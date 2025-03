FIA F3 | Melbourne, Feature Race: Camara trionfa sotto la pioggia

La pioggia di Melbourne premia Rafael Camara, dominatore della Feature Race di FIA F3 all’Albert Park. Il rookie brasiliano della Trident e della Ferrari Academy, uno dei protagonisti attesi di questo campionato, ha potuto rifarsi dopo l'impatto durante la travagliata Sprint Race del sabato, abile a precedere il suo compagno di squadra Noah Stromsted e Théophile Naël (MP Motorsport).

Dalla partenza lanciata alla bandiera rossa

Come da previsione meteo, l’acqua è scesa copiosamente all’Albert Park influenzando anche la Feature di F3, iniziata solo dopo 4 giri di formazione sotto Safety Car (e per questo accorciata a 20 giri). Dopo la partenza lanciata e una prima Safety Car per il contatto tra Nikola Tsolov e Callum Voison all'ingresso di curva 9 che ha costretto entrambi al ritiro, Camara ha fatto il largo sul resto del gruppo.

La sua fuga è stata però interrotta al giro 13 in seguito ad un incidente per Christian Ho in uscita da curva 6. Tuttavia, a causa dei tempi per rimuovere la vettura DAMS del pilota di Singapore e delle condizioni della pista sempre più preoccupanti, la direzione gara ha deciso di esporre la bandiera rossa e di finire anzitempo la gara al giro 18, consegnando così a Rafael Camara una meritata prima vittoria di carriera in FIA F3.

I rookie monopolizzano il podio, ma gli italiani rimangono senza punti

Subito dietro chiudono Noah Stromsted e Théophile Naël per un podio composto solo da soli esordienti. Quarto posto per Nikita Bedrin della AIX Racing davanti a Tim Tramnitz (MP Motorsport), Charlie Wurz (Trident), Tasanapol Inthraphuvasak (Campos Racing), Martinius Stenshorne (Hitech TGR), Roman Bilinski (Rodin Motorsport) e Ugo Ugochukwu (Prema Racing) per la zona punti.

Gara e weekend da dimenticare per Nicola Lacorte (DAMS) 24°, Brando Badoer (Prema) 26° e Nicola Marinangeli (AIX Racing) 27°. Per loro ci sarà l’occasione di rifarsi tra poco meno di un mese quando la FIA F3 tornerà in azione l’11-13 aprile al Bahrain International Circuit di Sakhir, per il secondo round della stagione 2025.

L’ordine di arrivo della Feature Race a Melbourne

Credits: fiaformula3.com

Andrea Mattavelli