F1 | GP Austria, FP3: Norris e McLaren si confermano al top

Dopo le FP2, Lando Norris svetta anche nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP Austria di Formula 1. Così come ieri, il pilota britannico della McLaren ha preceduto il suo compagno di squadra Oscar Piastri per l’1-2 della scuderia di Woking, mentre dietro ritroviamo Max Verstappen (Red Bull) in terza posizione davanti di poco ad una Ferrari sicuramente più positiva rispetto alla giornata di venerdì.

Norris di nuovo davanti a Piastri, Verstappen a due decimi

Riprendendo da dove aveva lasciato ieri, Lando Norris ha continuato a dettare il ritmo sulla pista dove nel 2020 conquistò il suo primo podio in F1. Con il tempo di 1:04.324, il britannico si candida ad un ruolo di protagonista per le qualifiche e per la gara del Red Bull Ring con l’obiettivo di recuperare punti in classifica sul compagno e leader Oscar Piastri. Per l’australiano, d’altra parte, è stata una FP3 complicata.

Nonostante il secondo tempo a soli 118 millesimi da Lando, Oscar è stato autore di un salvataggio rischioso dopo essere andato con due ruote sulla sabbia in curva 9, perdendo di seguito tempo ai box per far controllare il fondo ai meccanici arancio papaya. A 210 millesimi troviamo un Max Verstappen in terza posizione dopo aver cercato i limiti della pista con la sua Red Bull, come dimostra il suo testacoda in uscita dall’ultima curva nelle fasi finali delle prove libere.

Leclerc e Hamilton si avvicinano alle prime posizioni

A seguire troviamo le due Ferrari con Charles Leclerc in quarta posizione a due decimi e mezzo da Norris e Lewis Hamilton in quinta a 466 millesimi di secondo dopo una FP3 pulita e senza particolari sbavature per la Scuderia di Maranello. Subito dietro le Mercedes di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli con quest’ultimo che si è messo “in mostra” mettendo due gomme sulla ghiaia in uscita da curva 5. Ottavo posto per la Aston Martin con Lance Stroll, segue Yuki Tsunoda sulla seconda Red Bull a 6 decimi dal suo compagno Max.

A chiudere la top 10 troviamo Gabriel Bortoleto con una KICK Sauber finora molto positiva e che piazza anche Nico Hulkenberg in 13a posizione. In mezzo troviamo Liam Lawson (Racing Bulls) e Fernando Alonso (Aston Martin), P14 e P15 le Williams con Alex Albon davanti a Carlos Sainz, mentre nelle retrovie si segnala un Isack Hadjar in ultima posizione dopo un testacoda del francese della VCARB all’ultima curva, nella stessa zona dove Verstappen si girerà nel finale di sessione.

Ora i team sposteranno tutta l’attenzione alle qualifiche che assegneranno la pole position del GP Austria. Appuntamento alle 16:00 per il semaforo verde della prima sessione.

Credits: Formula 1 / X.com

Andrea Mattavelli