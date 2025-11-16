FX Racing Weekend | Live Race - Misano The Grand Finale 16/11/2025 (race 2)

LIVE

MotoGP | GP Valencia, Gara: la cronaca live

Ultimo Gran Premio della stagione prima di una lunghissima pausa invernale per il Motomondiale. Seguitela live con noi.

Valentino Aggio /

Ultimo Gran Premio della stagione prima di una lunghissima pausa invernale per il Motomondiale. Seguitela live con noi.

Valentino Aggio /

Ultimo giorno di scuola per la MotoGP a Valencia, dove sta per andare in scena l'ultimo Gran Premio del 2025. Oltre alla vittoria, c'è in gioco anche la quarta posizione mondiale tra Pedro Acosta e Francesco Bagnaia, con il pilota KTM avvantaggiato di 6 punti. Seguite con noi la cronaca live del Gran Premio della Comunità Valenciana.

Valentino Aggio

  • 6th
    Share Link

    Caduta per Ai Ogura in curva 1, che si trovava 15°.

  • 5th
    Share Link

    La classifica dopo 5 giri

    1. Bezzecchi
    2. Márquez
    3. Fernández
    4. Acosta
    5. Di Giannantonio
    6. Aldeguer
    7. Miller
    8. Marini
    9. Binder
    10.  Bastianini
    11. Quartararo
    12. Viñales
    13. Oliveira
    14. Mir
    15. Ogura
    16. Espargaró
    17. Chantra
    18. Rins
    19. Fernández
    20. Zarco
    21. Bulega
    22. Martín
  • 4th
    Share Link

    Anche Acosta supera Di Giannantonio, ora è 5°.

  • 4th
    Share Link

    Giro veloce per Raúl Fernández, che ha superato Di Giannantonio nel giro precedente.

  • 3rd
    Share Link

    Il contatto di Bagnaia è stato causato da Johann Zarco, che deve scontare un Long Lap Penalty.

  • 2nd
    Share Link

    Ritiro per Franco Morbidelli dopo il piccolo incidente prima del via.

  • 2nd
    Share Link

    Ricordiamo anche i 2 Long Lap Penalty di Jorge Martín per il contatto causato a Motegi.

  • 1st
    Share Link

    L'incidente del torinese è under investigation.

  • 1st
    Share Link

    Contatto e caduta per Bagnaia

    Vittima di un groviglio, Francesco Bagnaia è caduto in curva 4 dopo essere uscito nella ghiaia.

  • 1st
    start
    Share Link

    Partiti! Bezzecchi in testa

    Partenza di tutt'altro piglio per Marco Bezzecchi, capace di mantenere la testa della corsa.

  • Share Link

    Morbidelli a terra

    Contatto con Aleix Espargaró, il ducatista partirà dalla pit-lane.

  • Share Link

    La diretta YouTube

    Ricordiamo la diretta su YouTube della nostra redazione. Ecco il link: 

  • Share Link

    Le gomme

    Tutti partiranno con la Hard all'anteriore e la Medium al posteriore. Unico a cambiare strategia è Somkiat Chantra, che ha deciso di optare per la Medium anche sul davanti. 

  • Share Link

    LLP per Joan Mir

    Dopo la caduta causata, dove ha coinvolto anche il compagno di squadra Luca Marini, Joan Mir dovrà scontare un Long Lap Penalty nel corso della gara.

  • Share Link

    La griglia di partenza

    1. Bezzecchi
    2. Márquez
    3. Di Giannantonio
    4. Fernández
    5. Acosta
    6. Quartararo
    7. Morbidelli
    8. Miller
    9. Aldeguer
    10. Mir
    11. Zarco
    12. Ogura
    13. Marini
    14. Espargaró
    15. Binder
    16. Bagnaia
    17. Martín
    18. Oliveira
    19. Rins
    20. Bastianini
    21. Viñales
    22. Bulega
    23. Fernández
    24. Chantra
  • Share Link

    Yamaha conferma il passaggio al V4

    Yamaha conferma il passaggio al motore V4 nel 2026, abbandonando così il 4 cilindri in linea.

  • Share Link

    Buon pomeriggio e benvenuti

    Buon pomeriggio a tutti i lettori di LiveGP.it e benvenuti all'ultimo Gran Premio del 2025.