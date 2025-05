FIA F3 | Imola, Sprint Race: Tramnitz vince, è doppietta MP Motorsport

Sul tracciato tecnico e impegnativo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la Sprint Race del terzo round stagionale della FIA F3 ha premiato la solidità del team MP Motorsport, che ha firmato una prestigiosa doppietta grazie al successo di Tim Tramnitz davanti al compagno di squadra Bruno del Pino. A completare il podio il pilota della Campos Racing Nikola Tsolov. Rafael Camara ancora una volta fuori dai punti.

F3 Sprint Race Imola: gara ricca di temi

In Sprint Race, su tutti, si è distinto Tim Tramnitz: il tedesco della MP Motorsport ha conquistato la sua prima vittoria stagionale con una prova matura e priva di sbavature, confermando le sue credenziali da potenziale protagonista assoluto del campionato. Il colpo decisivo è arrivato presto, al giro 3, quando ha sfruttato il DRS per superare il compagno Bruno del Pino – autore comunque di un'ottima prova in difesa – e da quel momento ha costruito la sua corsa gestendo ritmo, ripartenze e due interruzioni con safety car, sempre restando padrone della situazione.

Del Pino, dal canto suo, ha sfruttato al meglio la pole derivante dall’inversione della top 12, chiudendo secondo e regalando alla MP Motorsport una meritata doppietta, frutto del lavoro di squadra e di una vettura ben bilanciata su un tracciato tecnico come quello di Imola, dove sorpassare non è semplice e mantenere il passo richiede precisione.

Alle loro spalle, Nikola Tsolov ha completato il podio con una prestazione solida, approfittando del ritiro del compagno Mari Boya – fermato da un problema tecnico mentre era in piena lotta per le posizioni di vertice. Per la Campos Racing, un’occasione persa a metà, ma anche segnali positivi in termini di passo gara.

Il gruppo di centro classifica ha offerto, invece, i momenti più vivaci della gara. Louis Sharp è stato tra i protagonisti: il neozelandese di Rodin ha approfittato di un’iniziale bagarre tra Ugo Ugochukwu e Noel Leon per infilarsi e salire fino alla quarta posizione, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel capitalizzare le situazioni più confuse. Bene anche il compagno Roman Bilinski, quinto dopo una gara accorta e coronata da due sorpassi chiave nella parte finale.

Da segnalare anche la prova opaca della Trident: Santiago Ramos è stato risucchiato dal fondo nelle ultime fasi, con tanto di rottura dell’ala anteriore, mentre Noah Stromsted è stato l’unico a portare a casa un buon bottino, con un sesto posto che vale oro in un weekend difficile per la squadra italiana, che punta a rifarsi nella Feature Race. Dietro di lui, chiudono la top 10 Tuukka Taponen, i già citati Ugochukwu e Leon, protagonisti di ultimi giri caratterizzati da errori - individuali nel caso del primo e forzati per il secondo, - e Alessandro Giusti.

Parlando di Trident, chi continua a sorprendere negativamente nel corso delle Sprint è Rafael Camara. Il brasiliano, poleman per la terza volta consecutiva nelle qualifiche del venerdì (evento storico nella categoria), continua a faticare quando si trova a partire nella pancia del gruppo, come accade nelle Sprint con griglia invertita. Mai realmente in lotta per i punti, ha chiuso appena fuori dalla top 10, superato anche dal francese negli ultimi giri. Un contrasto netto con Tramnitz, che ha dimostrato di saper costruire risultati anche in condizioni più complesse.

Due safety car hanno spezzato il ritmo della corsa, la prima causata da un problema alla ruota posteriore della vettura di Nicola Marinangeli, la seconda dall’escursione nella ghiaia di Matias Zagazeta. Episodi che hanno mantenuto compatto il gruppo, rendendo combattute le ripartenze e incerte le gerarchie.

Ordine d'arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Sprint Race di F3 a Imola:

Crediti foto: livetiming F3

Prossimo appuntamento della F3 domani alle 8:30 con la Feature Race, dove Camara partirà dalla pole e avrà l’occasione di riscattarsi.

Anna Botton