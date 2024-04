Formula E | Monaco E-Prix, qualifiche: Wehrlein firma la pole e allunga in campionato

Pascal Wehrlein conquista la pole position nelle qualifiche dell'E-Prix di Monaco di Formula E. Il pilota tedesco di Porsche, vincitore dell'ultima gara a Misano, ha battuto in finale Stoffel Vandoorne (DS Penske) conquistando la sua sesta pole in carriera e la terza in stagione. L'ex campione del DTM sale in solitaria in testa al campionato, staccando Jake Dennis (Andretti), autore, tra l'altro, di una qualifica deludente.

Barnard al posto di Bird

La prima notizia del weekend riguarda però la sostituzione avvenuta in casa McLaren: nel corso delle FP1 Sam Bird si è infortunato, e al suo posto è subentrato il pilota di riserva del team, Taylor Barnard.

Inglese di 19 anni, Barnard è il più giovane pilota della storia della Formula E. Nel 2022 è giunto secondo nella F4 tedesca, mentre sia nel 2023 che nel 2024 ha chiuso ancora da vicecampione nella Formula Regional Middle East. Nel 2023 ha anche corso in Formula 3 con Jenzer, chiudendo decimo in campionato con una straordinaria vittoria a Spa, mentre quest'anno corre in Formula 2 con PHM. È pilota di riserva di McLaren da questa stagione, aveva già avuto modo di provare la macchina nei test prestagionali di Valencia e, soprattutto, nella sessione dedicata ai rookie di Misano, chiudendola al comando.

Taylor Barnard, che correrà il Monaco E-Prix al posto dell'infortunato Sam Bird. © NEOM McLaren Formula E Team

I risultati delle qualifiche del Monaco E-Prix di Formula E

Per Porsche è un momento storico: l'ultima volta che una vettura motorizzata dalla casa tedesca aveva conquistato una pole position a Monaco (a parte, ovviamente, la Porsche Supercup) risaliva al 1986, quando Alain Prost conquistò la prima casella del GP di Monaco di F1 con la sua McLaren Tag Porsche.

Il digiuno è stato interrotto da Pascal Wehrlein, protagonista che si conferma dopo i risultati di Città del Messico e San Paolo. Il tedesco ha avuto la meglio di un sorprendente Stoffel Vandoorne in finale, grazie ad un tempo di 1:29.861. Con i tre punti conquistati sale a 92, divenendo primo in solitaria e staccando Dennis, con cui era a pari punti.

In seconda fila partiranno i due piloti della Jaguar, Nick Cassidy e Mitch Evans. Il secondo sembrava avviato verso la pole, dopo aver chiuso al comando entrambe le sessioni di libere e il suo gruppo di qualifica, oltre ad aver fatto registrare il miglior tempo assoluto nei quarti di finale, ma alla fine è stato battuto da Wehrlein. Resta comunque il probabile favorito della gara.

Terza fila Jean-Eric Vergne (DS-Penske), presente al fianco dell'Envision di Sebastien Buemi, mentre seguono l'altra Porsche di Antonio Felix Da Costa e la Maserati di Maximilian Gunther.

Ben due protagonisti del campionato sono stati eliminati nella fase a gruppi: Oliver Rowland, autore quest'anno di due pole, partirà solo quindicesimo, mentre ancora peggio per quanto riguarda Jake Dennis, che sarà costretto a rimontare dalla diciottesima posizione. Di seguito, ecco la classifica completa delle qualifiche.

Alle 15.00 il via dell'E-Prix di Monaco 2024.

La griglia di partenza dell'E-Prix di Monaco di Formula E. © AlkamelSystems.com

Alfredo Cirelli