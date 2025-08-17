Moto2 | GP Austria, Gara: Moreira vince dominando, out Gonzalez

In occasione del Gran Premio d'Austria 2025, 13° appuntamento stagionale, il vincitore della Gara di Moto2 è Diogo Moreira, che si è preso la prima posizione al termine della corsa al Red Bull Ring. Sul podio con lui arriva in seconda piazza Dani Holgado, seguito a ruota da Celestino Vietti in terza posizione.

Impossibile fermare Moreira, disastro per Gonzalez e Alonso

Tra le curve delle colline austriache a imporre il suo dominio nella Gara di Moto2 è stato Diogo Moreira: dopo un primo giro caratterizzato dal tipico caos della categoria il pilota brasiliano ha infatti portato la sua moto al traguardo in prima posizione, lasciandosi alle spalle il resto del gruppo. Il numero #10 scattava dalla seconda piazzola e si è portato in testa con il passare dei giri, riuscendo a mantenere salda la sua posizione e a conquistare il trofeo del vincitore. Ad accompagnarlo sul podio ci pensa innanzitutto il poleman Dani Holgado, che si è piazzato in seconda posizione e ha portato a termine una gara ben gestita e importante se si considera la classifica mondiale. Gara iniziata con slancio e flagellata poi dai problemi per Manuel Gonzalez, che dopo la penalità in griglia che gli ha tolto la pole position, si trovava a ridosso della testa della corsa quando ha riscontrato problemi alla sua moto, che lo hanno fatto retrocedere in quattordicesima posizione. Il leader del mondiale ha poi dovuto recuperare terreno rispetto al gruppo di testa, dovendo però ritirarsi a 16 giri dalla fine, in una gara cruciale per il campionato.

Chi si è preso invece l'ultimo gradino del podio disponibile è stato Celestino Vietti, che al termine della corsa si è trova in terza posizione dopo la partenza dalla quarta casella e un Long Lap Penalty per track limits. Ottimo quarto posto poi per Albert Arenas, che si è messo al comando del gruppo appena fuori dalla zona podio ed è riuscito a respingere per tutta la durata della gara gli attacchi di Tony Arbolino, che ha invece dovuto ripiegare sulla quinta posizione. Sogni del podio sfumati invece per David Alonso, che stava lottando per la vittoria con Holgado e Moreira quando è stato vittima di una scivolata, che ha interrotto la corsa del colombiano.

Sesta piazza per Ortolà, caduta per Agius

Ottima gara in Austria anche per Ivan Ortolà, che al termine dei 23 giri previsti ha portato a casa la sesta posizione, che ha consentito al pilota spagnolo di tenersi alle spalle Barry Baltus, che ha concluso infatti in settima piazza alle spalle del #4. All'interno del pieno della zona punti si trova anche Collin Veijer, che occupa l'ottavo posto nella classifica e che durante la corsa ha schivato gli attacchi di Izan Guevara e Aron Canet, che hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione. Nella seconda parte della classifica spunta invece Filip Salač, che apre il grosso gruppo di piloti nella parte centrale dello schieramento e che ha portato a casa l'undicesima posizione, lasciandosi dietro di sè Marcus Ramirez al dodicesimo posto e Ayumu Sasaki al tredicesimo, seguiti da Daniel Muñoz e Darryn Binder a chiudere la zona punti. Chi si avvia verso il prossimo round senza nessun punto in classifica è Alonso Lopez con la sedicesima piazza, insieme a Jorge Navarro in diciassettesima e Adrian Huertas in diciottesima. Gara da dimenticare invece per Senna Agius, che fin dai primi momenti del primo giro è stato forzato a terminare prematuramente la corsa a causa di un incidente con Alonso Lopez. Stessa sorte anche per Joe Roberts, che a 13 giri al termine è stato protagonista di una caduta: uno zero che pesa sul morale del vincitore della gara a Brno.

Moto2 | GP Austria: i risultati della Gara

Valentina Bossi

