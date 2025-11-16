Moto2 | GP Valencia, Gara: Moreira campione con Guevara vincitore, 22° Gonzalez

Nell'ultima gara della stagione 2025 viene incoronato campione del mondo di Moto2 Diogo Moreira, che ha chiuso la gara in undicesima posizione. Il vincitore a Valencia è invece Izan Guevara, che si porta sul podio Daniel Holgado al secondo posto e Ivan Ortolá al terzo.

Moreira è il campione del mondo 2025, problemi per Gonzalez

L'assegnazione del titolo di campione del mondo di Moto2 è arrivata all'ultima gara della stagione, con Diogo Moreira saldamente in testa alla classifica piloti dopo l'impressionante rimonta fatta su Manuel Gonzalez, che fino a poche gare fa deteneva la prima posizione. La situazione si è completamente ribaltata nell'ultima parte della stagione, con lo scontro che è stato portato fino a Valencia. Ad averla vinta in questo testa a testa è stato in ultima istanza Moreira, che sul tracciato spagnolo viene incoronato ufficialmente campione del mondo della “classe di mezzo”. Dopo una gara conclusa in undicesima posizione, infatti, i punti di vantaggio sono risultati essere sufficienti per permettere al brasiliano di laurearsi campione, rilegando Gonzalez al titolo di vice-campione del mondo. Molto più difficile invece la Gara per Gonzalez, che per avere ancora una chance al titolo avrebbe dovuto tentare di assaltare la vittoria, ma che ha chiuso con una ventiduesima posizione a causa di un problema con la gomma posteriore, lasciando strada spianata a Diogo Moreira e al team ItalTrans.

Prima posizione per Guevara, Holgado e Ortolá sul podio

Sebbene l'attenzione dei tifosi fosse tutta concentrata sulla lotta per titolo mondiale, a Valencia la gara di Moto2 è stata dominata dall'inizio alla fine da Izan Guevara, che si è portato a casa la vittoria nell'appuntamento spagnolo, salendo sul gradino più alto del podio per la prima volta in Moto2. Il pilota spagnolo non ha avuto rivali nella corsa alla prima posizione, tenendo dietro di sè primo tra tutti Daniel Holgado, che nonostante abbia dimostrato di avere velocità non è riuscito a portare a termine un attacco efficace per la vittoria. Lo spagnolo chiude così in seconda posizione, venendo accompagnato sul podio da Ivan Ortolá, artefice di un'ottima gara conclusa in terza posizione. Medaglia di legno invece per Collin Veijer, che chiude i 22 giri previsti con il quarto posto e seguito a ruota da Filip Salac, che ha tentato di attaccare invano per la posizione ai piedi del podio, ma che si è dovuto accontentare della quinta piazza. Arrivano appena fuori dalla Top5 Albert Arenas e Jake Dixon, che tagliano il traguardo rispettivamente in sesta e settima piazza, posizione che ha permesso loro di tenersi alle spalle Senna Agius, che invece si è posizionato ottavo. A chiudere la Top10 ci pensa prima Celestino Vietti con la sua nona posizione, seguito poi da Tony Arbolino, che si prende il decimo posto sotto la bandiera a scacchi. Il neo-campione Diogo Moreira chiude la gara in undicesima piazza, portando a casa qualcuno degli ultimi punti disponibili insieme a Alonso Lopez e Marcos Ramirez, dodicesimo e tredicesimo, seguiti da Alex Escrig e Aron Canet, che si prendono invece la quattordicesima e la quindicesima piazza.

Moto2 | GP Valencia: i risultati della Gara

Credits: mototiming

Valentina Bossi

