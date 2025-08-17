MotoGP | GP Austria, Gara: la cronaca live

Seguite con noi la diretta testuale del Gran Premio d'Austria.

Valentino Aggio /

Seguite con noi la diretta testuale del Gran Premio d'Austria.

Valentino Aggio /

Il Gran Premio d'Austria è uno dei pochi feudi che manca a Marc Márquez. Il primatista di classifica proverà a prendersi l'ennesimo successo in MotoGP davanti agli avversari, bissando la vittoria di ieri nella Sprint.

  • Share Link

    Grazie per aver seguito il GP d'Austria con noi

    Un ringraziamento va a voi lettori per aver seguito con noi il Gran Premio d'Austria. Rimanete sintonizzati per il resoconto e gli approfondimenti. L'appuntamento col Motomondiale è tra una settimana al nuovissimo Balaton Park.

  • Share Link

    Dall'Igna: "Pecco veloce ma oggi sottotono"

    “Fermín ha fatto una gara incredibile, senza errori, in una pista complicata. Sta crescendo molto e sarà il futuro di Ducati”. 

    “Ogni gara che passa è un'occasione per migliorarsi: Pecco ha fatto un ottimo fine settimana, poi ieri ha avuto un problema che dobbiamo ancora capire. Oggi la gara è stata sottotono”. 

  • Share Link

    Márquez: "Ho aspettato ad inizio gara"

    “Finalmente ho vinto per la prima volta in Austria. Abbiamo trovato un nuovo assetto soprattutto per le gomme usate. Ho preferito aspettare ad inizio gara, ma sapevo che un outsider sarebbe arrivato. Aldeguer è stato veramente veloce. Sono sei successi di fila, sono felicissimo”.

  • Share Link

    Aldeguer: "Sapevamo di essere veloci"

    “Sono veramente felice, l'Austria non è una delle mie piste preferite. Fare podio qui è molto importante: sapevamo di essere veloci, ma dobbiamo continuare a lavorare. Dedico questa gara a Borja Gómez e Pau Alsina”.

  • Share Link

    Bezzecchi: "Abbiamo recuperato dopo il venerdì"

    “Sono molto contento del mio weekend, abbiamo recuperato dopo il brutto venerdì. Ho dato tutto ma alla fine ho avuto qualche problema che mi ha costretto a rallentare”.

  • Share Link

    La classifica mondiale

    1. M. Márquez 418
    2. Á. Márquez 276
    3. Bagnaia 221
    4. Bezzecchi 178
    5. Morbidelli 144
    6. Di Giannantonio 144
    7. Acosta 144
    8. Aldeguer 121
    9. Zarco 114
    10. Quartararo 103
  • Share Link

    Rivola: "Il sogno era vincere"

    “Il sogno era vincere, ma prendersi solo 2” da Márquez in Austria è un bel passo in avanti. Bezzecchi ha provato a resistere per quanto possibile, ma ha fatto un weekend di grande sostanza".

  • 28th
    finish
    Share Link

    Marc Márquez vince il Gran Premio d'Austria

    1. M. Márquez
    2. Aldeguer
    3. Bezzecchi
    4. Acosta
    5. Bastianini
    6. Mir
    7. Binder
    8. Bagnaia
    9. Fernández
    10. Á. Márquez
    11. Morbidelli
    12. Zarco
    13. Marini
    14. Ogura
    15. Quartararo
    16. Rins
    17. Oliveira
    18. Miller
  • 27th
    Share Link

    Arrivano aggiornamenti su Martín: “Cari media, Martín sta bene” è il messaggio di Noale.

  • 26th
    Share Link

    Bagnaia deve cedere una posizione: passa Mir che diventa 6°.

  • 26th
    Share Link

    Ora Bagnaia deve difendersi da un arrembante Binder, Mir alle calcagna. Il sorpasso del sudafricano arriva in curva 1, ma entrambi vanno larghi e pecco mantiene la posizione.

  • 25th
    Share Link

    Binder supera Mir per la 7ª posizione.

  • 24th
    Share Link

    Dentro! Aldeguer è 2°

    Aldeguer supera Bezzecchi alla 3. Vietato sognare per lo spagnolo, Márquez non è lontano.

  • 23th
    Share Link

    Mezzo secondo recuperato da Aldeguer su Bezzecchi: è il più veloce in pista.

  • 22th
    Share Link

    Aldeguer si avvicina velocemente a Bezzecchi, non è finita per la 2ª posizione.

  • 22th
    Share Link

    Errore di Pecco alla 4, Bastianini ringrazia e passa.

  • 22th
    Share Link

    Bastianini ha ingaggiato Bagnaia per la 5ª posizione.

  • 21th
    Share Link

    Problema tecnico per Di Giannantonio: fuoco alla sua Desmosedici, era in 13ª piazza.

  • 20th
    Share Link

    Nel frattempo Aldeguer ha superato Acosta per l'ultima posizione sul podio.

  • 20th
    Share Link

    Sorpasso riuscito: Márquez è primo

    Márquez supera Bezzecchi in curva 1 ed è primo.

  • 19th
    Share Link

    Sorpasso chirurgico di Márquez, ma Bezzecchi risponde qualche curva più tardi.

  • 18th
    Share Link

    Martín è al centro medico per ulteriori verifiche dopo la caduta.

  • 18th
    Share Link

    Acosta attacca Bagnaia alla curva 9, mandando largo Bagnaia. Il ducatista perde la posizione anche su Aldeguer, ora è derby spagnolo per il 3° posto.

  • 17th
    Share Link

    Márquez recupera sempre più: ora il distacco è di 4 decimi circa.

  • 16th
    Share Link

    Attacco leggermente fuori misura per Bastianini su Fernández alla 3: l'italiano passa, tra i due si mette la Honda di Mir.

  • 16th
    Share Link

    La classifica dopo 15 giri

    1. Bezzecchi
    2. M. Márquez
    3. Bagnaia
    4. Acosta
    5. Aldeguer
    6. Fernández
    7. Bastianini
    8. Mir
    9. Binder
    10. Á. Márquez
    11. Morbidelli
    12. Zarco
    13. Di Giannantonio
    14. Marini
    15. Ogura
    16. Quartararo
    17. Rins
    18. Miller
    19. Oliveira
  • 15th
    Share Link

    Caduta per Jorge Martín: il campione del mondo cade in curva 7 mentre si trovava in 15ª posizione.

  • 14th
    Share Link

    Bezzecchi stacca leggermente Márquez: ora il gap è di 8 decimi.

  • 13th
    Share Link

    Bagnaia, staccato dalla coppia di testa, deve guardarsi le spalle da Acosta e Aldeguer.

  • 12th
    Share Link

    Aprilia dimostra di avere un'ottima accelerazione: Bezzecchi sguscia via in uscita di curva.

  • 11th
    Share Link

    La classifica dopo 10 giri

    1. Bezzecchi
    2. M. Márquez
    3. Bagnaia
    4. Acosta
    5. Aldeguer
    6. Fernández
    7. Bastianini
    8. Mir
    9. Binder
    10. Á. Márquez
    11. Zarco
    12. Morbidelli
    13. Di Giannantonio
    14. Marini
    15. Martín
    16. Ogura
    17. Miller
    18. Quartararo
    19. Rins
    20. Oliveira
  • 9th
    Share Link

    Álex Márquez finalmente muove la classifica: passa Zarco per la 10ª posizione.

  • 9th
    Share Link

    Track limits warning per Binder al 9° dei 28 giri previsti.

     

  • 7th
    Share Link

    Sorpasso troppo aggressivo di Fernández su Binder: i due vanno larghi all'ultima curva, lasciando sfilare Aldeguer. Il rookie di Gresini è ora 5° davanti a Fernández, Bastianini e Binder.

  • 7th
    Share Link

    Squillo di Bagnaia: miglior giro personale a 1:29.654, riuscendo per la prima volta a girare come i primi due.

  • 6th
    Share Link

    La classifica dopo 5 giri

    1. Bezzecchi
    2. M. Márquez
    3. Bagnaia
    4. Acosta
    5. Binder
    6. Fernández
    7. Aldeguer
    8. Bastianini
    9. Mir
    10. Zarco
    11. Á. Márquez
    12. Morbidelli
    13. Di Giannantonio
    14. Martín
    15. Marini
    16. Miller
    17. Ogura
    18. Quartararo
    19. Rins
    20. Oliveira
  • 4th
    Share Link

    Long Lap completato per Á. Márquez

    Giro veloce per M. Márquez. Á. Márquez completa il LLP e rientra in 11ª piazza.

  • 3rd
    Share Link

    Errore alla 1 per Bastianini, passa da 5° a 8°.

  • 2nd
    Share Link

    Tra le due KTM è quella di Bastianini a primeggiare nei confronti di Acosta: Bestia è 5°.

  • 2nd
    Share Link

    Á. Márquez e Acosta ai ferri corti, così come M. Márquez e Bagnaia. Il #93 è ora 2° con un bell'attacco alla 3.

  • 1st
    Share Link

    Ducati ufficiale subito in lotta: Márquez tenta il sorpasso, ma Bagnaia tiene con una grande staccata alla curva 4.

  • 1st
    start
    Share Link

    Semafori spenti! Bezzecchi e Bagnaia davanti

    Ottimo scatto per gli italiani, seguono i fratelli Márquez.

  • Share Link

    Le gomme per il Gran Premio

    A differenza di ieri, i piloti hanno optato per la Medium al posteriore per completare i 28 giri del Red Bull Ring, confermando su larga scala la stessa mescola anche per l'anteriore. Unica eccezione è Rins, che ha scelto la Hard all'anteriore.

  • Share Link

    La griglia di partenza

    1. Bezzecchi
    2. Á. Márquez
    3. Bagnaia
    4. M. Márquez
    5. Bastianini
    6. Aldeguer
    7. Acosta
    8. Morbidelli
    9. Fernández
    10. Mir
    11. Binder
    12. Zarco
    13. Marini
    14. Martín
    15. Di Giannantonio
    16. Quartararo
    17. Rins
    18. Oliveira
    19. Ogura
    20. Miller
  • Share Link

    Chi riuscirà a battere Marc Márquez? È la domanda che si fanno tutti al Red Bull Ring. Il primo sfidante, il fratello Álex, dovrà scontare un Long Lap Penalty per aver causato un incidente con Joan Mir a Brno prima della pausa estiva. Con lo spagnolo di Gresini Racing fuori dai giochi, chi saranno gli sfidanti del #93?

  • Share Link

    Buon pomeriggio e benvenuti

    Carissimi lettori di LiveGP.it, benvenuti alla cronaca testuale del Gran Premio d'Austria di MotoGP.