FIA F3 | Camara campione: per Trident è il terzo titolo piloti consecutivo

Nel panorama sempre più competitivo della FIA F3, Trident Motorsport si conferma la vera e propria fucina di talenti del motorsport italiano. Per tre stagioni consecutive (2023, 2024 e 2025), la squadra milanese ha conquistato il titolo piloti con Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli e Rafael Camara.

Un’eccezionale continuità di successi che rievoca quanto già compiuto da un’altra eccellenza italiana come Prema Racing, che dominò la categoria dal 2019 al 2021 con una serie di titoli piloti altrettanto prestigiosi.

Due modelli differenti, stessa matrice tricolore: l’Italia continua a dettare legge nelle serie cadette dell’automobilismo internazionale.

Dal titolo team alla tripletta iridata

La parabola vincente di Trident ha radici solide.

Nel 2022 la squadra guidata da Giacomo Ricci aveva già dato segnali di forza, conquistando il titolo Team in un campionato tiratissimo. Un successo che dimostrò come non fosse più solo una scuderia capace di buoni piazzamenti, ma una realtà in grado di puntare con decisione alla vittoria assoluta.

Il 2023 fu l’anno della consacrazione. Il brasiliano Gabriel Bortoleto, alla prima stagione in F3, ha imposto un dominio costante, chiudendo i giochi già nelle qualifiche dell’ultimo round di Monza. Due vittorie, cinque podi e una gestione di gara da veterano hanno consegnato al diciottenne di San Paolo — seguito da Fernando Alonso — la corona iridata e a Trident il primo titolo Piloti della sua storia.

Nel 2024, il copione sembrava impossibile da replicare. Leonardo Fornaroli, piacentino classe 2004, ha riportato in alto il tricolore, diventando il primo italiano campione di Formula 3. Una stagione combattutissima, decisa per un soffio sul connazionale Gabriele Minì e caratterizzata da un colpo di reni finale sul tracciato di Monza. Grazie al sorpasso decisivo all’ultima curva dell’ultima gara, Fornaroli ha confermato la capacità di Trident di saper vincere in scenari di altissima pressione.

Due titoli Piloti consecutivi, a certificare che quello di Trident non era un lampo nel buio, ma un modello vincente.

2025: nuova monoposto, nuova sfida, stesso risultato

Il 2025 ha rappresentato un punto di svolta per tutta la Formula 3. L’introduzione della nuova generazione di monoposto ha rimescolato le carte, mettendo alla prova la rapidità di adattamento dei team.

Come sottolineato dal team manager Giacomo Ricci, la sfida principale era comprendere e sfruttare più in fretta degli altri le potenzialità della vettura. La squadra ha affrontato un inverno di intenso lavoro in fabbrica e in pista, con l’obiettivo di arrivare al via dell’Albert Park già in grado di esprimere un pacchetto competitivo.

La scelta di puntare su una line-up completamente nuova non ha spaventato il muretto: tra i volti nuovi, spiccava il giovane brasiliano Rafael Camara, al debutto nella categoria ma già con la fama di talento cristallino come mostrato in Formula Regional.

Il risultato? Missione compiuta.

Veloce e costante, il brasiliano ha capitalizzato le fasi iniziali del campionato quando l’adattamento alla nuova monoposto faceva la differenza, costruendo un vantaggio che ha saputo difendere nel corso della stagione.

Le parole di Giacomo Ricci, cuore e mente Trident

Dietro questa serie di successi c’è la mano ferma di Giacomo Ricci, Team Manager capace di coniugare preparazione tecnica e gestione umana.

Al termine della Feature Race in Ungheria - gara che ha assegnato il titolo a Camara - ha tracciato il bilancio di un ciclo di vittorie unico:

Abbiamo affrontato ogni stagione con umiltà e la consapevolezza che ogni anno si riparte da zero. Nel 2023 abbiamo dato segnali di forza vincendo il titolo team, nel 2024 siamo riusciti a mantenere la leadership con Leonardo e ora, nel 2025, abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra capacità di adattamento e preparazione, conquistando il titolo piloti con Rafael Camara.

Ricci ha anche sottolineato come la forza di Trident risieda nella qualità del lavoro quotidiano e nella costruzione di un ambiente familiare che consente ai giovani di crescere con fiducia:

Il nostro segreto è l’attenzione maniacale ai dettagli e una squadra che lavora insieme da anni, con un legame solido tra meccanici, ingegneri e piloti. Questo fa la differenza in un campionato così competitivo.

Un modello di successo italiano

Il tris di successi consecutivi di Trident richiama inevitabilmente alla mente la lunga scia di vittorie del team Prema Racing, che tra il 2019 e il 2021 dominò la Formula 3 con una successione di titoli piloti firmati da talenti come Robert Shwartzman, Oscar Piastri e Dennis Hauger, oggi stelle affermate nel mondo della Formula 1 e non solo.

Trident ha saputo fare propri i valori del motorsport italiano, investendo nella formazione dei giovani e puntando su uno sviluppo tecnico costante, alimentando così la tradizione tricolore nei campionati di formazione che sono la porta di ingresso verso la massima serie.

Il risultato è una squadra capace non solo di vincere, ma di farlo in modo strutturato e duraturo, contribuendo a mantenere l’Italia al centro della scena internazionale.

Prossimi obiettivi: titolo team e crescita futura

Con il titolo piloti già in cassaforte anche nel 2025, Trident punta ora al successo nel campionato team, dove guida la classifica e dove conta di chiudere la stagione in bellezza sul circuito di Monza. Il lavoro non si ferma, e la squadra guarda già al futuro, pronta a coltivare nuovi talenti e confermare il proprio ruolo di protagonista nel mondo delle corse.

