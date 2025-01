Dakar 2025 | Moto, Stage 1: Daniel Sanders si prende la prima prova

La Dakar 2025 entra nel vivo per quanto riguarda le moto. Oggi i piloti hanno affrontato lo Stage 1 della corsa saudita. I 413 km di prova speciale hanno visto ancora Daniel Sanders su KTM avere la meglio nei confronti degli avversari. Il detentore della Dakar in carica, Ricky Brabec, paga oltre 2' mentre Ross Branch chiude il podio di tappa.

È ancora Sanders davanti a tutti, HRC e Hero inseguono

Ancora una volta Daniel Sanders riesce ad avere la meglio sugli avversari dopo la vittoria ottenuta ieri nel Prologo. Il pilota KTM è arrivato all'appuntamento in Arabia Saudita in grande forma, conquistando la quarta vittoria in carriera alla Dakar: un successo che mancava dallo Stage 3 nel 2023. L'australiano ha preso il comando della tappa poco prima della metà al checkpoint del km 182, mentre nella primissima parte di gara a contendersi la leadership erano stati Ricky Brabec ed il campione del Mondo Rally Raid in carica Ross Branch. È tra il km 182 e il 244 che Sanders ha fatto la differenza, guadagnando quasi 2' nei confronti della concorrenza e staccando definitivamente gli avversari. Al traguardo del primo stage il pilota KTM ha un vantaggio di 2'04" nei confronti di Brabec, mentre Branch chiude il podio pagando 2'26".

Solo le Hero spezzano il dominio KTM-HRC

I primi dieci posti dello Stage 1 alla Dakar 2025 vedono un monopolio KTM e HRC, come spesso è accaduto nelle passate edizioni. Dietro al terzetto del podio Skyler Howes si aggiudica il 4° posto pagando però più di 4' (4'07" per l'esattezza, ndr) nei confronti di Sanders. Lo spagnolo precede tre ispanici come Tosha Schareina, Luciano Benavides e Pablo Quintanilla, rispettivamente a4'42", 10'02" e addirittura 11'06" dalla vetta. Questo a dimostrazione di come, nonostante questo fosse solo il primo stage, questa Dakar si riveli insidiosa anche per i corridori più esperti.

Adrien Van Beveren (14'44") conclude all'ottavo posto, mentre José Ignacio Cornejo Florimo (18'09") su Hero ed il privato Bradley Cox (25'56") chiudono i primi dieci posti. Tra le squadre ufficiali faticano Sherco e Kove, mentre Edgar Canet conclude il primo vero e proprio stage alla Dakar con un buon 15° posto assoluto e 2° in Rally2, davanti anche al ben più esperto compagno di squadra Kevin Benavides (17° a 34'23", ndr). Per quanto riguarda l'Italia Paolo Lucci ha chiuso 21° assoluto e 5° nella propria categoria, pagando 7'26" nei confronti del leader di classe.

Dakar 2025, Moto | I risultati dello Stage 1

