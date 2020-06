Clamoroso in casa Ducati: se Dovizioso dovesse andare via, ecco che spunta la suggestiva ipotesi Jorge Lorenzo. Con Jack Miller già accasatosi in Ducati ufficiale e Danilo Petrucci con un piede e mezzo in KTM, si attende solamente di conoscere il futuro di Andrea Dovizioso, che in caso di addio alla rossa, farebbe partire un interessante valzer di piloti.

IL GRANDE RITORNO

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Venditti; in questo caso, potrebbe tranquillamente essere il titolo dell’infinito romanzo d’amore e odio tra la Ducati e Jorge Lorenzo. O meglio, tra Lorenzo e Gigi Dall’Igna, al quale il pilota spagnolo si sarebbe proposto per un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Il maiorchino (attuale collaudatore di Yamaha), che aveva annunciato il ritiro dalle corse lo scorso novembre a Valencia, non ha mai escluso 100% un eventuale ritorno a tempo pieno in MotoGP. L’emergenza Covid-19 ha scombinato i piani del tester Yamaha, che aveva già in programma di tornare a gareggiare con due wild card e quindi di testare la sua competitività in gara con l’M1.

L’ipotesi Yamaha Petronas per il 2021 (visto che le moto ufficiali sono già occupate da Maverick Vinales e Fabio Quartararo) non sembra però percorribile. Il team satellite aspetta solo l’okay di Valentino Rossi e pare orientato alla riconferma di Franco Morbidelli.

TUTTO NELLE MANI DI DOVIZIOSO

Adesso tutto è nelle mani di Andrea Dovizioso, con il manager Simone Battistella a muovere i fili di quella che è sicuramente la più delicata tra le trattative di “motomercato”. Non c’è ancora l’accordo tra le parti, anche se entrambe dichiarano di voler proseguire la collaborazione. Se ciò non dovesse avvenire, ecco l’ipotesi Jorge Lorenzo. Un eventuale ritorno a Borgo Panigale andrebbe a far felici non solo i tifosi ducatisti, ma anche tutti gli appassionati di motociclismo.

Andrea Pinna