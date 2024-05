FIA F3 | Imola, Sprint Race: Leon vince col "giallo", Minì aggancia la vetta

Noel Leon vince la Sprint Race di F3 a Imola. Il messicano di Van Amersfoort è però al momento sotto investigazione per avere zigzagato (manovra vietata dal regolamento) in una delle tante ripartenze da Safety Car che hanno caratterizzato la corsa.

Secondo posto per Oliver Goethe (Campos), con il tedesco che in realtà aveva tagliato per primo il traguardo dopo aver beffato Leon all'ultimo giro in ripartenza dalla Virtual Safety Car, ma poi è stato penalizzato per un'infrazione dietro la Safety Car. Terzo e penalizzato (anche se in questo caso la penalità è stata ininfluente) Tim Tramnitz, con MP Motorsport.

Fuori gara il leader del campionato, Luke Browning (Hitech), dopo un contatto. Gabriele Minì (Prema) chiude al sesto posto, mentre Leonardo Fornaroli (Trident) non raccoglie punti ed il siciliano affianca gli altri due in testa al campionato a quota 37 punti.

Cronaca della gara

Per effetto dell'inversione della griglia dopo le qualifiche di ieri parte dalla pole Kacper Sztuka, al fianco di Noel Leon e davanti a Tim Tramnitz e Luke Browning. Alla partenza Leon prende il comando della gara, ma questa viene subito neutralizzata con Safety Car per un'uscita di pista di Mari Boya alla Variante Villeneuve dopo un contatto con Tommy Smith. Sztuka, nel frattempo, perde le posizioni anche su Tramnitz e su Oliver Goethe.

Si riparte al giro 4/18, con Leon davanti che dà subito lo strappo senza farsi impensierire. A centro gruppo Dino Beganovic entra in bagarre con Laurens Van Hoepen, passandolo quando l'olandese va a toccare la sabbia in uscita della Villeneuve: dietro di lui prova ad approfittarne anche Gabriele Minì, ma l'olandese lo porta all'esterno della Tosa. Entrambi vengono beffati da Sami Meguetounif, e il francese scende in nona posizione.

La bandiera verde dura appena un giro e mezzo, perché Callum Voisin va a sbattere all'uscita della Tosa dopo essere stato spedito fuori da Charlie Wurz, causando un altro ingresso della Safety Car. Altro restart al giro 7/18, e Meguetounif tocca Beganovic finendo nella ghiaia del Tamburello, quindi venendo imitato, e quasi colpito, da Joseph Loake. Ancora una volta deve tornare in pista la vettura di sicurezza, che rientra ai box al giro 11/18. Il più arrembante in questa fase è Minì, che con una bella manovra alla Villeneuve si sbarazza di Van Hoepen per salire in settima posizione. L'italiano è velocissimo, e fa a riprendere il terzetto davanti composto da Sztuka, Beganovic e Browning.

Goethe, intanto, va a passare Tramnitz per la seconda posizione, poco prima che venga richiamata la Safety Car per un errore di Tasanapol Inthrapuvasak. Appena però viene data segnalazione della neutralizzazione il thailandese riparte, rendendo perciò inutile l'ingresso della vettura di sicurezza. Visto però che a quel punto era già stata richiamata, si rende encessario compiere un altro giro dietro la SC prima che si possa riprendere la corsa al giro 15/18.

Sztuka è in difficoltà, e viene superato al penultimo giro da Beganovic al Tamburello. Prova ad approfittarne anche Browning alla Tosa, ma i due si toccano, e l'inglese finisce nelle barriere. Minì, alle loro spalle, viene rallentato dal contatto, subendo l'attacco di Van Hoepen.

Viene inserita la Virtual Safety Car, prima che la bandiera verde venga esposta quando i primi hanno superato la Variante Gresini; Leon ha un'esitazione al restart, e viene bruciato da Goethe, che taglia per primo il traguardo. Incredibilmente però, sia Goethe che Tramnitz vengono penalizzati di cinque secondi per un'irregolarità dietro la Safety Car, e quindi Leon vince la corsa, anche se lui stesso è investigato per weaving.

Chiudono a punti anche Beganovic, Sztuka, Minì (che nel restart brucia Van Hoepen), Lindblad, Bedrin e Ramos. Fuori dai punti Leonardo Fornaroli, mentre Goethe prende il punto addizionale per il giro veloce.

Le classifiche dopo la Sprint Race di Imola di F3

La classifica della Sprint Race di Imola della F3. © Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F3: Browning 37, Fornaroli 37, Minì 37, Beganovic 33, Tramnitz 29, Lindblad 26.

La F3 tornerà domani alle 8.30, con la Feature Race di Imola.

Alfredo Cirelli