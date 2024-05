FIA F3 | La stagione riprende da Imola

Questo weekend torna la FIA F3, che disputerà il terzo round stagionale all'Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Piloti e team scenderanno in pista dopo i test disputati al Circuit de Barcelona-Catalunya il mese scorso. Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista del weekend.

Dove eravamo rimasti?

Dopo Melbourne, Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) e Leonardo Fornaroli (Trident Motorsport) sono in testa al campionato piloti con 37 punti. Il primo può vantare la vittoria nella Feature Race in Bahrain, a conferma della scia positiva che continua dalla vittoria del Gran Premio di Macao il novembre scorso. L'italiano, invece, è stato costante tutte le gare ottenendo anche due podi, tra cui l'ultimo a Melbourne, dove si è piazzato secondo nella Feature Race.

Dietro di loro in classifica troviamo il trio di PREMA Racing composto da Gabriele Minì, Dino Beganovic e Arvid Lindblad, tutti reduci dal podio a Melbourne. Il rookie è il padrone delle Sprint Race in cui ha saputo massimizzare il risultato, ottenendo una vittoria in Bahrain ed un 2° posto a Melbourne. Il palermitano, nonostante nei test pre-stagionali avesse messo in luce la sua velocità, non è ancora stato artefice di una prestazione risaltante. Più complicato l'inizio di stagione per il pilota dell'Academy Ferrari. Se il primo round è stato un disastro, la vittoria della Feature Race a Melbourne è invece il trampolino per rilanciarsi.

I primi due round della stagione di F3 hanno visto come protagonisti i debuttanti. Oltre a Lindblad, anche Tim Tramnitz (MP Motorsport) e Laurens van Hoepen (ART Grand Prix) hanno portato a casa buoni risultati: Tramnitz con il terzo posto ottenuto nella Feature Race di Sakhir si trova sesto in classifica, mentre il pilota del team francese è ottavo grazie ai podi ottenuti in entrambe le gare Sprint. Conferma il suo rendimento positivo, in trend con la scorsa stagione, Christian Mansell. Nonostante le difficoltà a Melbourne, il pilota del team ART è al settimo posto.

Ci si attende un cambio di passo da alcuni piloti, uno su tutti Nikola Tsolov (ART Grand Prix). Il pilota dell'Academy Alpine è stato protagonista in negativo a Melbourne con un episodio al centro delle discussioni del weekend. Già in Bahrain aveva messo in mostra le sue difficoltà nel saper affrontare duelli e situazioni di maggior pressione. Osservato speciale anche Sebastian Montoya (Campos Racing) che ancora una volta non finalizza e porta a casa risultati importanti.

Credits: Trident Team

Tra i team, invece, gli italiani Prema e Trident guidano la classifica con rispettivamente 83 e 60 punti. I vicentini sono in testa grazie agli ottimi risultati ottenuti da tutti i piloti, mentre è principalmente Fornaroli ad aver portato a casa punti per Trident (più di metà sono suoi, ndr). Alle loro spalle c'è Hitech che, oltre a quella di Browning, ha punti grazie alla vittoria di Martinius Stenshorne nella Sprint Race di Melbourne. Van Amersfoort Racing e Rodin Motorsport sono attualmente le uniche squadre che non hanno ancora ottenuto un punto in questa stagione.

Una sfida per i piloti

Nonostante il circuito di Imola sia stato luogo di numerose battaglie che hanno fatto la storia del motorsport, qui le categorie minori hanno un passato piuttosto recente. In particolare, per la F3 quella di quest'anno sarebbe solo la seconda gara nel circuito imolese dopo quella del 2022.

Per i piloti sarà una dura prova e ogni passo falso potrebbe compromettere l'intero weekend. Grande attenzione dovranno prestarla sia alla conformazione del tracciato - con le modifiche che hanno aumentato la ghiaia - e la gestione delle gomme, uno dei maggiori problemi a Melbourne. Tra chi si deve riscattare dai primi due round negativi e chi cerca conferme, Imola sarà scenario di un terzo round di una lotta a viso aperto tra piloti e team.

Gli orari TV

Il weekend di FIA F3 a Imola sarà trasmesso su Sky Sport F1.

Venerdì 17 Maggio

09:55 - Prove libere

15:05 - Qualifiche

Sabato 18 Maggio

10:05 - Sprint Race

Domenica 19 Maggio

08:30 - Feature Race

Anna Botton