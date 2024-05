FIA F3 | Sfida nel Principato per inseguire il leader Fornaroli

Il primo back-to-back dell'anno, arrivati ormai a metà stagione, porta il Campionato FIA F3 sulle strade di Monaco. Il quarto round sarà un severo banco di prova per tutti i 30 piloti in gara, tra chi cerca conferme continuando la scalata al vertice e chi, invece, vuole riscattarsi.

La tappa di Imola ha visto variazioni importanti in classifica: Leonardo Fornaroli è diventato leader in solitaria, confermando come sia lui che Trident Motorsport siano attualmente quelli da battere. Attenzione alla qualifica, che col format diverso costituirà un'incognita che potrebbe cambiare le sorti dei protagonisti.

Cosa ci ha lasciato Imola?

La prima tappa europea ha dato segnali importanti sulle forze del campionato. Innanzitutto, il team Trident è in uno stato di forma solido. A conferma di ciò, i piloti del team italiano hanno monopolizzato la qualifica ottenendo i primi tre migliori crono - secondo team nella storia dopo Prema Racing al Round 8 del 2019 - rispettivamente con Santiago Ramos, Leonardo Fornaroli e Sami Meguetounif. Le numerose interruzioni non hanno permesso ai piloti di migliorare le posizioni di partenza in Sprint Race, con Meguetounif coinvolto dall'ultimo incidente di gara. La Feature Race di fatto ha permesso a Trident di guadagnare punti sui connazionali del team Prema Racing, mentre Fornaroli è diventato leader del campionato grazie al terzo podio in tre round. Il piacentino ha sfiorato la vittoria, che gli è stata negata da un momentaneo problema al motore.

Oltre a Meguetounif, che ha guadagnato 5 posizioni in classifica, anche per Oliver Goethe il round di Imola è stato proficuo. Dopo i primi appuntamenti al limite della zona punti, il pilota del team Campos Racing ha ottenuto una vittoria e un secondo posto che lo piazzano quinto nella graduatoria assoluta. Davanti a lui Dino Beganovic e Gabriele Minì, che insieme al compagno Arvid Lindblad garantiscono il primo posto del team Prema nel Costruttori nonostante risultati in calo rispetto all'Australia.

Il caos della Sprint Race ha permesso ad alcuni piloti di ottenere punti importanti. Inaspettata vittoria di Noel León, che ha condiviso il podio con Tim Tramnitz (MP Motorsport), colui che ha perso più posizioni in classifica della top 10, chiusa dai piloti ART Grand Prix Laurens van Hoepen e Christian Mansell.

Aspettative

Essendo la qualifica fondamentale, i team cercheranno di aumentare l'aderenza ogni volta che sarà possibile, utilizzando la massima deportanza per ottenere il miglior tempo sul giro possibile. A farla da padrona saranno anche il degrado gomme e le Safety Car che a Monaco sono all'ordine del giorno, con la gestione degli pneumatici che può essere un fattore determinante.

Piloti e team saranno quindi costretti a studiare bene le strategie, oltre che ad ottenere il miglior risultato possibile sul giro secco. Nel 2023 ad aggiudicarsi la pole è stato Gabriele Minì, con un vantaggio di 0,6s sull'attuale compagno di squadra Dino Beganovic. Il pilota dell'Academy Alpine vorrà ripetersi per migliorare il suo rendimento e posizione in classifica. Nonostante sia insieme ad Oliver Goethe l'unico ad essere andato sempre in zona punti quest'anno, Minì dovrà essere costante nelle prime posizioni. E il circuito monegasco potrebbe rappresentare l'occasione giusta.

Con ora soli 3 punti di differenza, Luke Browning a Imola ha subito una battuta d'arresto. Nel corso della stagione ha mostrato di avere nella velocità uno dei suoi punti di forza, cosa che potrebbe essergli d'aiuto a Monaco.

La categoria in questo quarto round perderà un protagonista. Come annunciato dallo stesso pilota in mattinata, Matias Zagazeta (Jenzer Motorsport) non farà parte dei 30 a Monaco perchè è stato operato d'urgenza all'appendice. Il peruviano sarà sostituito da James Hedley, pilota GB3.

Qualifiche: il format

Le qualifiche di F3 a Monaco subiranno una variazione nel format, come per la F2.

I piloti saranno divisi in 2 gruppi in base al numero e correranno 18 minuti per gruppo. Il pilota con il tempo più veloce partirà dalla pole, mentre il più veloce dell'altro gruppo partirà secondo. Le posizioni si alterneranno poi tra i gruppi per completare il resto della griglia.

Per quanto riguarda le posizioni nella Sprint Race, invece, a partire in pole position sarà la sesta vettura più veloce del secondo gruppo, con la sesta vettura più rapida del primo gruppo che partirà seconda.

Orari

Crediti foto: media F3

Chi riuscirà a mettere in mostra le proprie capacità sulle famose strade di Monaco?

Anna Botton