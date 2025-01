Dakar 2025 | Moto, Stage 11: Schareina vince e accorcia su Sanders prima del gran finale

È Tosha Schareina il vincitore dell'undicesima e penultima prova della Dakar Moto 2025, che domani vedrà proprio lo spagnolo partire alla caccia di Daniel Sanders, oggi solo sesto, nello sprint finale.

Con il tempo di 2 ore e 12 minuti netti Tosha Schareina diventa il settimo vincitore differente nella Dakar Moto 2025, conquistando un successo fondamentale nell'Empty Quarter. Nello Stage 11, infatti, lo spagnolo di casa Honda HRC, alla quarta Dakar della carriera, recupera più di 7 minuti su Daniel Sanders, leader della classifica generale, caricandosi in vista della tappa di chiusura da 61 km in programma domani. Non andando oltre il sesto posto, Sanders non può dormire sogni tranquilli, comandando la classifica generale con soli 9 minuti di scarto su Schareina. Lo Stage 12 sarà decisamente più breve, ma non privo di insidie, pertanto ci aspettiamo un finale alquanto adrenalinico.

Tornando alla classifica odierna, Schareina arriva al bivacco con 33 secondi di margine sulla KTM di Luciano Benavides, mentre Adrien van Beveren (Honda HRC) è terzo con 57 secondi di distacco, posizione che lo porta a meno di 16 minuti da Sanders nella graduatoria assoluta. Quarto posto nella penultima speciale per Ricky Brabec (Honda HRC), con il divario da Schareina che aumenta a più di 6 minuti a partire da Nacho Cornejo, quinto in sella alla Hero. Come già anticipato, il sesto posto odierno è di Daniel Sanders, dopo il quale si classificano i primi piloti della categoria Rally 2. Ad avere meglio nella stessa classe è Mathieu Doveze (BAS KTM), che batte nel finale il compagno di squadra Toni Mulec. Risultati che, comunque, non cambiano gli scenari nella classifica assoluta, dove Edgar Canet (KTM Factory), accontentatosi della sesta posizione nello Stage 11, comanda con un vantaggio superiore ai 40 secondi rispetto alla BAS KTM #96 di un Tobias Ebster oggi settimo di categoria e, proprio per questo, incapace di recuperare terreno al diretto avversario.

Domani andrà in scena l'ultima sfida della Dakar 2025 e i motociclisti partiranno da Shubaytah per un trasferimento di 70 km e, soprattutto, la prova speciale da 61. Vedremo se Daniel Sanders riuscirà finalmente a conquistare il primi sigillo nel Rally Raid più celebre al mondo o se Tosha Schareina sarà in grado di soffiargli all'ultimo la vittoria. Attenzione quindi alle sorprese, tra le quali si potrebbe inserire van Beveren, la cui esperienza potrebbe rappresentare un fattore chiave nell'allungo decisivo.

DAKAR MOTO 2025 | RISULTATI STAGE 11

DAKAR MOTO 2025 | CLASSIFICA GENERALE POST STAGE 11

Leggi anche: Dakar 2025 | Moto, Stage 10: Michael Docherty si prende la prima vittoria

Matteo Pittaccio