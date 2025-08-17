MotoGP | GP Austria, Bagnaia: “Sto perdendo la pazienza”

E’ stato un'altro weekend da dimenticare per Francesco Bagnaia che nel GP Austria di MotoGP non riesce ad andare oltre l’ottava posizione. Il pilota Ducati infatti, dopo una buona partenza, si è visto inghiottire dal gruppo a causa del crollo della gomma posteriore al quale Pecco non riesce a dare una spiegazione.

Una situazione inspiegabile

Il weekend del GP Austria di MotoGP era iniziato nel migliore dei modi per Francesco Bagnaia. Veloce in entrambi i turni del venerdì, veloce al sabato ed in qualifica, le speranze di portare a casa un buon risultato si sono poi infrante nella Sprint. Pecco è stato infatti costretto al ritiro nella gara breve dopo una partenza che lo ha visto sbandare pericolosamente ed aver accusato delle forti vibrazioni al posteriore che gli hanno reso impossibile continuare.

Oggi invece dopo un warm-up in cui sembrava aver ripreso fiducia, il GP non è andato meglio in quanto Bagnaia dopo una buona partenza e una buona prima metà di gara dove ha tenuto sempre la terza posizione, ha iniziato a perdere ritmo venendo inghiottito dal gruppo e chiudendo la gara a 12 secondi dal compagno di squadra e vincitore della gara Marc Marquez. Un crollo inspiegabile dovuto sempre alla gomma posteriore che Bagnaia non è riuscito a gestire come ha sempre fatto in passato. Una situazione veramente complicata per il tre volte Campione del Mondo ed in cui al momento non sembra esserci una via d’uscita.

Bagnaia: “Sto perdendo la pazienza”

Al termine del GP d’Austria un amareggiato Bagnaia ha così commentato le difficoltà riscontrate oggi: “Non me lo spiego e sinceramente non c’e una spiegazione. Ho finito la gomma dietro ed ho iniziato a perdere posizioni. Non sono riuscito a gestirla come ho sempre fatto su questa pista e ho chiuso a dodici secondi da Marquez, andando due secondi più piano negli ultimi giri. Sono sempre concentrato e non ho mai perso la testa. Ma oggi non riuscivo ad accelerare e tutti mi sorpassavano in uscita di curva. Spero che Ducati riesca a darmi delle spiegazioni i perché sto perdendo la pazienza”.

Una situazione veramente complicata ed inspiegabile per Bagnaia, anche considerato il ritmo che ha avuto per buona parte del weekend: “E’ veramente un peccato perché venerdì mattina ero veloce e costante, venerdì pomeriggio ero veloce e costante, sabato mattina ero veloce e costante ed anche stamattina. Nella Sprint ed in gara invece è stato un disastro, non so cosa devo pensare. Quello che è successo ieri è stato oltre il limite perché non puoi accettare una cosa cosi e non la può accettare nemmeno la squadra. Non riesco a capire cosa sta succedendo perché è molto strano. E’ molto difficile da accettare ma non è neanche facile non perdere la pazienza”.

Adesso rimangono nove gare per trovare una soluzione a tutti i problemi che lo stanno affliggendo da inizio stagione: “L’ho già detto tante volte, conosco il mio potenziale e so cosa ho fatto fino all’anno scorso. In questa stagione sembra che mi sia dimenticato come si fa ma se guardo i tempi di carta dell’anno scorso sono sempre stato più veloce o pari con chi ha vinto oggi. C’e qualcosa che non sta funzionando e devo ricominciare a ricordarmi come si fa. Spero di tornare a divertirmi e di tornare a lottare per vincere, ma so che non succederà perché dall’inizio dell’anno non è cambiato niente e non credo che cambierà adesso. La mia mentalità è che quando tornerò sarà ancora più bello, ma vedremo”.

