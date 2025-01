Dakar 2025 | Moto, Stage 2: Daniel Sanders conquista anche la 48h Chrono

Nel deserto saudita si è disputato il secondo Stage dell'edizione 2025 della Dakar, che ha visto Daniel Sanders conquistare la tappa di 48h Chrono e portare a casa la vittoria sul tracciato di 947km intorno alla città di Bisha. Lo seguono e chiudono la Top 3 Adrien Van Beveren e Skyler Howes, rispettivamente a +6'45" e a +7'37".

Tripletta di vittorie fino ad ora per Sanders, Van Beveren e Howes all'inseguimento

L'edizione 2025 del Dakar Rally sembra essere fin qui completamente a favore di Daniel Sanders, che dopo essersi aggiudicato il Prologo, che seppur non molto significativo già dava idea del suo stato di forma, ha portato a casa la vittoria nello Stage 1 e ora conquista anche lo Stage 2. Nella prova della 48h Chrono, la più lunga di tutta l'edizione introdotta nel 2024 e spostata direttamente al secondo giorno di gare, è stato infatti il pilota australiano ad avere la meglio sugli avversari, portando a casa con un tempo di 11:12:13 i 947km di tracciato intorno alla città di Bisha.

Ad inseguire il numero #4 nella tappa lunga due giorni sono stati Adrien Van Beveren e Skyler Howes, che sono giunti al traguardo con +6'45" di distacco per il francese e +7'37" per lo statunitense. Queste posizioni all'arrivo consentono al team HRC di occupare due posizioni del podio su tre, ripetendo e migliorando il risultato dello Stage 1, facendo scalare di posizioni in classifica generale entrambi i piloti.

Ancora una volta KTM e HRC colonizzano la classifica

A rimarcare la superiorità in queste prime fasi di competizione sono ancora una volta KTM e HRC, che nelle prime dieci posizioni della classifica sono riuscite a piazzare ben 9 moto. Ai piedi del podio si trova infatti Tosha Schareina con HRC, che chiude con un distacco dal leader di +7'41", seguito da Ross Branch in quinta posizione, che in sella alla sua moto del team Hero spezzo il dominio delle due case, piazzandosi a +10'02" dalla testa.

A chiudere al sesto posto c'è Luciano Benavides (+11'49"), seguito da Michael Docherty (+11'50") e da Ricky Brabec (+12'47") in ottava posizione. A completare la Top 10 si piazzano Pablo Quintanilla (+13'39") e Edgar Canet (+15'43"), che conquista il suo primo piazzamento generale nelle posizioni di testa e conclude in seconda posizione nella categoria Rally 2, a soli +3'53" dal leader Docherty.

Dakar 2025, Moto | I risultati dello Stage 2

Dakar 2025, Moto | La classifica generale dopo lo Stage 2

Daniel Sanders (AUS, KTM) 16h 10' 31'' Skyler Howes (USA, HRC) +12' 36'' Ross Branch (BWA, Hero) +12' 40'' Tosha Schareina (SPA, HRC) +12' 48'' Ricky Brabec (USA, HRC) +15' 09'' Adrien Van Beveren (FRA, HRC) +22' 10'' Luciano Benavides (ARG, KTM) +22' 31'' Pablo Quintanilla (CHI, HRC) +25' 12'' José Ignacio Cornejo Florimo (CHI, Hero) +46' 57'' Edgar Canet (SPA, KTM) +48' 07''

