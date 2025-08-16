MotoGP | GP Austria, Sprint: la cronaca LIVE del Red Bull Ring
Con Marco Bezzecchi in pole e Marc Márquez in quarta posizione, tutto è pronto per la battaglia nella gara "corta" del Red Bull Ring.
Tutto è pronto sulle colline dell'Austria per la Gara Sprint del Gran Premio d'Austria 2025 di MotoGP, con Marco Bezzecchi per la prima volta in pole con Aprilia. A minacciare il successo dell'italiano ci sono però le Ducati, con Álex Márquez appena alle sue spalle e Francesco Bagnaia in terza posizione. Scatta dalla quarta casella invece Marc Márquez, che però ha dimostrato di avere molto passo sulla pista del Red Bull Ring.
Valentina Bossi
-
7th
Difficoltà per Morbidelli, che subisce un doppio sorpasso prima da Zarco e poi da Quartararo, scendendo in dodicesima posizione
-
6th
Dopo un buon inizio Bastianini perde terreno contro Aldeguer, finendo in nona posizione e appena fuori dalla zona punti
-
5th
A 10 giri dalla fine le posizioni sembrano essersi stabilizzate nel gruppo di testa, mentre nelle retrovie Jorge Martin si avvicina a Bagnaia e lotta per la quattordicesima posizione anche con Mir
-
4th
Disastro per Bagnaia, che a 11 giri dalla fine si trova in 14esima posizione, alle spalle di Marini e Quartararo
-
3rd
Al termine dei primi due giri la classifica vede in Top 8:
1 - Alex Marquez
2 - Marc Marquez
3 - Acosta
4 - Bezzecchi
5 - Fernandez
6 - Binder
7 - Di Giannantonio
8 - Bastianini
-
2nd
Ottima progressione per Binder, che ha recuperato cinque posizioni in partenza e si trova ora in sesta posizione
-
2nd
ACOSTA SU BEZZECCHI
Lo spagnolo si prende la terza posizione sul poleman Bezzecchi.
-
2nd
Battaglia tra i fratelli Marquez con Bezzecchi alle loro spalle e Pedro Acosta quarto, che minaccia di poter salire sul podio
-
1st
Partenza pessima per Bagnaia, che al via ha perso il controllo della moto ed è retrocesso di molte posizioni
-
AL VIA LA SPRINT IN AUSTRIA
Ottimo spunto per Alex Marquez, che si prende la prima posizione, con alle spalle il fratello Marc, ora in secondo davanti a Bezzecchi
-
GIRO DI RICOGNIZIONE
I piloti lasciano la griglia e si preparano alla partenza dalla Gara Sprint del Gran Premio d'Austria
-
LA SCELTA DELLA GOMMA
Scelta delle gomme uniforme su tutta la griglia, con la prima fila che ha scelto la gomma soft al posteriore e media all'anteriore
-
Presente anche Valentino Rossi, che è venuto a supportare il suo team e i piloti dell'Academy e a cui è stata dedicata la pole position da Marco Bezzecchi
-
Griglia di partenza piena di leggende della MotoGP, con Casey Stoner che è venuto a far visita alla categoria in cui ha vinto due mondiali.
-
Sulla prima casella si prepara a partire il poleman Marco Bezzecchi, in prima posizione dopo il turno di Qualifica. Al suo fianco in prima fila troviamo poi Alex Marquez e Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez scatterà dalla quarta posizione.
-
-
Il sole splende sopra il tracciato austriaco e ci si prepara al via della Gara Sprint, nonostante alcune nuvole stiano iniziando ad occupare il cielo.
-
BENVENUTI AL RED BULL RING
Buongiorno ai lettori di LiveGP.it e benvenuti nella cronaca live della Gara Sprint del Gran Premio d’Austria 2025.
La griglia è pronta per la partenza, con Marco Bezzecchi in prima posizione e Àlex Márquez appena alle sue spalle.