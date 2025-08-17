MotoGP | GP Austria, Gara: la cronaca live
Seguite con noi la diretta testuale del Gran Premio d'Austria.
Il Gran Premio d'Austria è uno dei pochi feudi che manca a Marc Márquez. Il primatista di classifica proverà a prendersi l'ennesimo successo in MotoGP davanti agli avversari, bissando la vittoria di ieri nella Sprint.
-
Grazie per aver seguito il GP d'Austria con noi
Un ringraziamento va a voi lettori per aver seguito con noi il Gran Premio d'Austria. Rimanete sintonizzati per il resoconto e gli approfondimenti. L'appuntamento col Motomondiale è tra una settimana al nuovissimo Balaton Park.
-
Dall'Igna: "Pecco veloce ma oggi sottotono"
“Fermín ha fatto una gara incredibile, senza errori, in una pista complicata. Sta crescendo molto e sarà il futuro di Ducati”.
“Ogni gara che passa è un'occasione per migliorarsi: Pecco ha fatto un ottimo fine settimana, poi ieri ha avuto un problema che dobbiamo ancora capire. Oggi la gara è stata sottotono”.
-
Márquez: "Ho aspettato ad inizio gara"
“Finalmente ho vinto per la prima volta in Austria. Abbiamo trovato un nuovo assetto soprattutto per le gomme usate. Ho preferito aspettare ad inizio gara, ma sapevo che un outsider sarebbe arrivato. Aldeguer è stato veramente veloce. Sono sei successi di fila, sono felicissimo”.
-
Aldeguer: "Sapevamo di essere veloci"
“Sono veramente felice, l'Austria non è una delle mie piste preferite. Fare podio qui è molto importante: sapevamo di essere veloci, ma dobbiamo continuare a lavorare. Dedico questa gara a Borja Gómez e Pau Alsina”.
-
Bezzecchi: "Abbiamo recuperato dopo il venerdì"
“Sono molto contento del mio weekend, abbiamo recuperato dopo il brutto venerdì. Ho dato tutto ma alla fine ho avuto qualche problema che mi ha costretto a rallentare”.
-
La classifica mondiale
- M. Márquez 418
- Á. Márquez 276
- Bagnaia 221
- Bezzecchi 178
- Morbidelli 144
- Di Giannantonio 144
- Acosta 144
- Aldeguer 121
- Zarco 114
- Quartararo 103
-
Rivola: "Il sogno era vincere"
“Il sogno era vincere, ma prendersi solo 2” da Márquez in Austria è un bel passo in avanti. Bezzecchi ha provato a resistere per quanto possibile, ma ha fatto un weekend di grande sostanza".
-
28th
Marc Márquez vince il Gran Premio d'Austria
- M. Márquez
- Aldeguer
- Bezzecchi
- Acosta
- Bastianini
- Mir
- Binder
- Bagnaia
- Fernández
- Á. Márquez
- Morbidelli
- Zarco
- Marini
- Ogura
- Quartararo
- Rins
- Oliveira
- Miller
-
27th
Arrivano aggiornamenti su Martín: “Cari media, Martín sta bene” è il messaggio di Noale.
-
26th
Bagnaia deve cedere una posizione: passa Mir che diventa 6°.
-
26th
Ora Bagnaia deve difendersi da un arrembante Binder, Mir alle calcagna. Il sorpasso del sudafricano arriva in curva 1, ma entrambi vanno larghi e pecco mantiene la posizione.
-
25th
Binder supera Mir per la 7ª posizione.
-
24th
Dentro! Aldeguer è 2°
Aldeguer supera Bezzecchi alla 3. Vietato sognare per lo spagnolo, Márquez non è lontano.
-
23th
Mezzo secondo recuperato da Aldeguer su Bezzecchi: è il più veloce in pista.
-
22th
Aldeguer si avvicina velocemente a Bezzecchi, non è finita per la 2ª posizione.
-
22th
Errore di Pecco alla 4, Bastianini ringrazia e passa.
-
22th
Bastianini ha ingaggiato Bagnaia per la 5ª posizione.
-
21th
Problema tecnico per Di Giannantonio: fuoco alla sua Desmosedici, era in 13ª piazza.
-
20th
Nel frattempo Aldeguer ha superato Acosta per l'ultima posizione sul podio.
-
20th
Sorpasso riuscito: Márquez è primo
Márquez supera Bezzecchi in curva 1 ed è primo.
-
19th
Sorpasso chirurgico di Márquez, ma Bezzecchi risponde qualche curva più tardi.
-
18th
Martín è al centro medico per ulteriori verifiche dopo la caduta.
-
18th
Acosta attacca Bagnaia alla curva 9, mandando largo Bagnaia. Il ducatista perde la posizione anche su Aldeguer, ora è derby spagnolo per il 3° posto.
-
17th
Márquez recupera sempre più: ora il distacco è di 4 decimi circa.
-
16th
Attacco leggermente fuori misura per Bastianini su Fernández alla 3: l'italiano passa, tra i due si mette la Honda di Mir.
-
16th
La classifica dopo 15 giri
- Bezzecchi
- M. Márquez
- Bagnaia
- Acosta
- Aldeguer
- Fernández
- Bastianini
- Mir
- Binder
- Á. Márquez
- Morbidelli
- Zarco
- Di Giannantonio
- Marini
- Ogura
- Quartararo
- Rins
- Miller
- Oliveira
-
15th
Caduta per Jorge Martín: il campione del mondo cade in curva 7 mentre si trovava in 15ª posizione.
-
14th
Bezzecchi stacca leggermente Márquez: ora il gap è di 8 decimi.
-
13th
Bagnaia, staccato dalla coppia di testa, deve guardarsi le spalle da Acosta e Aldeguer.
-
12th
Aprilia dimostra di avere un'ottima accelerazione: Bezzecchi sguscia via in uscita di curva.
-
11th
La classifica dopo 10 giri
- Bezzecchi
- M. Márquez
- Bagnaia
- Acosta
- Aldeguer
- Fernández
- Bastianini
- Mir
- Binder
- Á. Márquez
- Zarco
- Morbidelli
- Di Giannantonio
- Marini
- Martín
- Ogura
- Miller
- Quartararo
- Rins
- Oliveira
-
9th
Álex Márquez finalmente muove la classifica: passa Zarco per la 10ª posizione.
-
9th
Track limits warning per Binder al 9° dei 28 giri previsti.
-
7th
Sorpasso troppo aggressivo di Fernández su Binder: i due vanno larghi all'ultima curva, lasciando sfilare Aldeguer. Il rookie di Gresini è ora 5° davanti a Fernández, Bastianini e Binder.
-
7th
Squillo di Bagnaia: miglior giro personale a 1:29.654, riuscendo per la prima volta a girare come i primi due.
-
6th
La classifica dopo 5 giri
- Bezzecchi
- M. Márquez
- Bagnaia
- Acosta
- Binder
- Fernández
- Aldeguer
- Bastianini
- Mir
- Zarco
- Á. Márquez
- Morbidelli
- Di Giannantonio
- Martín
- Marini
- Miller
- Ogura
- Quartararo
- Rins
- Oliveira
-
4th
Long Lap completato per Á. Márquez
Giro veloce per M. Márquez. Á. Márquez completa il LLP e rientra in 11ª piazza.
-
3rd
Errore alla 1 per Bastianini, passa da 5° a 8°.
-
2nd
Tra le due KTM è quella di Bastianini a primeggiare nei confronti di Acosta: Bestia è 5°.
-
2nd
Á. Márquez e Acosta ai ferri corti, così come M. Márquez e Bagnaia. Il #93 è ora 2° con un bell'attacco alla 3.
-
1st
Ducati ufficiale subito in lotta: Márquez tenta il sorpasso, ma Bagnaia tiene con una grande staccata alla curva 4.
-
1st
Semafori spenti! Bezzecchi e Bagnaia davanti
Ottimo scatto per gli italiani, seguono i fratelli Márquez.
-
Le gomme per il Gran Premio
A differenza di ieri, i piloti hanno optato per la Medium al posteriore per completare i 28 giri del Red Bull Ring, confermando su larga scala la stessa mescola anche per l'anteriore. Unica eccezione è Rins, che ha scelto la Hard all'anteriore.
-
La griglia di partenza
- Bezzecchi
- Á. Márquez
- Bagnaia
- M. Márquez
- Bastianini
- Aldeguer
- Acosta
- Morbidelli
- Fernández
- Mir
- Binder
- Zarco
- Marini
- Martín
- Di Giannantonio
- Quartararo
- Rins
- Oliveira
- Ogura
- Miller
-
Chi riuscirà a battere Marc Márquez? È la domanda che si fanno tutti al Red Bull Ring. Il primo sfidante, il fratello Álex, dovrà scontare un Long Lap Penalty per aver causato un incidente con Joan Mir a Brno prima della pausa estiva. Con lo spagnolo di Gresini Racing fuori dai giochi, chi saranno gli sfidanti del #93?
-
Buon pomeriggio e benvenuti
Carissimi lettori di LiveGP.it, benvenuti alla cronaca testuale del Gran Premio d'Austria di MotoGP.