F1 | GP Qatar, qualifiche: la cronaca LIVE
La lotta per il Mondiale Piloti prosegue nella notte di Lusail: seguite con il nostro live blogging le sessioni di qualifiche per il Gran Premio di domenica
Dopo lo spettacolo e i colpi di scena della Sprint, a Lusail scatta l'ora delle qualifiche per determinare la griglia di partenza del GP Qatar di domenica. La penultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 offre il primo match point iridato al leader Lando Norris, ma il britannico della McLaren dovrà guardarsi da un Oscar Piastri che è tornato alla vittoria nella gara Sprint di oggi, portandosi a -22 dal suo compagno di squadra, e da un Max Verstappen voglioso di riscatto con la sua Red Bull per non uscire anticipatamente dalla lotta per il titolo.
Andrea Mattavelli
-
A RISCHIO ELIMINAZIONE Q2
11. Lawson
12. Albon
13. Bortoleto
14. Leclerc
15. Norris*
*senza tempo per la cancellazione del giro
-
Terzo Russell mentre Hulkenberg sale in sesta posizione
-
Leclerc chiude il giro ma non si migliora, rimane 11° dopo che Antonelli si è portato in ottava posizione
-
1:19.650 per un Piastri che mette mezzo secondo tra se e Verstappen mentre il giro di Norris viene cancellato per track limits in curva 10
-
1:20.142 per Verstappen mentre ora si lanciano i piloti McLaren: Piastri è il primo
-
Primi giri con Bearman che sta davanti a Leclerc, il ferrarista è secondo e appena davanti alle Sauber di Hulkenberg e Bortoleto
-
VIA AL Q2
Parte la seconda sessione di qualifiche con le Williams di Albon e Sainz che escono per primi dalla pit-lane
-
CLASSIFICA Q1
-
Il Q2 partirà tra due minuti
-
Partirà in ritardo il Q2 per le operazioni di pulizia del tracciato mentre nel Q1 si sono visti i piloti dal quarto al 15° posto racchiusi in appena un decimo.
-
ELIMINATI Q1
16. Yuki Tsunoda (Red Bull)
17. Esteban Ocon (Haas)
18. Lewis Hamilton (Ferrari)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Franco Colapinto (Alpine)
-
FINE Q1
Bortoleto è l'ultimo a strappare il pass per il Q2 e questo rimette Tsunoda tra gli eliminati del Q1 insieme ad un Hamilton che ha toccato il fondo con la sua Ferrari in questa stagione disastrosa.
Fuori al primo turno anche Ocon e la coppia Stroll e Colapinto che partirà dietro a Lewis, miglior tempo di Russell alla fine con un 1:20.074
-
HAMILTON OUT
Albon sale al decimo posto e questo mette Hamilton 16° ed eliminato nuovamente al Q1.
-
Tsunoda 12°, davanti a Hamilton, Lawson va 5°…
-
Leclerc si porta al sicuro con il quinto tempo a 4 decimi da Norris, Hamilton invece non va oltre il 13° tempo e rischia.
-
Si lanciano Leclerc e Hamilton, ora rispettivamente 15° e 12°
-
Russell si porta terzo mentre a 4 minuti dalla fine diventa chiaro come le Ferrari, appena tornate in pista con gomme nuove, dovranno lottare con le unghie e i denti anche per passare solamente al secondo turno di qualifiche
-
1:20.157 per Norris che ristabilisce le gerarchie: Piastri secondo a 77 millesimi mentre Antonelli si porta in quarta posizione
-
Leclerc torna ai box mentre Verstappen si riporta al primo posto e gli altri continuano a migliorare i loro tempi
-
Hamilton sale in sesta posizione, davanti a Verstappen e Leclerc ma dietro a Gasly che aveva chiuso il giro poco fa
-
Hadjar sale al primo posto mentre Gasly diventa secondo: track evolution che sarà importante per il passaggio al Q2
-
Il terzo tentativo di Charles Leclerc va molto molto meglio, con il monegasco che ora sale in quinta posizione alle spalle di Verstappen
-
Leclerc si migliora ma ritorna negli ultimi cinque dopo che Stroll si è portato in nona posizione. Ora Charles si rilancia ma la situazione pare nerissima in casa Ferrari
-
Ferrari già in difficoltà con Leclerc e Hamilton entrambi in zona eliminazione, con Lewis 19° e ultimo dei piloti classificati (a Colapinto gli è stato cancellato il giro per track limits)
-
… e Oscar si porta al comando con un 1:20.739, confermando il suo grande feeling con la pista qatariota
-
Russell si mette al comando con Antonelli quinto, ma arriva Piastri…
-
Verstappen e Tsunoda si mettono in seconda e terza posizione, solo quinto al momento Norris
-
Primo tempo per Alonso, Leclerc si mette quinto dietro a Lawson mentre le Mercedes decidono di spingere dopo un primo giro lento
-
Primi giri completati con Hadjar davanti a Bearman, Lawson e Bortoleto, poi Ocon, Sainz e Hulkenberg
-
Sainz è il primo a lanciarsi con la sua Williams
-
VIA AL Q1
Semafori verdi e parte la prima delle tre sessioni di qualifiche per il GP Qatar
-
Tutti pronti subito ad uscire dalla pit-lane: temperature di 20° per l'aria e 26° per l'asfalto per l'inizio del Q1
-
Capitolo Ferrari: dopo una Sprint disastrosa in cui sia Leclerc che Hamilton si sono lamentati dei cambiamenti fatte alle monoposto dopo la Sprint Qualifying, il Cavallino deve cercare di dare una reazione d'orgoglio e di tornare quantomeno subito dopo la lotta per le prime file, che dovrebbe essere riservati agli altri top team.
-
Per Verstappen invece si tratta quasi di una “ultima chiamata”: se la Red Bull non riesce a fare il salto nel setup e di prestazioni, Max potrebbe ritrovarsi domani fuori aritmeticamente dalla lotta per tenersi il #1 sulla carena anche nel 2026.
-
Forte di un vantaggio di 22 punti in classifica, Norris inseguirà la pole position per poi sfruttare al massimo il suo primo match point iridato. Piastri però non si tirerà indietro dopo essere tornato alla vittoria nella Sprint e proverà a sfruttare il feeling ritrovato sulla “sua” Lusail.
-
Ricordiamo la situazione della classifica dopo la Sprint, dove Piastri ha vinto davanti a Russell e Norris guadagnando due punti nei confronti del leader del mondiale:
Norris 396
Piastri 374
Verstappen 371
RECAP SPRINT: F1 | GP Qatar, Piastri vince la Sprint e tiene il Mondiale aperto
-
Così come nella Sprint, anche nelle qualifiche potete scegliere di seguirci tramite la radiocronaca della nostra redazione messa a disposizione su tutti i nostri canali social:
-
Buonasera da Lusail
Bentornati su LiveGP per il liveblogging dell'attesa sessione di qualifiche per il GP Qatar di Formula 1 2025