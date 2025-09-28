WorldSBK | Aragón, Gara 2: Bulega fa sua la domenica, Toprak ancora battuto

Due su due per Nicolò Bulega ad Aragón nel WorldSBK. Il ducatista ha vinto il secondo duello di giornata contro Toprak Razgatlıoğlu in Gara 2, prendendosi di forza la manche. Chiude ancora il podio Álvaro Bautista.

Ancora Bulega, ora Toprak è a 36 punti

Esce da Aragón avendo recuperato tre piccoli punti Nicolò Bulega. Potrebbe sembrare un bottino magro per il ducatista, che proprio in Spagna ha trovato uno dei circuiti più favorevoli al pacchetto disponibile. In realtà, il pilota Aruba.it Racing - Ducati ha fermato la striscia di 13 successi di Toprak Razgatlıoğlu, battendolo per ben due volte nel giro di poche ore. Dopo il capolavoro della Superpole Race, Bulega e Razgatlıoğlu hanno continuato a darsele di santa ragione per due terzi di Gara 2. Un piccolo errore da parte di Razgatlıoğlu, combinato con la progressione inesorabile da parte di Bulega, hanno regalato il successo al ducatista. Ora l'inerzia è dalla sua parte e, con ancora Estoril e Jerez de la Frontera da affrontare, 36 punti di distacco non sono una montagna insormontabile.

Bautista ancora sul podio, Iannone confermato 4°

Le prime quattro posizioni rimangono invariate rispetto alla Superpole Race. Álvaro Bautista regala un altro 3° posto ai tifosi di casa andando pericolosamente vicino a Razgatlıoğlu nelle ultime fasi. Nonostante il pilota BMW avesse mollato, il distacco sul traguardo tra secondo e terzo posto è di 1.7". Altra bella conferma rispetto alla mattinata è Andrea Iannone: il pilota di Vasto avanza così a Ducati la sua candidatura per rimanere nel WorldSBK la prossima stagione, magari proprio supportato da Borgo Panigale con struttura dedicata.

Top 5 di grande valore per il “vecchio leone” Jonathan Rea: il pilota Yamaha ha risolto i problemi di gestione della gomma rispetto a ieri, prendendosi un 5° posto a tratti inaspettato. Il nordirlandese ha vinto il confronto interno con Andrea Locatelli (7°), tra le due Yamaha si mette la Bimota di Alex Lowes. Ancora leggermente attardati rispetto alle aspettative sia Danilo Petrucci che Axel Bassani: se il primo deve giocarsi il 3° posto nel campionato, il pilota di Feltre è arrivato 8° in Gara 1 partendo dall'ultima casella quindi c'erano ben altre attese per lui. Chiude la top 10 la Honda di Xavi Vierge, mentre sono fuori dai punti Yari Montella e Michael Rinaldi, caduto.

WorldSBK | Aragón: i risultati di Gara 2

Valentino Aggio

