FIA F3 | Fernando Barrichello debutta con AIX Racing a Monza

AIX Racing ha annunciato l’arrivo di Fernando Barrichello per l’ultimo round della FIA F3 2025 a Monza. Il giovane brasiliano, figlio d’arte e talento emergente del panorama internazionale, sarà al via anche dell’intero campionato 2026 con i colori della squadra.

Il team annuncia così il secondo pilota per la prossima stagione. I due piloti dell'AIX Racing si aggiungono a Mattia Colnaghi, iniziando così a delineare la griglia di partenza del 2026.

Fernando Barrichello: dall’F4 brasiliana all’Euroformula Open

Classe 2004, Barrichello sta costruendo un percorso solido nelle formule propedeutiche. Dopo aver conquistato il titolo della Formula 4 brasiliana a Interlagos nel 2022, quest'anno si sta cimentando nell’Euroformula Open Championship con il team Motopark, dove occupa attualmente la quinta posizione in classifica generale.

Il suo ruolino comprende tre podi: il primo ottenuto a Spa-Francorchamps (gara 2), seguito dal weekend di Le Castellet, il più prolifico della stagione, in cui ha colto una vittoria e un terzo posto.

F3: palcoscenico per crescere

Per AIX Racing, l’ingresso del pilota brasiliano rappresenta un investimento a lungo termine. Il debutto a Monza, in cui prenderà il posto di James Hedley, darà a Barrichello familiarità in vista della prossima stagione.

Queste le parole di Kenny Kirwan, team manager di AIX Racing:

Siamo entusiasti di accogliere Fernando a partire da Monza. Sarà un debutto impegnativo, ma un’esperienza fondamentale per preparare al meglio la stagione 2026. Crediamo molto nel suo potenziale e siamo convinti di poterlo far crescere ulteriormente, puntando insieme a grandi risultati.

Lo stesso Barrichello non ha nascosto l’emozione per questa nuova sfida:

Sono estremamente grato per questa opportunità, frutto di tanto lavoro. Entrare in Formula 3 con AIX Racing è un sogno che si realizza. Che onore rappresentare il Brasile su un palcoscenico così importante. Vamos com tudo!

L’eredità brasiliana in monoposto

Il debutto a Monza, quindi, segnerà il primo passo di Fernando Barrichello verso un progetto di continuità in Formula 3 e nelle categorie propedeutiche alla F1.

La sua presenza si inserisce nella scia positiva dei talenti brasiliani che stanno tornando a lasciare il segno nelle formule internazionali: Gabriel Bortoleto, campione di F3 e F2 e oggi approdato in Formula 1, e Rafael Câmara, fresco vincitore della Formula 3, confermano il fermento della scuola verdeoro.

Anna Botton