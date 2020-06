Sarà un giugno molto affollato per il circuito di Misano Adriatico, che vede la MotoGP iniziare i propri test oggi con i team ufficiali KTM, Aprilia, Ducati e Suzuki. Da giovedì per due giorni toccherà alla SBK, con Ducati che ospiterà tutti i team clienti e le Kawasaki di Jonathan Rea ed Alex Lowes a confrontarsi con le moto di Borgo Panigale

MISANO TERRA DI MOTOGP

Fa sempre piacere pensare che il circuito nostrano di Misano venga preso come tracciato ottimale per ricominciare a girare, e non solo dalle marche italiane. Da oggi, infatti, oltre a Ducati ed Aprilia, anche KTM e Suzuki schiereranno le MotoGP ufficiali per l’ultima sessione di test privati in vista del nuovo start del Motomondiale, previsto per il 19 luglio a Jerez de la Frontera. In pista Binder, Oliveira, Lecuona, Smith, Pirro e Guintoli.

POCHE ALTRE OCCASIONI

Con la sola esclusione di KTM, che proverà a luglio a Brno con Dani Pedrosa, difficilmente sarà possibile organizzare altri test nell’arco del periodo che porta alla nuova apertura stagionale in Spagna. Lo sa bene Yamaha, che ha il problema Lorenzo da sbrogliare, ma anche Honda avrà il suo bel da fare. Vista l’assenza attuale del campione Marc Marquez in pista, la casa alata potrebbe essere in ritardo per la ripartenza. Per Ducati e Suzuki, che non hanno concessioni, è possibile provare solo con i tester e non con i piloti ufficiali.

GIOVEDI E VENERDI ANCHE SBK

Con la Ducati che ha prenotato il Misano per tre giorni, da giovedì saranno in pista anche le moto di Borgo Panigale, mentre le MotoGp di Aprilia, KTM e Suzuki si fermeranno domani. Per aiutare i team privati, con la SBK che riparte il 1 agosto, sono stati invitati anche Barni, Go Eleven, Brixx e Motocorsa. Insieme allo squadrone rosso si schiereranno anche due ninja verdi, quelle di Lowes e Rea, che sfrutteranno l’invito ricevuto con le Kawasaki. Tutto pronto per ricominciare quindi, meno di 30 giorni prima della prossima gara.

Alex Dibisceglia