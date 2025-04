FIA F3 | Bahrain, Feature Race: Camara domina e allunga

Rafael Camara si conferma l’uomo da battere in questo inizio di stagione 2025 di FIA F3. Il brasiliano conquista la vittoria nella Feature Race del Bahrain con una prestazione solida e autoritaria, resistendo agli attacchi iniziali di Voisin e gestendo al meglio il degrado gomme sotto temperature torride, con oltre 40°C sull’asfalto. Sul podio anche Voisin e Tramnitz, al termine di una gara ricca di sorpassi e colpi di scena. Miglior italiano Nicola Lacorte, ventesimo.

Cronaca

Rafael Camara (Trident Motorsport) conquista la Feature Race di F3 dominata dal quinto giro. Con il secondo classificato, Callum Voisin (Rodin Motorsport), aveva dato vita ad un duello sin dal via, quando il secondo prende bene la corda di curva 1 agguantando la testa della corsa. Lotta che continua nel giro 3, quando Camara usa il DRS per riprendersi la prima posizione alla prima curva e Voisin che sfrutta un tornante in uscita dalla curva 4 per riprendere il comando. La virtual safety car congela posizioni e velocità nel rettilineo iniziale, a vantaggio del pilota Rodin che però si vede costretto a cedere definitivamente la posizione al quinto giro.

Terzo posto per Tim Tramnitz, che nella seconda parte di gara è stato protagonista di una rimonta. Scattato a metà schieramento, ha costruito giro dopo giro una rimonta aggressiva e intelligente. Dopo aver avuto la meglio su Stromsted e Wurz, ha attaccato anche Taponen in curva 4 e ha conquistato la terza posizione. Un risultato che lo rilancia anche in ottica campionato, dopo un weekend in Australia non brillantissimo.

Il finlandese della Prema aveva iniziato bene, salendo presto al terzo posto e mostrando il passo visto nei test pre-stagione. Tuttavia, non è riuscito a tenere dietro Tramnitz negli ultimi giri e ha dovuto accontentarsi della quarta piazza. Lo segue Nikola Tsolov, vincitore della Sprint Race. Approfittando di alcuni errori altrui e con sorpassi decisi, tra cui quello su Wurz in curva 1, Tsolov ha scalato la classifica.

Sesto Noah Stromsted che, dopo una prima parte di gara solida, ha perso un po’ di ritmo nella fase centrale ma ha saputo recuperare nel finale, superando Wurz e approfittando del calo del compagno di squadra per chiudere sesto. Alessandro Giusti conclude settimo, che dopo una partenza prudente, ha cominciato a risalire con sorpassi decisi su Badoer, Leon, Ho e infine su Wurz all’esterno in curva 4.

Ultimi posti della top 10 per Christian Ho, che ha perso terreno dopo un’escursione sulla ghiaia in curva 3, Mari Boya, in rimonta dalla ventesima posizione arrivato nono grazie al sorpasso su Del Pino, e Noel Leon, che approfitta degli errori di Wurz e Badoer per raccogliere un punto.

Delusione per Brando Badoer e Charlie Wurz, entrambi fuori dalla top 10. Il primo aveva iniziato bene, con una rimonta nelle prime fasi che lo aveva portato fino alla decima posizione, ma nella seconda parte di gara ha cominciato a perdere terreno, con diversi sorpassi subiti e un’uscita di pista che lo ha escluso dalla zona punti. L'italiano ha tagliato il traguardo ventunesimo. Wurz, invece, in lotta per il podio fino a metà gara, ha poi pagato caro il degrado gomme e alcuni errori, chiudendo addirittura undicesimo.

Ordine d'arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Feature Race di F3:

Prossimo appuntamento con la F3 a Imola dal 16 al 18 maggio.

Anna Botton