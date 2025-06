MotoGP | GP Olanda, Gara: Márquez vince, Bezzecchi e Bagnaia ad un passo

Gli italiani ci hanno provato, ma nessuno riesce a fermare Marc Márquez. Lo spagnolo si prende anche il TT di Assen in MotoGP davanti ai due italiani Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, che completano il podio dopo un braccio di ferro di 26 giri. Caduto e fratturato Álex Márquez.

Una vittoria per raggiungere Agostini: 68 successi

Marc Márquez ha conquistato anche un feudo a lui non caro come Assen. Il Gran Premio d'Olanda premia ancora una volta il #93, che ha trovato nei piloti italiani due rivali di grandissimo livello. Dopo aver preso la testa della corsa da Bagnaia, Márquez ha tentato lo strappo più di una volta ma senza grossi risultati. Sono 68 le vittorie nella top class per Márquez, che raggiunge così un mito come Giacomo Agostini, presente come ospite di Yamaha per celebrare i suoi 70 anni di storia. Valentino Rossi rimane primo a 89 vittorie. Una vittoria che regala ben 68 lunghezze di vantaggio a Márquez in campionato in virtù della caduta del fratello Álex.

L'Italia c'è: Bezzecchi e Bagnaia a podio, frattura per Álex

Marco Bezzecchi regala il secondo podio consecutivo ad Aprilia dopo un fantastico sabato con il 3° posto nella Sprint. Ci è mancato veramente poco a Bez per centrare la seconda vittoria con la RS-GP, ma il riminese non ha mai avuto quel qualcosa in più per attaccare l'avversario. Rimane una nota più che lieta per il costruttore veneto, che sta continuando la battaglia a breve legale con Jorge Martín. Terza posizione per Francesco Bagnaia mai tanto in forma quanto oggi. Dopo l'ennesima Sprint deludente ieri, Pecco è partito alla grande prendendosi la prima posizione. Dopo aver subìto sorpassi da Márquez, Bezzecchi e Acosta, Bagnaia si è risvegliato nella seconda metà della corsa. Il sorpasso su Acosta è arrivato, così come il giro veloce della corsa.

Se per Bagnaia è stata una domenica più che positiva, lo stesso non si può dire per Álex Márquez. Il pilota Gresini Racing è stato protagonista di un contatto con Pedro Acosta a metà gara. A quanto si è potuto ricostruire, il freno anteriore della moto di Márquez si è incastrato tra la tuta e la KTM di Acosta. Il risultato è tragico: caduta, ritiro e frattura al secondo metacarpo della mano per il secondo del mondiale. L'intervento sembra più che una probabilità in questo momento.

KTM in top 5, poi i VR46

Ci ha provato con tutte le sue forze Pedro Acosta a portare la KTM sul podio, ma senza successo. Il pilota di Mazarrón aveva anche superato Bagnaia, ma ha subìto un evidente calo delle gomme nelle ultime fasi di gara e si è dovuto accontentare della 4ª posizione. Più staccato rispetto al compagno di marca è Maverick Viñales, che conferma la grande forma in questa stagione riuscendo a completare la corsa a differenza del Mugello.

Dietro le KTM ci sono le due Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team con Fabio Di Giannantonio che ha avuto la meglio su Franco Morbidelli. Diggia ha perso veramente tanto nei primi giri di corsa, salvo poi recuperare e superare il compagno di squadra. Raúl Fernández è 8° e completa la seconda corsa di grande costanza davanti a Enea Bastianini e Fabio Quartararo, sfortunato protagonista nella caduta che ha coinvolto Fermín Aldeguer e Joan Mir.

MotoGP | GP Olanda: i risultati della gara

Valentino Aggio

