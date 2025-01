Dakar 2025 | Moto, Stage 12: Docherty vince ancora, ma è Daniel Sanders a festeggiare

Fino a due giorni fa non aveva mai vinto alla Dakar, ora vanta due successi nelle ultime tre tappe. Micahel Docherty chiude in bellezza la corsa aggiudicandosi l'ultima tappa della competizione davanti alla Honda di Adrien Van Beveren e al compagno Tobias Ebster. Daniel Sanders vince la sua prima Dakar della carriera.

Michael Docherty si ripete: sua anche la prova finale

Quella di Michael Docherty è una favola. Il pilota sudafricano conquista anche il conclusivo Stage 12 di una Dakar da sogno per il pilota Rally2. Gli ultimi 61 km, caratterizzati dalla mass start, una novità dell'edizione 2025 della Dakar, hanno visto il pilota BAS World KTM Racing Team giocarsela ad armi pari con un veterano della corsa saudita come Adrien Van Beveren. Il francese di HRC, però, paga 3" sulla linea del traguardo dell'ultima prova. Niente da fare, dunque, per l'ex Yamaha: anche questa edizione si chiude senza successi. Il team BAS può festeggiare doppiamente: Tobias Ebster ha chiuso in 3ª posizione assoluta e completa così il podio di tappa assieme al compagno di tenda Docherty, aggiudicandosi la 2ª posizione nella classifica generale della categoria Rally 2. Già conscio della disfatta dopo la prova di ieri, Tosha Schareina è 4° sul traguardo dello Stage 12 e si inchina così a Daniel Sanders nella classifica generale (oggi 6° di tappa, ndr). La top 5 di giornata è chiusa da Stefan Svitko.

Credits: Michael Docherty Instagram

La scena è tutta per Daniel Sanders

L'ultima tappa ha riservato diverse emozioni grazie alla mass start, con tutti i contendenti che si sono allineati e sono scattati insieme per gli ultimi 61 km di prova speciale di questa Dakar. Alla fine del percorso è Daniel Sanders ad aggiudicarsi una gara dominata dal primo all'ultimo giorno di competizione. L'australiano di KTM ha approcciato la gara in maniera aggressiva, dominando la prima settimana. Sono arrivate tre vittorie tra Prologo, Stage 1 e la 48h Chrono che gli sono valsi minuti preziosi di vantaggio in classifica. Dopo la pausa della prima settimana il #4 ha portato a casa un'altra vittoria, permettendosi di amministrare per il resto delle tappe. Oggi, nell'arrivo a Shubaytah, Sanders ha perso solamente 10" nei confronti dello sfidante Tosha Schareina, aggiudicandosi così la prima Dakar della carriera con 8'50" di vantaggio sullo spagnolo di HRC. Il colosso giapponese si prende anche la terza posizione nella classifica finale con il francese Adrien Van Beveren, che paga quasi 15' dal vincitore.

KTM si prende anche la Rally 2 con Edgar Canet: che debutto!

Dopo un 2024 avaro di soddisfazioni per quanto riguarda il Rally Raid, KTM può festeggiare una Dakar 2025 da sogno. Il colosso di Mattighofen è tornato al successo grazie a Daniel Sanders, riuscendo a piazzare l'argentino Luciano Benavides al 4° posto assoluto con due vittorie di tappa. KTM si è anche presa la scena per quanto riguarda la categoria Rally 2. Nella classe cadetta a trionfare è stato uno straordinario Edgar Canet: lo spagnolo, al debutto assoluto nella corsa più difficile del Mondo, ha incantato. Non sono arrivate vittorie di tappa, ma non ce lo si aspettava nemmeno. A nemmeno 20 anni, Canet ha vinto la categoria Rally2 con un margine di oltre 33' su Tobias Ebster e più di un'ora e venti sul terzo classificato. Questi risultati gli sono valsi la 8ª posizione assoluta: insomma, un debutto da favola.

Dakar 2025 | Moto, i risultati dello Stage 12

Credits: Dakar Website

Dakar 2025 | Moto, i risultati finali dopo lo Stage 12

Daniel Sanders (AUS, KTM): 53h 08'52" Tosha Schareina (SPA, HRC): + 8'50" Adrien Van Beveren (FRA, HRC): + 14'46" Luciano Benavides (ARG, KTM): + 22'16" Ricky Brabec (USA, HRC): + 29'50" Skyler Howes (USA, HRC): + 42'44" José Ignacio Cornejo Florimo (CHL, Hero): + 58'20" Edgar Canet (SPA, KTM): + 1h 40'29" Tobias Ebster (AUT, KTM): + 2h 13'54" Stefan Svitko (SVK, KTM): + 2h 14'38"

Valentino Aggio

Leggi anche: Dakar 2025 | Moto, Stage 11: Schareina vince e accorcia su Sanders prima del gran finale