FIA F3 | Yevan David, il primo pilota per il 2026: correrà con AIX Racing

Con il sipario della stagione 2025 ormai prossimo a calare, in FIA F3 lo sguardo è già rivolto al futuro. Se da una parte è certa la promozione in F2 del neo-campione Rafael Camara — laureatosi matematicamente con un round d’anticipo, resta solo da scoprire in quale team approderà — dall’altra arriva il primo annuncio ufficiale in vista del 2026: Yevan David correrà con AIX Racing nella prossima stagione.

Yevan David: in F3 si fa la storia

Il giovane talento si prepara così a fare il salto nella categoria cadetta della Formula 1, forte di un percorso che lo ha visto protagonista a livello internazionale tra karting, Formula 4 ed Euroformula Open, dove si è messo in luce come vincitore di gare e pilota dalla velocità pura e dalla spiccata maturità tecnica.

Ma il debutto di David in FIA F3 non rappresenta solo un passo importante per la sua carriera: sarà infatti il primo pilota dello Sri Lanka a gareggiare nella serie, un traguardo storico per il motorsport del suo Paese e un segnale di apertura sempre più globale per il mondo delle monoposto.

Dichiarazioni

Ha dichiarato David:

Sono molto grato per questa opportunità: correre in Formula 3 come primo pilota dello Sri Lanka è un onore, e farlo con AIX Racing rende tutto ancora più speciale. Il team ha dimostrato di saper competere ad alti livelli e sono entusiasta all’idea di raggiungere grandi risultati insieme nella prossima stagione.

Anche AIX Racing ha accolto con entusiasmo l’ingaggio, sottolineando nel comunicato ufficiale la fiducia nel potenziale del giovane pilota e la volontà di costruire una stagione di successi partendo da basi solide.

Con questo primo tassello, la griglia della FIA F3 2026 inizia a prendere forma — e promette già grandi novità.

Anna Botton