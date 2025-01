Dakar 2025 | Moto, Prologo: Daniel Sanders e KTM aprono le danze

Comincia finalmente il 2025 motociclistico con il Prologo della Dakar. Nell'inedita location di Bisha i primi 29 km di prova speciale sorridono a KTM e Daniel Sanders. L'australiano si è aggiudicato il primo assaggio della corsa più dura al Mondo davanti a Ross Branch ed un sorprendente Edgar Canet.

KTM, altroché crisi: Sanders e Canet a podio

Sono ormai noti i problemi finanziari che affliggono KTM a partire dal mese di Novembre ed il futuro del brand austriaco sembra essere a rischio. Alla Dakar il marchio si è presentato con quattro piloti per quanto riguarda la top class RallyGP, mettendo fin dal Prologo le cose in chiaro. Se la crisi dal punto di vista finanziario rimane, almeno sulla sabbia il marchio si difende ancora piuttosto bene. Daniel Sanders ha conquistato il primo successo della Dakar 2025 con un tempo di 16'51" per coprire i 29 km inaugurali della corsa. Certo, a livello di classifica generale il Prologo lascia il tempo che trova, ma se non altro offre un buon posizionamento in vista dei 413 km di prova speciale che i piloti dovranno affrontare domani.

La vera sorpresa di questo primo assaggio in Arabia Saudita è stato Edgar Canet. Lo spagnolo, 20 anni da compiere nel prossimo mese di Marzo, è stato aggiunto all'ultimo secondo al parterre arancione per la Dakar 2025. Da molti segnalato come stella del futuro off-road, Canet ha strabiliato tutti con un 3° posto al Prologo in quella che è la sua prima esperienza in questa corsa. Canet ha dominato la categoria Rally2, rifilando ben 35" a Michael Docherty (8°), ormai da due anni punto di riferimento per quanto riguarda la classe cadetta.

Nessuna sorpresa tra i protagonisti

Quello di Edgar Canet è l'unico sussulto che ha offerto il Prologo della Dakar 2025 per quanto riguarda le due ruote. Tra i due piloti KTM si è infilato il campione del Mondo W2RC Ross Branch sulla propria Hero, pagando 12" da Sanders nella prima prova. Segue il poker di Honda HRC: il campione in carica Ricky Brabec si è piazzato al 4° posto davanti ai compagni Tosha Schareina, Pablo Quintanilla e Adrien Van Beveren. Il costruttore giapponese si conferma così come uno dei maggiori pretendenti alla vittoria finale. Al nono posto Skyler Howes chiude la cinquina di HRC, mentre è il tedesco di Hero Sebastian Bühler a sigillare la top 10. Buoni risultati anche da parte di squadre ufficiali leggermente meno quotate: Kove piazza il giovane Mason Klein al 13° posto, mentre lo segue a ruota Lorenzo Santolino per Sherco. Leggermente attardate le altre due KTM rispetto ai migliori: Kevin Benavides è 23° e precede il fratello Luciano Benavides, con i due argentini che pagano rispettivamente 1'38" e 1'40" rispetto al compagno di squadra Sanders. Per quanto riguarda gli italiani da segnalare il 35° posto assoluto (13° di classe, ndr) di Paolo Lucci.

Dakar 2025, Moto | I risultati del Prologo

Credits: Dakar Website

Valentino Aggio

