WorldSBK | Honda sceglie Chantra e Dixon. Mercato SBK 2026

Il mercato delle selle per il 2026 del WorldSBK sta andando verso la sua conclusione, grazie a Honda che sceglie Somkiat Chantra e Jake Dixon per le CBR ufficiali. La scelta ricade sull’astro della Moto2, primo pilota indicato per poter riportare la Fireblade in posizioni importanti nel mondiale Superbike. Ad accompagnarlo ci penserà Chantra, forte della sua recente esperienza in MotoGP e del suo passaporto, con le derivate dalla serie che faranno molto probabilmente tappa di nuovo in Thailandia nel 2027.

IL MERCATO AD OGGI

Andando a ricapitolare la situazione mercato, Ducati Aruba tiene ovviamente Bulega e gli affianca Iker Lecuona, in partenza da Honda. L’altro pilota Honda, Xavi Vierge, prenderà il posto di Jonathan Rea accanto ad Andrea Locatelli, con il pluricampione che si ritira a fine anno. Nessun cambiamento in casa Bimota e Kawasaki, con Bassani, Alex Lowes e Garrett Gerloff confermati sulle rispettive moto. Motocorsa mantiene ancora Ryan Vickers sulla Panigale V4R privata, mentre Bautista passa dal team ufficiale alla sella del team Barni Racing accanto a Yari Montella. Proprio Barnabò ha lasciato libero Danilo Petrucci, primo dei due ad essere scelto da BMW ufficiale, seguito nei giorni scorsi dall’annuncio di Miguel Oliveira che abbandona il paddock del Motomondiale per la M100RR.

ORA MANCANO I PRIVATI

Con Motocorsa già sistemato con un biennale e Barni che rasenta lo status di semi ufficiale, mancano ancora all’appello alcune selle private. GRT Yamaha mantiene Remy Gardner e preleva dalla Supersport il nostro Stefano Manzi, chiamato alla prova della top class. Sam Lowes è ovviamente confermatissimo sul team ELF Marc VDS, il che lascia essenzialmente libere 6 posizioni. In primis MotoXRacing Yamaha e Honda MIE Petronas sono alla ricerca di titolari per le loro moto, cosi come lo sono attualmente GoEleven e MGM Racing Performance. Per i piloti il nome più caldo è attualmente Andrea Iannone, ma le sue dichiarazioni sul volere solamente una sella ufficiale stanno lasciando pochissimo margine di trattativa. A breve ulteriori aggiornamenti.

