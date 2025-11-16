MotoGP | GP Valencia, Gara: la cronaca live
Ultimo Gran Premio della stagione prima di una lunghissima pausa invernale per il Motomondiale. Seguitela live con noi.
Ultimo giorno di scuola per la MotoGP a Valencia, dove sta per andare in scena l'ultimo Gran Premio del 2025. Oltre alla vittoria, c'è in gioco anche la quarta posizione mondiale tra Pedro Acosta e Francesco Bagnaia, con il pilota KTM avvantaggiato di 6 punti. Seguite con noi la cronaca live del Gran Premio della Comunità Valenciana.
Valentino Aggio
-
6th
Caduta per Ai Ogura in curva 1, che si trovava 15°.
-
5th
La classifica dopo 5 giri
- Bezzecchi
- Márquez
- Fernández
- Acosta
- Di Giannantonio
- Aldeguer
- Miller
- Marini
- Binder
- Bastianini
- Quartararo
- Viñales
- Oliveira
- Mir
- Ogura
- Espargaró
- Chantra
- Rins
- Fernández
- Zarco
- Bulega
- Martín
-
4th
Anche Acosta supera Di Giannantonio, ora è 5°.
-
4th
Giro veloce per Raúl Fernández, che ha superato Di Giannantonio nel giro precedente.
-
3rd
Il contatto di Bagnaia è stato causato da Johann Zarco, che deve scontare un Long Lap Penalty.
-
2nd
Ritiro per Franco Morbidelli dopo il piccolo incidente prima del via.
-
2nd
Ricordiamo anche i 2 Long Lap Penalty di Jorge Martín per il contatto causato a Motegi.
-
1st
L'incidente del torinese è under investigation.
-
1st
Contatto e caduta per Bagnaia
Vittima di un groviglio, Francesco Bagnaia è caduto in curva 4 dopo essere uscito nella ghiaia.
-
1st
Partiti! Bezzecchi in testa
Partenza di tutt'altro piglio per Marco Bezzecchi, capace di mantenere la testa della corsa.
-
Morbidelli a terra
Contatto con Aleix Espargaró, il ducatista partirà dalla pit-lane.
-
La diretta YouTube
Ricordiamo la diretta su YouTube della nostra redazione. Ecco il link:
-
Le gomme
Tutti partiranno con la Hard all'anteriore e la Medium al posteriore. Unico a cambiare strategia è Somkiat Chantra, che ha deciso di optare per la Medium anche sul davanti.
-
LLP per Joan Mir
Dopo la caduta causata, dove ha coinvolto anche il compagno di squadra Luca Marini, Joan Mir dovrà scontare un Long Lap Penalty nel corso della gara.
-
La griglia di partenza
- Bezzecchi
- Márquez
- Di Giannantonio
- Fernández
- Acosta
- Quartararo
- Morbidelli
- Miller
- Aldeguer
- Mir
- Zarco
- Ogura
- Marini
- Espargaró
- Binder
- Bagnaia
- Martín
- Oliveira
- Rins
- Bastianini
- Viñales
- Bulega
- Fernández
- Chantra
-
Yamaha conferma il passaggio al V4
Yamaha conferma il passaggio al motore V4 nel 2026, abbandonando così il 4 cilindri in linea.
-
Buon pomeriggio e benvenuti
Buon pomeriggio a tutti i lettori di LiveGP.it e benvenuti all'ultimo Gran Premio del 2025.