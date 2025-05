FIA F3 | Imola, Feature Race: Ramos stratega, Camara perde il duello e chiude terzo

La Feature Race di Imola, terzo appuntamento stagionale della FIA F3, si è conclusa con una vittoria di grande intelligenza strategica per Santiago Ramos (Van Amersfoort Racing). Il messicano ha preceduto al traguardo Noah Stromsted e il leader del campionato Rafael Camara, che ha accusato un drastico calo di prestazione negli ultimi giri.

Podio di strategia

La Feature Race di Imola ha messo in evidenza le differenze nella gestione strategica della gara tra i contendenti al titolo. Sul circuito del Santerno, a imporsi è stato Santiago Ramos, autore di una prestazione intelligente sotto il profilo tecnico, che gli ha permesso di centrare il secondo successo stagionale con Van Amersfoort Racing.

Il pilota messicano ha gestito al meglio la fase centrale della gara mantenendosi costantemente nella finestra DRS alle spalle del poleman Rafael Camara, limitando il degrado gomme e ottimizzando il bilanciamento vettura in vista del finale. Dopo uno spunto iniziale che gli aveva permesso di prendere il comando in curva 2, Ramos aveva ceduto la posizione a Camara al giro 4, ma ha mantenuto il contatto senza mai forzare il ritmo. L'attacco decisivo è arrivato al giro 19, con un sorpasso pulito in staccata al Tamburello, sfruttando il crollo della prestazione della Trident #1.

Camara ha infatti evidenziato un consumo eccessivo degli pneumatici posteriori, perdendo rapidamente efficienza meccanica e carico in uscita di curva. Nel giro successivo, anche il compagno in Trident, Stromsted, è riuscito ad avere la meglio sul brasiliano, approfittando di un delta prestazionale ormai marcato. Il danese ha poi tentato un ultimo attacco per la vittoria, chiudendo a soli 0.2 secondi da Ramos, ma si è dovuto accontentare del secondo podio in stagione, a conferma di una crescita costante del suo pacchetto tecnico.

Il momento chiave della corsa è arrivato tra il giro 12 e 13 con l’ingresso della Virtual Safety Car causata dall’uscita di Ivan Domingues in curva 4. Il restart ha compattato nuovamente il gruppo, favorendo gli attacchi nel secondo stint. Proprio in questa fase Ramos ha aumentato la pressione su Camara, mentre Stromsted ha iniziato la sua progressione con un ottimo bilanciamento di carico aerodinamico e un ritmo costante, risultando il più veloce in diversi settori.

Per il brasiliano, il terzo posto rappresenta un risultato comunque solido in chiave campionato, ma il weekend complessivamente è stato al di sotto delle aspettative. Dopo le due vittorie nelle Feature Race di Sakhir e Melbourne, qui a Imola Camara ha confermato le sue difficoltà emerse già durante la Sprint Race, dove ancora una volta è rimasto fuori dalla zona punti.

Gli altri

Nel gruppo centrale, buone rimonte per Mari Boya (Campos Racing), risalito fino alla quinta posizione dopo un sabato sfortunato, e per Taponen, autore di una gara regolare che lo ha visto chiudere in P4. In zona punti anche Tramnitz (6°), Giusti, Bilinski,Tsolov e van Hoepen.

Fuori dalla top ten invece Ugochukwu, in forte calo nell’ultimo terzo di gara.

Gara difficile anche per gli italiani: Lacorte ha perso terreno già alla partenza e non è riuscito a rimontare, mentre Marinangeli si è ritirato dopo pochi giri per un problema tecnico al serraggio di una ruota. Badoer anche lui ha chiuso in posizioni arretrate.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Feature Race di F3 a Imola:

La F3 torna tra meno di una settimana con il fascino e le insidie del Round 4 a Monte Carlo e dove Camara avrà un’altra chance per allungare in classifica.

Anna Botton