FIA F3 | Sakhir, Feature Race: vince Luke Browning, a punti Minì e Fornaroli

Gara decisamente lineare la Feature Race della F3 a Sakhir. Luke Browning vince dopo aver condotto in testa praticamente per tutto il tempo, dopo aver ereditato la leadership al via per una partenza lentissima di Dino Beganovic. Browning, con la vittoria, si porta anche in testa del campionato. Concludono con lui sul podio Christian Mansell, che ha effettuato una buona rimonta dalla P8 di partenza, e Tim Tramnitz, che con i punti conquistati sale secondo in campionato. In una gara con pochissime emozioni, a causa della gestione delle gomme (decisamente meno divertente della Sprint Race di ieri), i due italiani concludono al sesto e al settimo posto, con Minì davanti a Fornaroli: i due italiani sono stati parzialmente sfavoriti dalla partenza a rilento di Beganovic, e non sono riusciti a recuperare, pur conquistando comunque ottimi punti per la classifica.

Cronaca della gara

Con la griglia di partenza decisa dalle qualifiche di giovedì parte dalla pole Dino Beganovic, davanti a Luke Browning e a Gabriele Minì. Al via Beganovic resta quasi piantato, bloccando Minì che perde qualche posizione. Browning prende quindi la testa della corsa davanti a Meguetounif e Tramnitz.

Dopo aver perso qualche posizione al via, i due italiani a partire dal terzo giro provano a lanciarsi in rimonta, con Fornaroli che al terzo passaggio passa Tsolov per la settima posizione, mentre Minì prova a passare Ramos. Davanti, Mansell guadagna due posizioni passando Meguetounif e Tramnitz, ma questo permette a Browning di allungare nei confronti degli inseguitori, ma man mano viene ripreso dall'australiano, davvero in forma nella prima fase di gara. La fase centrale della gara diventa quindi un lungo trenino, che le prime otto vetture racchiuse in un fazzoletto.

La situazione di stasi si rompe a quattro giri dalla fine, quando Tramnitz passa Meguetounif per salire in terza piazza. È però l'ultima azione degna di nota della gara, con Luke Browning che ottiene una vittoria in dominio, davanti a Christian Mansell e a Tim Tramnitz. Chiudono in zona punti anche Meguetounif, Ramos, Minì, Fornaroli, Lindblad, Dunne e Goethe. Da applausi la rimonta di Beganovic, che dopo essere scivolato in fondo dopo lo stallo in partenza, rimonta fino alla tredicesima posizione.

Classifica di gara 2 a Sakhir della F3

Classifica FIA F3: Browning 25, Tramnitz 21, Mansell 18, Fornaroli 15, Lindblad 14, Meguetounif 13, Minì 12, Ramos 10, Tsolov 7, Esterson 5

La Formula 3 tornerà nel weekend tra il 22 e il 24 marzo sul circuito di Melbourne, a contorno del Gran Premio d'Australia.

Alfredo Cirelli