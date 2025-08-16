MotoGP | GP Austria, Sprint: la cronaca LIVE del Red Bull Ring

Tutto è pronto sulle colline dell'Austria per la Gara Sprint del Gran Premio d'Austria 2025 di MotoGP, con Marco Bezzecchi per la prima volta in pole con Aprilia. A minacciare il successo dell'italiano ci sono però le Ducati, con Álex Márquez appena alle sue spalle e Francesco Bagnaia in terza posizione. Scatta dalla quarta casella invece Marc Márquez, che però ha dimostrato di avere molto passo sulla pista del Red Bull Ring.

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | GP Austria, Qualifiche: Bezzecchi regala la pole ad Aprilia, 2° Álex Márquez