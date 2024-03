FIA F3 | Melbourne, Feature Race: Beganovic svetta su Fornaroli e Minì

Dino Beganovic ha vinto al Feature Race di F3 a Melbourne. Lo svedese di Prema, alfiere della Ferrari Driver Academy scattato dalla terza posizione, ha ottenuto la prima gioia in carriera nella serie precedendo all'arrivo Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì.

Il piacentino di Trident, autore della pole, balza in vetta al campionato insieme a Luke Browning, quarto sotto la bandiera a scacchi dopo una bella bagarre contro Minì.

Cronaca della gara, Prema festeggia

Le qualifiche di venerdì hanno premiato i piloti italiani, Leonardo Fornaroli ha avuto la meglio sull'auto #2 di Prema affidata a Gabriele Minì. La partenza ha visto i primi due restare al comando, mentre nelle retrovie sono da segnalare dei problemi per Inthraphuvasak, Loake e Smith.

Dopo una breve Safety Car, il primo ad animare la gara è il leader del campionato Luke Browning (Hitech), abile a beffare Nikita Bedrin (PHM). Il russo che corre con licenza italiana si è trovato in crisi, il protagonista dell'ultima edizione della F4 UAE ha dovuto cedere il posto anche a Lindblad, Wurz e Montoya.

Fornaroli, Minì, Beganovic e Browning sono riusciti ad allungare con il passare dei minuti. Il più lento dei tre sembra essere il palermitano di Prema, beffato in poco tempo dai rivali.

Beganovic, invece, ha fatto la differenza, lo scandinavo non ha particolari problemi a prendere il controllo delle operazioni superando con una relativa scioltezza la riconoscibile auto del team Trident affidata a Fornaroli.

Fornaroli ci prova, ma non basta

Lo svedese ha dovuto però subire nel finale un contrattacco da parte del nostro connazionale, determinato a tornare davanti a tutti. Il #1 di Prema ha saputo resistere respingendo il rivale nel miglior modo possibile, mentre Minì riprendeva il terzo gradino del podio dopo un deciso attacco ai danni del vincitore del Macau GP 2023.

Beganovic si riscatta quindi della sfortuna avuta in Bahrain, vincendo e ottiene anche il punto addizionale per il giro veloce. Salgono sul podio anche Fornaroli e Minì, mentre seguono a punti anche Browning ed un incredibile Charlie Wurz (Jenzer), quinto dopo essere partito dalla in 14ma posizione. Menzione d'onore anche per Montoya (Campos), Boya (Campos), Bedrin (PHM), Goethe (Campos) e Mansell (ART), presenti nell'ordine dalla sesta alla 10ma piazza

Classifica della Feature Race di Melbourne della F3

Classifica della Feature Race di F3 a Melbourne. © Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F3: Browning 37, Fornaroli 37, Minì 31, Beganovic 28, Lindblad 23, Tramnitz 21, Mansell 20, Van Hoepen 18, Boya 17, Meguetounif 13.

Adesso la Formula 3 si prenderà una lunghissima pausa: il ritorno in pista avverrà infatti tra circa due mesi, nel weekend 17-19 maggio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, a contorno del GP dell'Emilia Romagna.

Alfredo Cirelli