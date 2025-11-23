F1 | GP Las Vegas, gara: Mercedes al top, terzo Russell, rimonta Antonelli

Non possiamo parlare di azzardo, ma, nell'imprevedibile sabato notte di Las Vegas in F1, Mercedes “ha fatto il suo gioco", cogliendo una prestazione maiuscola con entrambi i piloti: Russell e Antonelli finiscono terzo e quinto in pista, ma la squalifica McLaren fa fare un balzo in avanti al duo, che termina rispettivamente secondo e terzo nelle classifiche ufficiali.

Qui George Russell

George Russell ha chiuso il GP in terza posizione, conquistando un podio importante per Mercedes. Il pilota britannico ha dovuto affrontare la gara tenendo a bada gli avversari con una monoposto affetta da un problema tecnico sullo sterzo, che ulteriormente interferito sulla delicata gestione delle gomme,particolarmente sotto stress sul cittadino del Nevada.

Nella disamina della gara Russell prende come momento chiave il sorpasso nei confronti di Charles Leclerc, come evento che ha costruito in maniera stabile la corsa verso il podio:

"Sono riuscito a superare Charles Leclerc, poi sono uscito dai box e ho spinto. Avendo spinto tanto, non ero sicuro di arrivare alla fine con quelle gomme. È stato molto difficile, ho dovuto gestire, però salire sul podio è il miglior risultato che potessimo raggiungere".

Qui Andrea Kimi Antonelli

Dopo la brutta qualifica di ieri, Andrea Kimi Antonelli si rende protagonista di una bella rimonta. Il pilota italiano incappa in un errore in partenza, muovendosi di poco prima del via e “guadagnando” una penalità di cinque secondi.

Al secondo giro Antonelli torna ai box per montare un treno di dure che lo accompagnerà fino alla bandiera a scacchi. Un azzardo strategico che ha pagato, nonostante a metà gara l'italiano lamentasse training, poi ripulito nei giri successivi. Il buon ritmo messo in pista lo ha fatto risalire fino alla quinta posizione, tre secondi dietro il suo compagno di squadra.

Al plauso di Toto Wolff si aggiungono le parole del pilota:

“La partenza anticipata? Sinceramente non me ne sono neanche accorto, ma è un peccato, perché sarebbero stati due punti in più. Sono contento della gara, abbiamo corso con una strategia molto rischiosa e sono felice che abbia funzionato”.

Situazione campionato

Credits: Pirelli Media Library

Dopo il GP di Las Vegas Mercedes occupa il secondo posto nella Classifica Costruttori di F1, con 431 punti, vantando quaranta lunghezze in più rispetto a Red Bull Racing. Se le cose dovessero continuare come abbiamo visto oggi, la scuderia di Brackley può aspirare seriamente alla piazza d'onore, considerando che a Milton Keynes i punti arrivano dal solo Max Verstappen.

Luca Colombo