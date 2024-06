CIV | Mugello, Superbike Gara 1: Pirro cade, Delbianco ringrazia e spezza il suo dominio

Doveva succedere, prima o poi, ed è successo al Mugello: in Gara 1 del Dunlop CIV Superbike si è interrotto il regno di Michele Pirro. Il pilota Barni Spark Racing Team, finora vincitore delle quattro manche disputate tra Misano e Vallelunga, è caduto al penultimo giro. La sua fedele Panigale V4R lo ha abbandonato alla “Savelli”, lasciando così il primo successo stagionale ad Alessandro Delbianco sulle due Aprilia di Samuele Cavalieri e Luca Bernardi.

Gara interrotta per bandiera rossa: Roberto Mercandelli a terra

È solo il secondo giro quando la Direzione Gara si vede costretta ad esporre la bandiera rossa. A causarla è la caduta di Roberto Mercandelli alla “Borgo San Lorenzo”: il pilota Broncos Racing Team è stato disarcionato dalla sua Ducati Panigale V4R in uscita dalla curva, atterrando rovinosamente sull'asfalto toscano con la gamba incastrata sotto la moto. Rimasto a terra per qualche minuto, il #93 è stato aiutato dai commissari ad uscire dalle vie di fuga. Fortunatamente, il pilota è rimasto sempre cosciente, permettendo così ai colleghi di riprendere le operazioni pochi minuti dopo l'interruzione.

Michele Pirro sciupa la 5ª di fila, Delbianco festeggia

Alla ripartenza è Michele Pirro colui che mantiene la testa della corsa, così come ha abituato tutti a fare nel corso di questa stagione. Il pilota di casa Ducati ha perso la testa della corsa solo all'inizio del quarto giro per mano di Alessandro Delbianco, capace di infilare la sua Yamaha R1 all'interno della “San Donato”. Il pilota pugliese, però, ha aspettato un solo passaggio per riprendersi la leadership della corsa, proprio alla stessa curva dove aveva subito il sorpasso nel giro precedente. Grazie alla battaglia tra Delbianco e Samuele Cavalieri, Pirro aveva racimolato un piccolo tesoretto di vantaggio: questo è andato velocemente a diminuirsi grazie al forcing del pilota DMR Racing. Strategia vincente per Delbianco, dato che Pirro è caduto alla “Savelli” al penultimo giro di corsa. Primo successo stagionale, quindi, per Delbianco: nonostante la caduta del rivale, il #52 ha dimostrato un grande ritmo in ottica Gara 2, che prenderà il via domani alle ore 14:30.

Aprilia mette entrambi i piloti a podio, è 4° Russo

Ad approfittare della caduta di Michele Pirro non è solo Delbianco, che si porta sul gradino più alto del podio. A beneficiare del primo “zero” stagionale del #51 è anche la coppia di Aprilia targate Nuova M2 Racing. Samuele Cavalieri si prende il terzo podio stagionale, facendo della costanza la sua miglior virtù: il #76 è a -20 in campionato rispetto a Pirro nonostante sia senza alcuna vittoria a proprio nome. “Cava” ha preceduto sul podio il compagno di squadra Luca Bernardi: un podio dai mille significati quello del sammarinese. Infatti, dopo la vittoria nella classe Superstock alla 8h di Spa-Francorchamps del EWC, Bernardi ha perso il nonno proprio nella settimana di gara, perdendo anche l'azione in pista nella giornata di Giovedì.

Miglior risultato in sella alla Yamaha R1 per Riccardo Russo. Il secondo pilota di DMR Racing ha portato a casa un 4° posto che dà fiducia in vista della gara di domani. L'ex Honda si è dimostrato molto veloce fin da subito, non riuscendo però a confermarsi sulla distanza. Quinta posizione per Luca Vitali, vincitore della volata con il pari-marca Honda Simone Saltarelli di soli 18 millesimi. Lorenzo Gabellini chiude 7°, mentre l'iridato WorldSSP300 2022 Álvaro Díaz è 8°. Jarno Ioverno e Gianluca Sconza sono gli ultimi due piloti al traguardo: ritirati anche Kevin Manfredi e Alberto Butti.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

Dal Mugello - Valentino Aggio

