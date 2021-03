Si sono appena conclusi i test ufficiali in Qatar per i piloti della classe Moto3: le giornate di prova ci hanno dato un piccolo assaggio di quello che potrebbe regalarci la stagione 2021. E mentre nel paddock si scaldano i motori in vista della prima gara di campionato questo weekend, noi facciamo il punto della situazione.

Caccia al titolo: i favoriti

Sarà certamente una bella battaglia, quella per il titolo di Campione del Mondo Moto3. A contenderselo potrebbero essere in tanti. A partire dalla KTM del Team Red Bull KTM Ajo, che ha fatto un’ottima figura tra le mani di Jaume Masià. Lo spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo durante i test ufficiali. Potrebbe essere un ottimo inizio, se si pensa che la prima gara si correrà proprio sul circuito di Losail. Dall’altro lato però va detto che Masià, seppur partito tra i favoriti negli ultimi due anni, ha sempre mancato la conquista del titolo a causa di una certa discontinuità nei risultati (qui una breve analisi).

Attenzione anche all’italiano Dennis Foggia che potrebbe essere un papabile favorito. Infatti, l’alfiere Leopard Racing si è mostrato competitivo in Qatar, con un ottimo passo e con ottimi tempi.

Nella classe Moto3 non va sottovalutata anche l’esperienza e due piloti che potrebbero farla fruttare sono John McPhee e Romano Fenati. Il britannico, quest’anno in sella alla Honda del Team Petronas, è alla decima presenza stagionale nel campionato Moto3. Negli anni ha mostrato un progressivo miglioramento e nel 2020 ha totalizzato 4 podi, di cui un primo posto. Invece, l’italiano vanta nel curriculum 1 anno in Moto2 e 8 anni in Moto3. Che sia per entrambi l’anno della svolta? Osservati speciali per belle gare anche Andrea Migno, Darryn Binder e Gabriel Rodrigo.

Un altro pilota che vuole lottare per il titolo è Tatsuki Suzuki, il quale, però, ha sfortunatamente contratto il Covid-19 ed è stato costretto a saltare i test in Qatar. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione.

Rookie’s world

Quest’anno in griglia ci saranno sei esordienti. Il rookie che si è già fatto notare nei test in Qatar è Pedro Acosta, in sella alla KTM del Team Red Bull KTM Ajo. Il Campione Red Bull Rookies Cup entra a gamba tesa nel mondo Moto3 facendo segnare il secondo miglior tempo nel Day3 di prove. Si sa: chi ben comincia è a metà dell’opera…

Non ha sfigurato nemmeno Izan Guevara, che al suo esordio nei test in Qatar, si è dimostrato da subito molto veloce. Lo spagnolo sarà per la prima volta al via affiancato dal Team Aspar.

Una new entry non proprio nuova è, invece, Xavi Artigas, che nel 2019 ha fatto una wild card, posizionandosi terzo. Quest’anno affiancherà Dennis Foggia nel Team Leopard Racing.

Invece, arriva dalla Moto2 Andi Farid Izdihar, classe 1997. Il pilota indonesiano continuerà a correre per l’Honda Team Asia.

Gli altri due esordienti sono Adrian Fernandez e il francese Lorenzo Fellon. Il primo sarà in sella alla Husqvarna del Team Sterilgarda Max Racing, mentre il secondo sarà il compagno di squadra di Suzuki e sarà in griglia supportato dal team SIC 58 Squadra Corse.

Chi si aggiudicherà il titolo di miglior rookie?

Team in rivoluzione

Dopo l’addio alla Moto3 del Team SkyVR46, Andrea Migno è passato a Rivacold Snipers. Si conclude così per l’italiano il sodalizio durato 6 anni con KTM e inizia quello in sella alla Honda. Un altro ritiro dalla classe leggera è stato quello della squadra Estrella Galicia 0,0 – Monlau Repsol, che nel 2021 prenderà invece parte al CEV e all’European Talent Cup. Sergio Garcia e Ryusei Yamanaka hanno quindi dovuto cercare una nuova sella, dopo la chiusura ufficiale del suddetto team. Yamanaka ha trovato un ricollocamento in sella alla KTM del Team CarXpert PuestelGP. Invece, Garcia è approdato nel Team Aspar, la cui livrea si è tinta di rosso. Infatti, il nome del team è Gas Gas Aspar. Il pilota spagnolo è così alla guida di una KTM RC250GP rossa, in quanto la Casa di Mattinghofen ha acquistato il marchio spagnolo.

Sempre a proposito di KTM, Red Bull KTM Ajo vanta nelle proprie file il rookie Pedro Acosta e il veloce Jaume Masià, il quale proviene da una passata stagione con Leopard Racing. Il Team Leopard ha sostituito lo spagnolo con l’esordiente Xavier Artigas, che affianca Dennis Foggia.

Cambio di casacca anche per Darryn Binder che da CIP Green Power è passato a Petronas e si trova quindi a dividere il box con il britannico McPhee. Intanto, il posto in CIP non è certo rimasto vacante ed è stato occupato da Kaito Toba.

Il team SIC58 è composto dal fisso Tatsuki Suzuki e dalla nuova presenza del rookie Lorenzo Fellon.

Non ci sono stati cambi per quanto riguarda KTM Tech3, che continua ad affidarsi a Deniz Öncü e Ayumu Sasaki. Nessuna modifica nemmeno per Gresini Racing che prosegue con Daniel Rodrigo e Jeremy Alcoba.

Chiara Toffolo