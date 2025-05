FIA F3 | Imola, qualifiche: Camara di nuovo in pole, Badoer 15°

Anche all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il verdetto delle qualifiche della FIA Formula 3 è il medesimo. Rafael Camara firma la sua terza pole position in tre gare, con il leader del campionato che eguaglia la striscia messa a segno da Luca Ghiotto, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Logan Sargeant nella storia della GP3/FIA F3 e conferma il grande trend di questo inizio di stagione.

Camara senza freni, Ramos il “primo degli altri”

Un’altra grande prova di forza per il brasiliano della Trident che era stato il più veloce fin dalle prove libere, nonostante l’intoppo della bandiera rossa per l’errore del thailandese Inthrapuvasak (Campos Racing) alle Acque Minerali, arrivata nel momento peggiore possibile per il pilota di Recife che stava facendo il suo giro dopo i suoi avversari. Nonostante questo contrattempo, Camara ha aspettato con calma la ripartenza e ha rimesso le cose in chiaro negli ultimi minuti di qualifica, stampando il tempo più veloce in 1:32.206 e “beffando” il messicano Santiago Ramos (+0.236) che conquista comunque un’ottima prima fila per lui e per il team Van Amersfoort Racing.

A seguire in seconda fila abbiamo Noah Stromsted (Trident) e Tuuka Taponen (ART Grand Prix), poi Louis Sharp e Roman Bilinski compongono una terza fila tutta Rodin Motorsport, quarta fila tutta PREMA invece con Ugo Ugochukwu davanti a Noel Leon. In quinta fila ci sono le due Campos di Nikola Tsolov e Mari Boya, seguono poi le MP Motorsport di Tim Tramnitz e di un Bruno del Pino che partirà dalla Reverse Pole per la Sprint Race di domani.

Gli italiani: Badoer comincia bene ma non migliora

Ancora sfortuna invece per i colori italiani: dopo un ottimo primo stint e la pole provvisoria prima della bandiera rossa, Brando Badoer (Prema) non si migliora nell’ultima parte e partirà in mezzo al gruppo dalla 15a posizione. Non male la qualifica per Nicola Lacorte, 18° con la vettura di DAMS Lucas Oil, mentre Nicola Marinangeli (AIX Racing) non va oltre il 29° e penultimo posto. Delusione anche per Charlie Wurz, con il figlio d’arte austriaco di Trident che partirà in 28a posizione.

Credits: fiaformula3.com

Appuntamento domani alle ore 10:05 per il via della Sprint Race della FIA F3 ad Imola che si percorrerà sulla distanza di 18 giri.

Andrea Mattavelli