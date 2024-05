FIA F3 | Imola, Qualifiche: Ramos beffa Fornaroli e centra la pole

Santiago Ramos sorprende tutti e firma la sua prima pole position di carriera per il round di Imola della FIA F3. Il rookie messicano beffa il compagno di squadra Leonardo Fornaroli nelle fasi finali della qualifica e si prende i 2 punti bonus della pole, conducendo nell’occasione un 1-2-3 Trident completato dal terzo pilota, il debuttante Sami Meguetounif. Bisogna tornare a Sochi 2019, con Prema Racing, per ritrovare un risultato simile messo a segno da un team italiano.

Prima pole in Formula 3 per Santiago Ramos

Sessione che ha visto come protagonisti il gran caldo e l’evoluzione costante della pista, ma che è stata segnata soprattutto dalla bandiera rossa per il testacoda di Callum Voisin (Rodin Motorsport) che è finito nella ghiaia della Variante Tamburello. Il britannico finirà la sessione col 20° tempo (ma partirà 23° per una penalità assegnata dopo le libere). Così gli ultimi 20 minuti di qualifica sono passati tra giochi di scie e l’incognita del traffico, sorridendo alla fine a Ramos e alle Trident.

Dietro di loro abbiamo proprio la prima delle Prema con un altro rookie, Arvid Lindbland, in quarta casella, poi Alex Dunne quinto con la MP Motorsport. Seguono le altre vetture Prema di Dino Beganovic e di Gabriele Minì, con il palermitano che fa settimo dopo un ultimo stint di qualifica non eccelso e segnato sia dal traffico nel secondo settore sia dal suo sovrasterzo in uscita dalla Rivazza 1 che ne ha condizionato il tempo finale.

Browning costretto a inseguire

L'italiano scatterà davanti a Laurens Van Hoepen (ART Grand Prix) ed il leader di campionato, in coabitazione con Fornatoli, Luke Browking, solo nono. Ad aprire la quinta fila Tim Tramnitz (MP Motorsport) a precedere Noel Leon. Beneficia della cancellazione del miglior giro di Oliver Goethe (arretrato tredicesimo) Kacper Sztuka, che si guadagna così la possibilità di scattare al palo nella Sprint Race di domani.

Sottotono Nikola Tsolov e Christian Mansell col 15° e 16° tempo (ma Tsolov partirà 18° per una penalità assegnata dopo le libere), male anche Sebastian Montoya e Mari Boya della Campos, che scatteranno rispettivamente dalla 24a e 28a posizione.

Andrea Mattavelli