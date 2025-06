Eurosport dice addio alla piattaforma Sky: cosa cambierà per il motorsport?

Dopo il lungo braccio di ferro, è arrivata la rottura: dal prossimo 1° luglio, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 non saranno più visibili su Sky Sport, a causa del mancato rinnovo dell’accordo tra la pay tv italiana di Murdoch e la piattaforma del gruppo Warner Bros Discovery. Una notizia destinata a lasciare il segno soprattutto per gli abbonati, che si ritroveranno alle prese con qualche grattacapo per poter continuare a seguire alcune categorie che rischiano di uscire dal palinsesto Sky.

La fine dopo quasi 20 anni dell’alleanza tra Sky ed Eurosport

La collaborazione, iniziata nel lontano 2006, si era rivelata finora fruttuosa per entrambe le parti, con Sky che ha potuto arricchire la sua offerta sportiva inglobando il pacchetto Eurosport nel palinsesto e con quest’ultimo che ha colto l'occasione per consolidare ulteriormente la propria presenza nel mercato, sfruttando proprio la grande udienza della pay tv italiana che al giorno d’oggi vanta oltre 4 milioni di abbonati tra le reti Sky e NOW.

Nonostante il grande successo del binomio, però, negli ultimi anni il rapporto è andato sempre più incrinandosi, vuoi per un mancato accordo economico tra le due parti ma anche per una divergenza sempre più evidente nella filosofia dei due gruppi: se Sky punta ancora forte sulla televisione, Discovery sta virando con grande decisione sullo streaming con le offerte dedicate di Eurosport Player e più recentemente di Discovery+.

Un altro motivo di scontro tra le due parti riguarderebbe la gestione dei grandi eventi sportivi, con Sky che non avrebbe “gradito” la messa in chiaro da parte di Discovery sul Nove delle finali dell’Australian Open e del Roland Garros. Il tutto ha portato, inevitabilmente, alla decisione di non rinnovare il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno: una scelta che colpirà soprattutto gli abbonati di Sky Sport, che perderanno diversi grandi eventi sportivi come per l’appunto i due tornei del Grande Slam di tennis o le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le Mans e non solo: gli eventi del motorsport che escono da Sky

Anche per gli appassionati di motori, l’uscita di Eurosport dall’offerta Sky potrebbe portare a delle perdite importanti: da questo punto di vista, la mancanza più grave andrebbe ad essere quella della 24 Ore di Le Mans, grande esclusiva e tra le punte di diamante degli eventi trasmessi dal gruppo Warner Bros Discovery. Nonostante Sky abbia acquisito negli ultimi anni i diritti televisivi per il FIA World Endurance Championship, Le Mans rimarrà esclusiva di Eurosport dopo il rinnovo del contratto con il WEC e Infront fino al 2026.

L’offerta motorsport del gruppo Discovery comprende anche per le quattro ruote il Mondiale di Formula E (con le gare che però rimarranno trasmesse su Sky insieme a Mediaset) ed il FIA European Rally Championship (disponibile anche su Rally.TV). Per le due ruote, invece, si segnalano le gare del FIM World Endurance Championship (EWC, esclusiva fino al 2029), della British Superbike (BSB) e del Mondiale MXGP, con quest’ultima che però ha il contratto a scadenza alla fine di quest’anno.

In attesa di sapere come reagirà Sky, i canali Eurosport rimarranno disponibili sempre su DAZN e su Timvision, anche lì però con degli abbonamenti da sottoscrivere. In alternativa, gli appassionati potranno abbonarsi direttamente a Discovery+: una consolazione quasi effimera, vista la piega ormai sempre più “frammentata” che stanno prendendo i diritti TV sportivi in Italia.

Andrea Mattavelli