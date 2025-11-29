LIVE

F1 | GP Qatar, qualifiche: la cronaca LIVE

La lotta per il Mondiale Piloti prosegue nella notte di Lusail: seguite con il nostro live blogging le sessioni di qualifiche per il Gran Premio di domenica

Andrea Mattavelli
Credits: Pirelli F1 Media Area
Credits: Pirelli F1 Media Area

Dopo lo spettacolo e i colpi di scena della Sprint, a Lusail scatta l'ora delle qualifiche per determinare la griglia di partenza del GP Qatar di domenica. La penultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 offre il primo match point iridato al leader Lando Norris, ma il britannico della McLaren dovrà guardarsi da un Oscar Piastri che è tornato alla vittoria nella gara Sprint di oggi, portandosi a -22 dal suo compagno di squadra, e da un Max Verstappen voglioso di riscatto con la sua Red Bull per non uscire anticipatamente dalla lotta per il titolo.

Andrea Mattavelli

    A RISCHIO ELIMINAZIONE Q2

    11. Lawson
    12. Albon
    13. Bortoleto
    14. Leclerc
    15. Norris*

    *senza tempo per la cancellazione del giro

    Terzo Russell mentre Hulkenberg sale in sesta posizione

    Leclerc chiude il giro ma non si migliora, rimane 11° dopo che Antonelli si è portato in ottava posizione

    1:19.650 per un Piastri che mette mezzo secondo tra se e Verstappen mentre il giro di Norris viene cancellato per track limits in curva 10

    1:20.142 per Verstappen mentre ora si lanciano i piloti McLaren: Piastri è il primo

    Primi giri con Bearman che sta davanti a Leclerc, il ferrarista è secondo e appena davanti alle Sauber di Hulkenberg e Bortoleto

    VIA AL Q2

    Parte la seconda sessione di qualifiche con le Williams di Albon e Sainz che escono per primi dalla pit-lane

    CLASSIFICA Q1

    Il Q2 partirà tra due minuti

    Partirà in ritardo il Q2 per le operazioni di pulizia del tracciato mentre nel Q1 si sono visti i piloti dal quarto al 15° posto racchiusi in appena un decimo.

    ELIMINATI Q1

    16. Yuki Tsunoda (Red Bull)
    17. Esteban Ocon (Haas)
    18. Lewis Hamilton (Ferrari)
    19. Lance Stroll (Aston Martin)
    20. Franco Colapinto (Alpine)

    FINE Q1

    Bortoleto è l'ultimo a strappare il pass per il Q2 e questo rimette Tsunoda tra gli eliminati del Q1 insieme ad un Hamilton che ha toccato il fondo con la sua Ferrari in questa stagione disastrosa.

    Fuori al primo turno anche Ocon e la coppia Stroll e Colapinto che partirà dietro a Lewis, miglior tempo di Russell alla fine con un 1:20.074

    HAMILTON OUT

    Albon sale al decimo posto e questo mette Hamilton 16° ed eliminato nuovamente al Q1.

    Tsunoda 12°, davanti a Hamilton, Lawson va 5°…

     

    Leclerc si porta al sicuro con il quinto tempo a 4 decimi da Norris, Hamilton invece non va oltre il 13° tempo e rischia.

    Si lanciano Leclerc e Hamilton, ora rispettivamente 15° e 12°

    Russell si porta terzo mentre a 4 minuti dalla fine diventa chiaro come le Ferrari, appena tornate in pista con gomme nuove, dovranno lottare con le unghie e i denti anche per passare solamente al secondo turno di qualifiche

    1:20.157 per Norris che ristabilisce le gerarchie: Piastri secondo a 77 millesimi mentre Antonelli si porta in quarta posizione

    Leclerc torna ai box mentre Verstappen si riporta al primo posto e gli altri continuano a migliorare i loro tempi

    Hamilton sale in sesta posizione, davanti a Verstappen e Leclerc ma dietro a Gasly che aveva chiuso il giro poco fa

    Hadjar sale al primo posto mentre Gasly diventa secondo: track evolution che sarà importante per il passaggio al Q2

    Il terzo tentativo di Charles Leclerc va molto molto meglio, con il monegasco che ora sale in quinta posizione alle spalle di Verstappen

    Leclerc si migliora ma ritorna negli ultimi cinque dopo che Stroll si è portato in nona posizione. Ora Charles si rilancia ma la situazione pare nerissima in casa Ferrari

    Ferrari già in difficoltà con Leclerc e Hamilton entrambi in zona eliminazione, con Lewis 19° e ultimo dei piloti classificati (a Colapinto gli è stato cancellato il giro per track limits)

    … e Oscar si porta al comando con un 1:20.739, confermando il suo grande feeling con la pista qatariota

    Russell si mette al comando con Antonelli quinto, ma arriva Piastri…

    Verstappen e Tsunoda si mettono in seconda e terza posizione, solo quinto al momento Norris

    Primo tempo per Alonso, Leclerc si mette quinto dietro a Lawson mentre le Mercedes decidono di spingere dopo un primo giro lento

    Primi giri completati con Hadjar davanti a Bearman, Lawson e Bortoleto, poi Ocon, Sainz e Hulkenberg

    Sainz è il primo a lanciarsi con la sua Williams

    VIA AL Q1

    Semafori verdi e parte la prima delle tre sessioni di qualifiche per il GP Qatar

    Tutti pronti subito ad uscire dalla pit-lane: temperature di 20° per l'aria e 26° per l'asfalto per l'inizio del Q1

    Capitolo Ferrari: dopo una Sprint disastrosa in cui sia Leclerc che Hamilton si sono lamentati dei cambiamenti fatte alle monoposto dopo la Sprint Qualifying, il Cavallino deve cercare di dare una reazione d'orgoglio e di tornare quantomeno subito dopo la lotta per le prime file, che dovrebbe essere riservati agli altri top team.

    Per Verstappen invece si tratta quasi di una “ultima chiamata”: se la Red Bull non riesce a fare il salto nel setup e di prestazioni, Max potrebbe ritrovarsi domani fuori aritmeticamente dalla lotta per tenersi il #1 sulla carena anche nel 2026.

    Forte di un vantaggio di 22 punti in classifica, Norris inseguirà la pole position per poi sfruttare al massimo il suo primo match point iridato. Piastri però non si tirerà indietro dopo essere tornato alla vittoria nella Sprint e proverà a sfruttare il feeling ritrovato sulla “sua” Lusail.

    Ricordiamo la situazione della classifica dopo la Sprint, dove Piastri ha vinto davanti a Russell e Norris guadagnando due punti nei confronti del leader del mondiale:

    Norris 396
    Piastri 374
    Verstappen 371

    RECAP SPRINT: F1 | GP Qatar, Piastri vince la Sprint e tiene il Mondiale aperto

    Così come nella Sprint, anche nelle qualifiche potete scegliere di seguirci tramite la radiocronaca della nostra redazione messa a disposizione su tutti i nostri canali social:

    Buonasera da Lusail

    Bentornati su LiveGP per il liveblogging dell'attesa sessione di qualifiche per il GP Qatar di Formula 1 2025