con Althea Racing Team.

Quarta posizione per il vincitore di Gara 1 Alessandro Delbianco, il quale ha faticato con le condizioni di bagnato. Il pilota Yamaha ha combattuto con le due Honda nelle fasi iniziali della corsa, salvo poi scivolare e subire il ritorno di Luca Bernardi. Il pilota Nuova M2 Aprilia ha faticato molto nei primi passaggi, quando le condizioni erano decisamente peggiori, salvo poi riprendersi negli ultimi giri e segnare il giro veloce della corsa. Il sammarinese chiude 5° davanti a Riccardo Russo che, come Delbianco, si è trovato meglio nei primi giri. Samuele Cavalieri chiude davanti a Alberto Butti, Álvaro Diaz e Gianluca Sconza, 10° e ultimo classificato.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Dal Mugello - Valentino Aggio

