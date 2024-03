FIA F3 | Melbourne, Sprint Race: primo successo per Stenshorne

Martinius Stenshorne vince la sua prima gara in FIA Formula 3 sfruttando al meglio l’inversione dei primi dodici della qualifica disputata ieri. Il norvegese, vice-campione della Formula Regional europea 2023, ha battuto Arvid Lindblad e Laurens Van Hoepen, che completa un podio di soli debuttanti.

Uno Stenshorne impeccabile trova il primo successo in F3

Perfetta la strategia del portacolori Hitech Grand Prix che prima mantiene la seconda posizione del via, poi sferra l’attacco decisivo al poleman Van Hoepen dopo le iniziali fasi della corsa. Una gara ampiamente segnata dal forte graining che non ha risparmiato nessuna delle trenta vettura in pista. Stenshorne ha sfruttato una breve safety car nelle fasi finali della corsa per ripulire la gomma e ritrovare ritmo una volta tornata a sventolare la bandiera verde.

Si conferma specialista delle Sprint Lindblad, che torna sul podio dopo la vittoria di Sakhir, discorso simile per Van Hoepen, a podio anche nell’evento inaugurale del Bahrain. Chiude in quarta posizione Mari Boya a precedere Oliver Goethe, entrambi possessori di un buon passo ma non sufficientemente incisivi per insidiare le prime tre posizioni.

Minì settimo, Fornaroli fuori dai punti

Subito alle loro spalle un Dino Beganovic scatenato nelle fasi finali della corsa, guadagnando posizioni su Bedrin e Minì proprio nel corso dell’ultima tornata. È proprio il pilota siciliano a chiudere il settima posizione, in rimonta dalla undicesima di partenza. Domani Minì scatterà dalla prima fila, alle spalle di Leonardo Fornaroli, oggi protagonista di qualche sbavatura di troppo, undicesimo al traguardo.

La zona punti si chiude con Nikita Bedrin, ottavo, a precedere Alex Dunne e Sebastian Montoya. Out al primo giro il leader di campionato Luke Browning, che chiude doppiato dopo esser stato costretto a un pit forzato. Non hanno terminato la corsa Tasanapol Inthraphuvasak e Noel Leon.

Si correrà sempre nella giornata di oggi (domenica a Melbourne) la gara regina del weekend, l’unica a regalare punteggio pieno, con il duo italiano formato da Fornaroli e Minì a guidare il gruppo. Via della Feature Race F3 alle 23:05 italiane.

Samuele Fassino