FIA F3 | Imola, Feature Race: vince Meguetounif, a podio Fornaroli

È il marsigliese Sami Meguetounif a vincere la Feature Race di Imola della Formula 3, imponendosi davanti a Oliver Goethe ed al compagno di team Leonardo Fornaroli. L'italiano, rallentato da un problema tecnico, grazie al podio ottenuto nella gara odierna diventa leader in solitaria del campionato.

Imola sorride a Trident: vittoria a Meguetonif, Fornaroli chiude a podio

La vittoria di Sami Meguetounif è stata agevolata da problema tecnico avuto da quello che si era ritrovato leader della gara nelle prime fasi della corsa, Leonardo Fornaroli. Il piacentino ha però accusato un problema tecnico al sesto dei 22 giri, che lo ha costretto a rimontare dalla quinta posizione.

Ad approfittarne e prendere momentaneamente la testa era stato Oliver Goethe, che, nel tentativo di allungare, ha però accusato un eccessivo calo degli pneumatici favorendo il rientro di Meguetounif, capace di prendersi la testa della corsa al giro 18.

Nel frattempo, il compagno di squadra Leonardo Fornaroli cercava di ricostruire la sua gara, dal quinto posto. Risalito in terza posizione, non ha avuto lo spunto necessario per riuscire a sorpassare Oliver Goethe negli ultimi passaggi. La gara si è quindi chiusa con Meguetounif davanti a Goethe e Fornaroli, seguiti a breve distanza da Luke Browning, che ha perso la leadership del campionato a favore dell'italiano.

Termina sesto Minì, alle spalle di Beganovic ma davanti a Lindblad

Prema ha piazzato i suoi tre piloti tra il quinto e settimo posto. Dino Beganovic ha ottenuto la quinta posizione, seguito da Gabriele Minì, che ha avuto un pattinamento in partenza che gli ha condizionato la gara. Alle loro spalle Arvid Lindblad, bravo a superare in volata l'autore della pole position Santiago Ramos, autore della “gara del gambero”, probabilmente per un assetto troppo sbilanciato a favore della qualifica, terminando all'ottavo posto.

A punti le due Campos di Mari Boya e Sebastian Montoya, quest'ultimo beneficia della penalizzazione di 10 secondi inflitta a Martinius Stenshorne, che scende dal nono al quattordicesimo posto.

Dopo il weekend di Imola, comanda la classifica FIA F3 Leonardo Fornaroli, seguito da Luke Browning a -3 e dalle Prema di Dino Beganovic e Gabriele Minì, entrambi a -7. Poi Oliver Goethe e Sami Meguetounif, rispettivamente a -11 e -14.

Francesco Sauta