GTWC Europe | 75 auto per il trofeo nella mitica 24h di Spa!

A una sola settimana dalla 24h del Nurburgring ed a 15 giorni dalla 24h di Le Mans, manca sempre meno all’edizione 2025 della CrowdStrike 24h Spa, terzo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge.

Ben 75 auto, record di sempre per la rassegna belga nell’era GT3, sono presenti ai nastri di partenza nelle Ardenne, suddivise come accaduto negli ultimi anni in PRO, Gold, Silver, Bronze e PRO Am.

Credits: Daniele Paglino

Aston Martin ci riprova, Ferrari ha un conto aperto con la 24h di Spa

Aston Martin ha vinto lo scorso anno e tornerà protagonista con il medesimo equipaggio. Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen sono attesi con la riconoscibile Vantage AMR EVO #7 Comtoyou Racing, a segno lo scorso giugno al termine di una competizione ricca di colpi di scena dal primo all’ultimo giro.

I britannici e la compagine belga avevano beffato nel finale la Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse - Francorchamps Motors, rallentata finale in seguito alla presenza di una vettura bloccata nella corsia d’ingresso della corsia dei box. Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera tornano con la vettura #51, mentre con la #50 spicca il nuovo equipaggio composto da Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc.

Tantissimi in ogni caso i favoriti per la vittoria a partire dal Team WRT che non si impone in casa dal lontano 2014. Oltre a Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts #32, leader del GT World Challenge Europe overall, Sprint ed Endurance Cup, la squadra di Vincent Vosse accoglierà altre due M4 GT3 EVO in PRO: la #31 di Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Marco Wittmann e la #46 di Valentino Rossi/Kevin Magnussen/René Rast.

Per BMW è confermata anche la partecipazione di ROWE Racing con Phillip Eng/Dan Harper/Max Hesse #998 in aggiunta ai titolari Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello regolarmente presenti con la #98.

Il 2025 potrebbe essere l’anno buono di Mercedes che vinse nel 2022 con Akkodis ASP. Maximilian Goetz/Mikael Grenier/Maxime Martin (Boutsen VDS #9), Maro Engel/Lucas Auer/Matteo Cairoli (Mercedes-AMG Team Mann-Filter #48) e Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz ( Mercedes-AMG Team GetSpeed #17) sono le tre compagini di punta in PRO per il marchio di Stoccarda che lo scorso anno vinse il titolo assoluto del GTWC Europe con la riconoscibile AMG GT3 EVO #48.

Credits: Daniele Paglino

Una Mercedes verrà schierata anche da Goodsmile Racing & Team UKYO con Nobuteru Taniguchi/Tatsuya Kataoka/Kamui Kobayashi. I due ex campioni del SUPER GT incontrano il team principal e pilota di Toyota GR per il FIA World Endurance Championship, iscritto a Spa per l’ultima volta nella 24h nel 2020.

Non passa inosservata nell’entry list la presenza di Porsche con il ritorno in PRO di Dinamic GT insieme a Matt Campbell/Mathieu Jaminet/Bastian Buus #18. La compagine italiana si unisce ai titolari Klaus Bachler/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven (Schumacher CLRT #22), Alex Malykhin/Thomas Preining/Richard Lietz (Pure Rxcing #911) e Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello (Rutronik Racing #96).

Altri tre marchi sono attesi in PRO: Lamborghini, McLaren e Ford. Il costruttore italiano cerca disperatamente la prima affermazione nella 24h di Spa, nel 2025 l’attenzione sarà tutta su Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper (GRT-Grasser Racing Team #63) e Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli (Vincenzo Sospiri Racing #163).

In PRO spicca anche una McLaren 720S GT3 EVO ed una Ford Mustang GT3, la #59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe e la #64 HRT di Arjun Maini/Thomas Drouet/Jann Mardenborough.

24h Spa 2025: tanta qualità in pista, torna la classe PRO Am

La CrowdStrike 24h Spa avrà nuovamente in azione anche la categoria PRO Am oltre alla Gold, Silver e Bronze. La classe citata ritrova i campioni 2024 George Kurtz/ Ian James/ Colin Braun/ Nicky Catsburg (CrowdStrike by SPS Mercedes #4), il quartetto tenta di riconfermarsi nella corsa GT più importante al mondo.

Andrew Howard/Anthony McIntosh/Valentin Hasse-Clot/Ross Gunn (Beechdean Motorsport LTD Aston Martin #100) sfidano Mercedes insieme alle due Ferrari 296 GT3 di AF Corse, la #71 di Louis Perez Compac/ Mathias Perez Compac/Miguel Molina/ Stephane Lemeret e la #70 di Blake McDonald/Matt Bell/ Custodio Toledo/Riccardo Agostini.

Credits. Daniele Paglino

Al Manar Racing ci riprova con BMW dopo aver vinto con Mercedes

In Gold Cup, Al Manar Racing ci riprova, ma come accade regolarmente nel GTWC Europe con BMW e non più con Mercedes. Al Faisal Al Zubair è atteso con la M4 GT3 EVO #777 insieme a Jens Kligmann/Ben Tuck, il terzetto è reduce dall’acuto nella 3h di Monza.

Oltre a Anthony Bartone/Karol Basz/Yannick Mettler (GetSpeed Mercedes #3) e Largim Ali/James Allen/ Michael Porter (Optimum Motorsport McLaren #5) saranno da tenere in considerazione per il successo finale in insieme a Riccardo Cazzaniga/Leonardo Moncini/Sebastian Ogaard (Tresor Attempto Racing Audi #88), Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham (Verstappen.com Racing Aston Martin #33) ed alla Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing.

I campioni 2024 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship Russell Ward e Phillip Ellis approdano in Belgio a pochi giorni dalla 6h del Glen, la coppia condividerà il volante con Indy Dontje.

Sempre dagli USA presente anche la Porsche #120 Wright Motorsport campione nel 2024 del GTWC America in classe PRO. Adam Adelson e Elliott Skeer condivideranno il volante con Thomas Sargent, la squadra milita full-time nel 2025 all’interno dell’IMSA WTSC.

GetSpeed, Tresor Attempto Racing e non solo in Silver

In Silver Cup il successo nel 2024 è stato colto da GetSpeed Performance Mercedes con Anthony Bartone/Yannick Mettler/James Kell/Aaron Walker. I primi due ci riprovano con l’AMG GT3 #3 insieme a Karol Basz ed al giovanissimo Tom Kalender, titolare per il brand di Stoccarda nel DTM dopo aver ottenuto il titolo ADAC GT Masters.

Sempre la squadra teutonica avrà anche la Mercedes #6 con i campioni 2024 della serie Tanart Sathienthirakul/ Aaron Walker/Colin Caresani accompagnati in belgio dal giovane Lin Hodenius.

Credits: GTWC Europe

Loris Cabirou/Cesar Gazeau/Aurelien Panis/Hugo Cook (Boutsen VDS Mercedes #10), Gustav Bergstrom/Etienne Cheli/Gilles Stadsbader/Pierre-Louis Chovet (WRT BMW #30), Louis Machiels/Jef Machiels/Tommaso Mosca/Marcos Siebert (AF Corse Ferrari #52) e

Eshan Pieris/Federico Al Rifai/Mateo Llarena/Jop Rappange (Dinamic GT Porsche #54) sono altri equipaggi da tenere in considerazione per il weekend insieme all’Audi R8 LMS GT3 EVO II #99 Tresor Attempto Racing di Alex Aka/Alberto Di Folco/Ezequiel Perez Companc.

Nell’entry list spiccano anche Edgar Maloigne/Maxime Robin/Sai Sanjay/Josh Mason (CSA McLaren #112) e Charles Clark/James Kellett/Pedro Ebrahim/ Maxime Oosten (Paradine Competition BMW #992).

In Silver Cup avremo la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #24 Steller Motorsports di Matisse Lismont/ Daniel Ali/Lorcan Hanafin/Olivier Hart. Una seconda Chevy Z06 GT3.R invece è stata iscritta con i colori di Johor Motorsports JMR (H.H. Prince Jeffri Ibrahim/H.H. Prince Abu Bakar Ibrahim/Jordan Love/Alexander Sims) sempre in Bronze Cup.

Bronze Cup: Paradine parte in pole, ma nulla è scontato

Paradine Competition parte in Bronze Cup come il team da battere, ma nulla è scontato. La BMW M4 GT3 EVO #991 di Tom Sowery/Sean Gelel/Darren Leung/Jake Dennis sfida il resto della concorrenza, più agguerrita che mai.

Max Hofer/Andrey Mukovoz/Alexey Nesov (Tresor Attempto Racing Audi #66) proveranno a confermare quanto fatto lo scorso anno in un evento che rivedrà in azione anche la Porsche 992 GT3-R #97 Rutronik Racing di Morris Schuring/Loek Hartog/Antares Au/Martin Rump e la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall/ Zacharie Richard Robichon.

Credits: Daniele Paglino

Mercedes e Winward Racing oltre all’impegno in PRO ed in Gold sarà in azione anche in Bronze Cup con Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst/Daan Arrow, mentre Riccardo Pera si aggiungerà a Lionspeed GP Porsche #80 con Ricardo Feller/Gabriel Rindone/Patrick Kolb.

In vista dell’attività in pista di giovedì con le temutissime qualifiche spicca nell’entry list della Bronze Cup anche Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Marco Pulcini (Ziggo Sport - Tempesta Racing Ferrari #93), Guilherme Oliveira/ Miguel Ramos/Thomas Fleming/Jack Hawksworth (Garage 59 McLaren #188) e Benjamin Ricci/Gilles Magnus/Paul Evrard (Sainteloc Racing Audi #25).

Domani la giornata riservata ai Bronze Test, mercoledì la tradizionale parata nel centro di Spa. Giovedì le due prove libere e le qualifiche che decideranno i 20 equipaggi che si contenderanno la pole nella giornata di venerdì. Sabato la green flag della CrowdStrike 24h Spa alle 16.30, live come sempre comodamente sul canale ufficiale YouTube della serie.

Luca Pellegrini - Da Spa