GTWC Europe | 24h Spa: Lamborghini trionfa per la prima volta

Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper vincono con Lamborghini e Grasser Racing Team l'edizione 2025 della CrowdStrike 24 Hours of Spa, terzo evento del GT World Challenge Europe Powered by AWS 2025.

Primo storico successo per il costruttore italiano che si impone dopo una spettacolare bagarre contro la Porsche #96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello. Chiude il podio la Ferrari #51 AF Corse di Vincent Abril/Alessio Rovera/Alessio Picariello.

Storica Lamborghini a Spa

Le ultime tre ore della competizione GT più importante al mondo sono state segnate da una spettacolare lotta tra la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #63 GRT di Mirko Bortolotti e la Porsche 992 GT3-R #96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser.

La vettura tricolore ha conquistato il primato dopo la 24ma sosta riuscendo poi a neutralizzare ogni assalto da parte della squadra tedesca che negli ultimi anni ha sempre rappresentato il marchio di Stoccarda.

Bortolotti, a meno di un ano dal titolo DTM, regala con i propri compagni di squadra la prima affermazione per Lamborghini nei 100 anni della leggendaria competizione belga.

Dopo la 24h del Nurbugring, Porsche ottiene con la vettura #96 di Rutronik Racing il secondo posto con Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello. Il terzetto si impone con margine sulla Ferrari #51 AF Corse, protagonista durante la competizione belga di una leggendaria rimonta dalla 60ma alla terza piazza.

Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera chiudono quindi la Top3 approfittando di una sanzione contro la BMW M4 GT3 EVO #98 ROWE Racing per un constante abuso dei limiti della pista.

Raffaele Marciello si è dovuto accontentare della quinta piazza alle spalle anche della Ferrari #50 di Antonio Fuoco. Sesto posto per Garage 59 McLaren #59, settimo ed ottavo per le BMW di WRT (#32 & #31).

24h Spa: Gold e Silver Cup incerte fino all'ultimo. Kessel vince in Bronze.

La Gold Cup si è decisa negli ultimi 10 minuti con un clamoroso problema che ha tolto il successo a Adam Smalley/ Frederik Schandorff/Dean Macdonald/ Louis Prette. I portacolori di Garage 59 McLaren incoronano quindi Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham (Verstappen.com Racing Aston Martin #33), protagonisti assoluti nel corso del weekend.

Il team del quattro volte campione del mondo precede all'arrivo la McLaren #59 e la 720S GT3 EVO #111 CSA Racing di Arthur Rougier/ James Kell/Jim Pla/Simon Gachet.

In Silver vince con merito Walkenhorst Motorsport dopo un domino durato per gran parte della domenica. Romain Leroux/Mateo Villagomez/Oliver Soderstrom #35 festeggiano davanti a Lorens Lecertua/ Ivan Klymenko/Lorenzo Donniacuo/ Wyatt Brichacek (Sainteloc Racing Audi #26) e Jarrod Waberski/Will Moore/Mex Jansen (Century Motorsport BMW #42).

In Bronze non sbaglia la Ferrari #74 di Kessel Racing. Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall/ Zacharie Richard Robichon trionfano in Belgio beffando Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst/Daan Arrow (Winward Racing Mercedes #81) e Benjamin Ricci/Gilles Magnus/Paul Evrard/Reece Gold (Sainteloc Racing Audi #25).

Parentesi finale ovviamente per la PRO AM Cup con Noam Abramczyk/Mathieu Detry/ Fabian Duffieux/Bo Yuan (AV Racing by Car Collection Motorsport Porsche #29) a segno. In questo caso la Top3 è stata completata da Andrew Howard/Anthony McIntosh/Valentin Hasse-Clot/Ross Gunn (Beechdean Motorsport LTD Aston Martin #100) e da George Kurtz/ Ian James/ Colin Braun/ Nicky Catsburg (CrowdStrike by SPS Mercedes #4).

Prossimo round GTWC Europe a Misano a metà luglio.

Luca Pellegrini - Da Spa