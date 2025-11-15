FIA F4 World Cup | Qualifying Race: Olivieri a segno senza errori

Emanuele Olivieri svetta nella Qualifying Race della FIA F4 World Cup a Macao davanti a Jules Roussel e Rintaro Sato. Ritiro invece per Sebastian Wheldon e Kean Nakamura - Berta, protagonisti di un incidente nel corso del caotico primo giro.

Credits: Macau GP

FIA F4 World Cup, Wheldon e Nakamura-Berta subito out

La partenza è stata semplicemente da dimenticare per Sebastian Wheldon e Kean Nakamura-Berta, rispettivamente primo e secondo nelle qualifiche di ieri. L'americano ed il giapponese, sopresi al via dall'eccellente spunto di Emanuele Olivieri, sono subito finiti contro il muro alla frenata della ‘Lisboa’.

L'auto #98 e la Ligier JS F422 #51 del campione della F4 Italia 2025, assoluti favoriti della vigilia, scatteranno in fondo allo schieramento nella Main Race di domani insieme a Tiago Rodrigues #3 e Thomas Bearman #87, out sempre nel primo giro alla curva ‘Morrish’.

Il pilota di Macao ed il fratello del pilota di F1 Oliver Bearman, quarto e quinto al via, hanno colpito le barriere nel tentativo di restare agganciati ad Olivieri, autore di un bellissimo attacco a Wheldon all'esterno della curva 'Mandarin’.

Wheldon - Credits: Macau GP

Olivieri a segno, out anche McLaughlin

Il campione 2025 F4 Middle East Olivieri ha quindi gestito la ripartenza davanti al vincitore della F4 britannica Fionn McLaughlin #5, al giapponese Rintaro Sato #30 ed al francese Jules Roussel #7.

L'irlandese, dopo aver tentato a più riprese di impensierire l'italiano, è clamorosamente finito contro le barriere nell'ultimo passaggio dopo aver colpito il muretto interno del ‘Melco Hairpin’.

McLaughlin - Credits. Macau GP

Olivieri ha quindi affrontato in solitaria le ultime curve imponendosi di forza nella Qualifying Race. Secondo posto per Roussell che nel finale è riuscito a beffare Sato.

Rayan Caretti #26 e Kimi Yu Tsai Chan #61 si sono inseriti nell'ordine davanti a Kyuho Lee #16, il campione 2025 F4 Cina Shimo Zhang #21, Itsuki Sato #17 e Man Hei Cheong #2.

Domani alle 2.15 italiane la Main Race della FIA F4 World Cup 2025, in diretta su YouTube (canale ufficiale Macau GP) ed anche su Sky Sport.

Luca Pellegrini