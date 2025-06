MotoGP | GP Olanda, Marc Marquez: “Ho vinto senza essere il più veloce”

Marc Marquez domina il weekend del GP d’Olanda di MotoGP e vola nella classifica iridata, anche grazie allo zero del fratello Alex. L’otto volte Campione del Mondo infatti esce ancora una volta con il bottino pieno andando a conquistare sia la Sprint che la gara lunga.

Dominio Marquez

Il GP d’Olanda di MotoGP è stato l’ennesimo dominio di Marc Marquez, che fa sua sia la Sprint che la gara lunga andando anche ad eguagliare il record di Giacomo Agostini con 68 vittorie in top class. L’otto volte Campione del Mondo infatti non ha avuto rivali, e nonostante Bagnaia ci abbia provato a metterlo in difficoltà nei primi giri, il fenomeno di Cervera ha mantenuto la calma andando poi ad attaccare al momento giusto mantenendo un ritmo inavvicinabile per i suoi avversari. Da li in poi non c’è stata più gara, in quanto il pilota Ducati è riuscito a tenere la leadership fino alla fine nonostante la pressione di Bezzecchi, oggi ottimo secondo. Marc Marquez adesso può sorridere, in quanto la sua leadership nel mondiale è più salda che mai anche considerato gli oltre 50 punti di vantaggio nei confronti del fratello Alex, che oggi è stato sfortunato nel contatto con Acosta rimediando sia una frattura ma anche uno zero pesantissimo per la classifica.

Al termine del GP d’Olanda di MotoGP, Marc Marquez ha dichiarato: “Sono molto felice del lavoro che la squadra ha fatto per tutto il weekend. E’ un risultato inaspettato perché Assen non è il mio circuito preferito e abbiamo portato a casa 37 punti. Ma ancora una volta, e sono onesto nel dirlo, ho vinto senza essere il più veloce, riuscendo a gestire la gara come volevo. Sono felice perché sto facendo del mio meglio su piste difficili e sbagliando in quelle in cui ero più bravo”.

Felicità quella di Marc Marquez che viene però smorzata dall’infortunio rimediato dal fratello Alex, che si è fratturato un dito e molto probabilmente dovrà essere operato: “Alex è il mio rivale principale per il Mondiale e li voglio tutti in pista, ancora di più se è mio fratello. Ma queste sono le corse, lo aiuterò a recuperare come sempre. Oggi dovrei essere felice ma non lo sono, perché siai sottoporrà ad un intervento chirurgico, e la famiglia è la famiglia. Alex ha raggiunto un ottimo livello e sono sicuro che continuerà a mantenerlo”.

Marc Marquez: “Rispettate tutti i piloti”

Marquez poi ha parlato della sua strategia di gara: “Una cosa in cui faticavo in passato e che sto riuscendo a fare è gestire i tempi delle gare. Volevo fare 11 giri ad un ritmo e poi rallentare tre o quattro decimi, ho fatto i miei giri veloci alla fine e poi ho tenuto duro. Quando ho visto Bezzecchi secondo ho rischiato, ma non troppo. Gli avrei reso la vita difficile ma fino ad un certo punto, anche perché il secondo posto era comunque buono per me oggi. Ma abbiamo controllato bene e quando le gomme hanno iniziato a calare è stato in quel momento che mi sono sentito più a mio agio”.

Un ultima riflessione Marquez la dedica ai giornalisti, che ieri hanno criticato Alex per non averlo attaccato quando ne aveva la possibilità: “Ieri è stato insinuato che mio fratello non mi aveva attaccato come fa con gli altri piloti. Oggi invece perche Bezzecchi non mi ha attaccato? Perchè questa pista è molto stretta ed è difficile superare. ieri mi sono difeso nel migliore dei modi da Alex ed oggi l’ho fatto con Marco. Lo ripeto, rispettate i piloti di MotoGP perché tutti difendono i colori delle loro squadre. Tutti vogliono vincere, ma alla fine ci riesce uno solo”.

Julian D’Agata