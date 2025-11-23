F1 | Colpo di scena a Las Vegas: McLaren squalificate

Una vera e propria bomba quella che arriva in questi minuti dal paddock di Las Vegas: entrambe le McLaren sono state infatti squalificate dal Gran Premio in seguito ai controlli post gara effettuati dai tecnici della Federazione Internazionale. Le vetture di Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, hanno presentato diverse irregolarità nella zona del fondo.

Fondo irregolare, Lando e Oscar out

Le prime avvisaglie che qualcosa non fosse a posto erano già arrivate durante gli ultimi giri del Gran Premio. A Lando Norris, infatti, era stato chiesto di alzare il piede per risparmiare carburante in vista della bandiera a scacchi. Il timore era quello di non averne abbastanza nel serbatoio una volta che poi la vettura fosse giunta in fase di verifica; nell'ultimo passaggio, però, il problema era sembrato superato, dal momento che dal team era arrivato il via libera a Lando, che dunque era potuto tornare sul proprio ritmo.

Evidentemente, però, in casa McLaren devono essere stati fatti i calcoli in maniera errata. Non è la prima volta che succede in questo 2025 che un team si trovi in difficoltà da questo punto di vista, basti pensare alla doppia squalifica Ferrari in Cina. Il caso delle Rosse è del tutto simile a quello vissuto dagli uomini di Andrea Stella in queste ore in Nevada; entrambe le macchine, infatti, sono state squalificate per l'altezza irregolare del fondo piatto al termine della gara. Il problema, dunque, non ha interessato solo la monoposto di Norris, come era parso in un primo momento, ma anche quella del team mate Piastri, sulla quale inizialmente non sembravano esserci particolari apprensioni.

In entrambi i casi, infatti, il pattino del fondo è risultato essere di altezza inferiore ai nove millimetri prescritti dal regolamento. Già quando è circolata la comunicazione ufficiale da parte del capo dei delegati tecnici Joe Bauer, era risultato evidente come la squalifica fosse in pratica inevitabile. Una situazione che rivoluziona, e non poco, la classifica del campionato F1.

Tutto in gioco: ecco come cambia la classifica

La doppia squalifica delle McLaren è di per sè clamorosa, ma guardando alla classifica finale del Gran Premio il tutto assume un contorno ancora più esplosivo. Partiamo dal GP americano: Verstappen, ovviamente resta vincente, e alle sue spalle sul podio salgono Russell in seconda posizione e il sontuoso Andrea Kimi Antonelli, con uno strameritato terzo posto. Quarto è così Charles Leclerc, ma Ferrari è forse il team meno toccato dalla situazione, in una stagione tanto disgraziata.

Guardando al campionato, poi, appare evidente come questo finale di stagione F1 2025 sarà più infuocato che mai, con l'olandese della Red Bull che si trova così ad essere a soli 24 punti dal leader del Mondiale Norris e a parimerito con Oscar Piastri. Chiaro, l'inglese potrebbe comunque portare a casa il titolo in Qatar, ma siamo certi che la battaglia sarà tiratissima, con un Verstappen che non lascertà nulla d'intento, e oggi pare essere l'avversario designato di Norris, visto soprattutto il momento negativo che sta vivendo Oscar Piastri.

Nicola Saglia