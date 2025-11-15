FIA F4 World Cup | Qualifying Race: Olivieri a segno senza errori
L'italiano vince di forza, out Wheldon e Nakamura - Berta oltre a Bearman e McLaughlin
Emanuele Olivieri svetta nella Qualifying Race della FIA F4 World Cup a Macao davanti a Jules Roussel e Rintaro Sato. Ritiro invece per Sebastian Wheldon e Kean Nakamura - Berta, protagonisti di un incidente nel corso del caotico primo giro.
FIA F4 World Cup, Wheldon e Nakamura-Berta subito out
La partenza è stata semplicemente da dimenticare per Sebastian Wheldon e Kean Nakamura-Berta, rispettivamente primo e secondo nelle qualifiche di ieri. L'americano ed il giapponese, sopresi al via dall'eccellente spunto di Emanuele Olivieri, sono subito finiti contro il muro alla frenata della ‘Lisboa’.
L'auto #98 e la Ligier JS F422 #51 del campione della F4 Italia 2025, assoluti favoriti della vigilia, scatteranno in fondo allo schieramento nella Main Race di domani insieme a Tiago Rodrigues #3 e Thomas Bearman #87, out sempre nel primo giro alla curva ‘Morrish’.
Il pilota di Macao ed il fratello del pilota di F1 Oliver Bearman, quarto e quinto al via, hanno colpito le barriere nel tentativo di restare agganciati ad Olivieri, autore di un bellissimo attacco a Wheldon all'esterno della curva 'Mandarin’.
Olivieri a segno, out anche McLaughlin
Il campione 2025 F4 Middle East Olivieri ha quindi gestito la ripartenza davanti al vincitore della F4 britannica Fionn McLaughlin #5, al giapponese Rintaro Sato #30 ed al francese Jules Roussel #7.
L'irlandese, dopo aver tentato a più riprese di impensierire l'italiano, è clamorosamente finito contro le barriere nell'ultimo passaggio dopo aver colpito il muretto interno del ‘Melco Hairpin’.
Olivieri ha quindi affrontato in solitaria le ultime curve imponendosi di forza nella Qualifying Race. Secondo posto per Roussell che nel finale è riuscito a beffare Sato.
Rayan Caretti #26 e Kimi Yu Tsai Chan #61 si sono inseriti nell'ordine davanti a Kyuho Lee #16, il campione 2025 F4 Cina Shimo Zhang #21, Itsuki Sato #17 e Man Hei Cheong #2.
Domani alle 2.15 italiane la Main Race della FIA F4 World Cup 2025, in diretta su YouTube (canale ufficiale Macau GP) ed anche su Sky Sport.
Luca Pellegrini